《全球汇市》美元在美联储公布政策决定前小涨，新西兰元跳升

* 数据支撑美元，但仍低于上周高位 * 新西兰元跳涨，受强劲就业数据提振 * 英镑小跌，但在英国本周公布利率决定前维持高位 路透东京11月1日 - 美元周三小涨，投资者静候美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议的结果，以期从中寻找未来收紧政策的线索；之前受困的新西兰元大幅反弹，受强劲就业数据提振。 美元指数 上涨0.1%至94.680，但仍低于上周五所及的三个月高位95.150。 新西兰元兑美元 成为亚洲市场的焦点，大涨0.9%至0.6906美元，此前触及一周高点0.6915美元，因数据显示新西兰失业率降幅超预期，至九年低点4.6%。 新西兰元在最近几周承压，工党领导的新联合政府的左倾政策令市场担忧，其中包括控制外国投资和移民。 RBC Capital Markets驻香港的亚洲外汇策略主管Sue Trinh表示：“财政不确定性和新政府政策相关担忧导致新西兰元超卖，所以市场倾向于出现轧空。” 她表示：“事实上新西兰政府的政策立场远不像欧洲等地区那样极端。” 周三稍晚，美联储料将维持利率不变，但投资者将关注是否有新迹象显示美联储下个月将一如预期再度加息，以及2018年加息时机。 “市场预期与美国联邦公开市场委员会(FOMC)自身对今年还有最后一次加息的预期基本一致，所以他们没有必要对即将采取的行动予以提示，”ACLS Global首席策略师Marshall Gittler在报告中称。 周三晚些时候，共和党议员可能将推出减税议案，美国财政部将公布再融资计划。美国政府预计将扩大公债例行标售规模，因赤字扩大导致融资需求增加，而且美联储在削减资产负债表规模。 周五的美国非农就业数据公布前，其他数据已经强化了美国经济势头增强的观点。 美国10月消费者信心急升至近17年高位，家庭对就业市场和企业状况充满信心，这可能支持消费者支出，并提振第四季经济成长。周二出炉的其它报告显示，第三季薪资增长加速。 美国总统特朗普料于亚洲行之前宣布美联储新任主席人选，媒体报导称美联储理事鲍威尔可能获提名，在现任主席叶伦明年2月任期届满后接手。 美元兑日圆 涨0.2%至113.85，但仍低于周五所及三个月高点114.45。 市场参与者称，日本市场周五将因公共假期休市，东京很多投资者在此之前调整仓位，不过多数都不敢在美国非农就业数据公布前进行大幅押注。 日本央行周二如外界普遍预期，维持政策不变，因通胀距2%的目标仍然遥远。日本央行总裁黑田东彦强调，认为眼下无需撤出超宽松政策，即便美联储和欧洲央行已开始退出刺激。 欧元兑美元 小跌0.1%，至1.1632美元，在上周五触及三个月低点1.1574后仍在对跌势进行整固。上周四欧洲央行称将延长购债至2018年9月。 欧洲央行(ECB)还将自1月起将月度资产购买规模减少一半至300亿欧元，令投资者押注该行在2019年之前不会开始升息。 英国央行周四将公布利率决定，很多人预期该行会进行十多年来的首次升息。 路透调查的多数分析师预期，英国央行将升息至0.5%。去年英国公投退欧后，英国央行 8月将利率下调至0.25%的纪录低点。 英镑兑美元 小跌0.1%至1.3274，此前触及逾两周高点1.3293。 比特币 再创新高，此前全球最大的衍生品交易所运营商--芝加哥商业交易所 (CME)集团 周二称，今年稍后将推出比特币期货合约。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1629 1.1644 -0.13 +10.62 1.0513 美元/日圆 113.86 113.62 +0.21 -2.58 116.87 欧元/日圆 132.43 132.32 +0.08 +7.54 123.14 美元/瑞郎 0.9988 0.9975 +0.13 -1.87 1.0178 英镑/美元 1.3270 1.3282 -0.09 +7.57 1.2336 美元/加元 1.2900 1.2884 +0.12 -3.95 1.3430 美元/离岸人民币 6.6275 6.6313 -0.06 -4.95 6.9726 澳元/美元 0.7659 0.7655 +0.05 +6.15 0.7215 新西兰元/美元 0.6906 0.6845 +0.89 -0.50 0.6941 澳元/日圆 87.230 86.990 +0.28 +3.45 84.320 新西兰元/日圆 78.630 77.810 +1.05 -3.13 81.170 英镑/日圆 151.10 150.92 +0.12 +4.92 144.02 澳元/新西兰元 1.1090 1.1178 -0.79 +6.81 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/王灿/许娜/刘秀红/白云/杜明霞；审校 高琦/徐文焰/戴素萍/汪红英/王颖/王兴亚)