《全球汇市》美元走强，因数据强劲和美联储暗示12月会升息

* 美元走强，因美国就业数据强于预期

* 美联储强调美国经济增长“稳健”

* 新西兰元跳涨，因就业数据良好

路透纽约11月1日 - 美元周三走强，兑日圆触及近三个半月高位，因经济数据强劲，使投资者在美国宣布重大财政计划和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名前看涨美元。

美联储周三结束为期两天的政策会议后宣布，维持利率不变，并强调美国经济成长稳健。分析师称，联储的声明暗示，12月升息的几率很高。

BK Asset Management的外汇策略董事总经理Boris Schlossberg说，对市场而言，声明暗示联储计划开始进入升息周期，而不是只是“打一枪就撤”的升息做法。

“随着上述信息开始在市场中传播，这将对美元有利，”他说。

美联储政策决定公布前出炉的美国经济数据十分强劲。民间就业服务机构ADP Employer Services周三表示，10月美国民间雇主新增23.5万个就业岗位，提振了对周五公布的非农就业报告将会十分强劲的预期。

近期公布的一系列美国经济数据都很强劲，支持了美联储有关今年早些时候的数据疲弱只是暂时现象的观点。

“市场弥漫着利多人气，”外汇公司Tempus Inc的汇市策略师Juan Perez说。

Perez指出，近期公布的美国国内生产总值(GDP)、消费者信心、房屋价格和通胀等数据利多。且除英国央行外，预计短期内没有其它央行可能会升息。而英国央行升息的预期已经被市场消化。

市场关注总统特朗普的税改计划，预计特朗普不久就会公布计划，并会在周四宣布其美联储主席提名。

美元兑日圆上扬0.5%，徘徊在7月中以来的最高位之下。

美元兑瑞郎上扬0.6%，接近5月中以来最高。

欧元兑美元跌至1.1615美元。

新西兰元盘中一度上扬1.2%，触及一周高位，之前公布的数据显示，该国的失业率降至九年低位。

比特币触及历史高位，在欧洲Bitstamp交易所报6,622美元，因CME Group表示将会推出比特币期货交易后，市场押注比特币可能会进入金融主流领域。自9月中以来，比特币价格已上涨逾一倍。(完) (编译 母红; 审校 李军)