更新版 1-《全球汇市》美元走强，因数据强劲和美联储暗示12月会升息

* 美元走强，因美国就业数据强于预期 * 美联储强调美国经济增长“稳健” * 新西兰元跳涨，因就业数据良好 (新增汇率收盘表格) 路透纽约11月1日 - 美元周三走强，兑日圆触及近三个半月高位，因经济数据强劲，使投资者在美国宣布 重大财政计划和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席提名前看涨美元。 美联储周三结束为期两天的政策会议后宣布，维持利率不变，并强调美国经济成长稳健。分析师称，联储 的声明暗示，12月升息的机率很高。 BK Asset Management的外汇策略董事总经理Boris Schlossberg说，对市场而言，声明暗示联储计划开始 进入升息周期，而不是只是“打一枪就撤”的升息做法。 “随着上述信息开始在市场中传播，这将对美元有利，”他说。 美联储政策决定公布前出炉的美国经济数据十分强劲。民间就业服务机构ADP Employer Services周三表 示，10月美国民间雇主新增23.5万个就业岗位，提振了对周五公布的非农就业报告将会十分强劲的预期。 近期公布的一系列美国经济数据都很强劲，支持了美联储有关今年早些时候的数据疲弱只是暂时现象的观 点。 “市场弥漫着利多人气，”外汇公司Tempus Inc的汇市策略师Juan Perez说。 Perez指出，近期公布的美国国内生产总值(GDP)、消费者信心、房屋价格和通胀等数据利多。且除英国央 行外，预计短期内没有其它央行可能会升息。而英国央行升息的预期已经被市场消化。 市场关注总统特朗普的税改计划，预计特朗普不久就会公布计划，并会在周四宣布其美联储主席提名。 美元兑日圆 上扬0.5%，徘徊在7月中以来的最高位之下。 美元兑瑞郎 上扬0.6%，接近5月中以来最高。 欧元兑美元 跌至1.1615美元。 新西兰元 盘中一度上扬1.2%，触及一周高位，之前公布的数据显示，该国的失业率降至九年低位 。 比特币触及历史高位，在欧洲Bitstamp交易所报6,622美元，因CME Group表示将会推出比特币期货交易后 ，市场押注比特币可能会进入金融主流领域。自9月中以来，比特币价格已上涨逾一倍。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1617 1.1644 -0.23 +10.50 1.0513 美元/日圆 114.15 113.62 +0.47 -2.33 116.87 欧元/日圆 132.67 132.32 +0.26 +7.74 123.14 美元/瑞郎 1.0031 0.9975 +0.56 -1.44 1.0178 英镑/美元 1.3244 1.3282 -0.29 +7.36 1.2336 美元/加元 1.2865 1.2884 -0.15 -4.21 1.3430 美元/离岸人民币 6.6075 6.6313 -0.36 -5.24 6.9726 澳元/美元 0.7675 0.7655 +0.26 +6.38 0.7215 欧元/瑞郎 1.1654 1.1618 +0.31 +8.74 1.0717 欧元/英镑 0.8770 0.8765 +0.06 +2.96 0.8518 新西兰元/美元 0.6883 0.6845 +0.56 -0.84 0.6941 美元/挪威克朗 8.1483 8.1666 -0.22 -5.66 8.6370 欧元/挪威克朗 9.4674 9.5109 -0.46 +4.20 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3993 8.3752 +0.29 -7.78 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.7591 9.7535 +0.06 +1.87 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 母红; 审校 李军)