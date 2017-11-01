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更新版 1-《全球汇市》美元走强，因数据强劲和美联储暗示12月会升息
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2017年11月1日 / 晚上10点24分 / 更新于 11 小时前

更新版 1-《全球汇市》美元走强，因数据强劲和美联储暗示12月会升息

3 分钟阅读

    * 美元走强，因美国就业数据强于预期
    * 美联储强调美国经济增长“稳健”
    * 新西兰元跳涨，因就业数据良好

 (新增汇率收盘表格)
    路透纽约11月1日 - 美元周三走强，兑日圆触及近三个半月高位，因经济数据强劲，使投资者在美国宣布
重大财政计划和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名前看涨美元。

    美联储周三结束为期两天的政策会议后宣布，维持利率不变，并强调美国经济成长稳健。分析师称，联储
的声明暗示，12月升息的机率很高。

    BK Asset Management的外汇策略董事总经理Boris Schlossberg说，对市场而言，声明暗示联储计划开始
进入升息周期，而不是只是“打一枪就撤”的升息做法。

    “随着上述信息开始在市场中传播，这将对美元有利，”他说。

    美联储政策决定公布前出炉的美国经济数据十分强劲。民间就业服务机构ADP Employer Services周三表
示，10月美国民间雇主新增23.5万个就业岗位，提振了对周五公布的非农就业报告将会十分强劲的预期。
    
    近期公布的一系列美国经济数据都很强劲，支持了美联储有关今年早些时候的数据疲弱只是暂时现象的观
点。

    “市场弥漫着利多人气，”外汇公司Tempus Inc的汇市策略师Juan Perez说。
    
    Perez指出，近期公布的美国国内生产总值(GDP)、消费者信心、房屋价格和通胀等数据利多。且除英国央
行外，预计短期内没有其它央行可能会升息。而英国央行升息的预期已经被市场消化。

    市场关注总统特朗普的税改计划，预计特朗普不久就会公布计划，并会在周四宣布其美联储主席提名。

    美元兑日圆      上扬0.5%，徘徊在7月中以来的最高位之下。
    
    美元兑瑞郎      上扬0.6%，接近5月中以来最高。       
    
    欧元兑美元      跌至1.1615美元。
    
    新西兰元        盘中一度上扬1.2%，触及一周高位，之前公布的数据显示，该国的失业率降至九年低位
。
    
    比特币触及历史高位，在欧洲Bitstamp交易所报6,622美元，因CME Group表示将会推出比特币期货交易后
，市场押注比特币可能会进入金融主流领域。自9月中以来，比特币价格已上涨逾一倍。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1617   1.1644   -0.23  +10.50   1.0513
    美元/日圆                   114.15   113.62   +0.47   -2.33   116.87
    欧元/日圆                   132.67   132.32   +0.26   +7.74   123.14
    美元/瑞郎                   1.0031   0.9975   +0.56   -1.44   1.0178
    英镑/美元                   1.3244   1.3282   -0.29   +7.36   1.2336
    美元/加元                   1.2865   1.2884   -0.15   -4.21   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6075   6.6313   -0.36   -5.24   6.9726
    澳元/美元                   0.7675   0.7655   +0.26   +6.38   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1654   1.1618   +0.31   +8.74   1.0717
    欧元/英镑                   0.8770   0.8765   +0.06   +2.96   0.8518
    新西兰元/美元               0.6883   0.6845   +0.56   -0.84   0.6941
    美元/挪威克朗               8.1483   8.1666   -0.22   -5.66   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.4674   9.5109   -0.46   +4.20   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3993   8.3752   +0.29   -7.78   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.7591   9.7535   +0.06   +1.87   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 母红; 审校 李军)

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