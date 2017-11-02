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《全球汇市》美国税改案公布前美元回落，升息预期支撑英镑持坚
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2017年11月2日 / 凌晨5点40分 / 1 天前

《全球汇市》美国税改案公布前美元回落，升息预期支撑英镑持坚

3 分钟阅读

    * 美国税改案公布之前美元下滑
    * 汇市也在等待美联储主席提名人选消息
    * 英镑持坚，英国央行料将自2007年7月以来首次升息
    * 乐观国内数据提振澳元升至八日高位
    * 新西兰元延续上日涨势，脱离五个月低点

    路透东京11月2日 - 美元兑日圆周四从三个半月高位回落，兑欧元也下跌，在美国公布税改案之前下滑。税改案公布时间推迟了一天。

    美元兑日圆      下跌0.25%至113.920。

    美元兑日圆隔夜上涨约0.5%，逼近周五所及7月11日以来最高的114.450，受益于乐观的美国数据、以及美联储12月升息预期升温。

    美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。            
    
    周四公布的ADP民间就业报告延续了近期一系列经济指标的强劲表现，均支持美联储将货币政策正常化。
    
    不过，美元涨势受到遏制，因与美国财政和货币政策相关的其他因素受到关注。
    
    “美元受到美联储声明的提振，但影响有限，因为美联储的政策决定和声明并不令人意外，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。
    
    “美联储理事鲍威尔被提名为下任联储主席的可能性正在限制美元。推迟宣布税改议案也可能是内部存在争议的信号。”

    熟知内情的消息人士周三表示，美国总统特朗普计划提名现任美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔为下一任美联储主席。这项宣布料于周四公布。            

    原定于周三公布的税改议案被推迟一天后，议员们已经制定了计划，寻求在10年内减税至多6万亿美元，但他们可能不会说明如何弥补由此造成的税收损失。            
    
    巴克莱的Kadota表示，美元自9月起就受到税改憧憬的支撑，如果税改议案显示议员们意见存在分歧，那么曾经提振美元的“税改交易”就可能有所消退。
    
    欧元兑美元      上升0.35%至1.1658。
    
    
      **英镑等待英国央行会议结果**
    
    英镑兑美元        小升0.25%至1.3282，今日1230 GMT英国央行将公布政策决定。

    外界普遍预期英国央行将宣布2007年7月以来的首度升息，投资人将关注决策官员立场的一致程度，以研判进一步升息的可能性。

    英镑兑欧元           报0.8774英镑，隔夜上涨至0.8733，为6月中以来最强水准。

    “一些英国央行决策官员最近对升息表达出谨慎态度，如果升息决议是正反票数极为接近的表决结果，那么英镑走势将很脆弱，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。

    一些市场参与者认为，鉴于英国经济的放缓迹象，英国央行将确保周四即使升息，央行在此后一段时间内也将不再升息。

    美元指数      下滑0.3%至94.520，回吐上日涨幅。

    新西兰元则延续周三涨势，上日新西兰元受到该国失业率降至九年低位激励而大涨。
    
    新西兰元兑美元        上涨0.7%至0.6931美元，为九日高点；上周五曾跌至0.6818美元，为5月以来最低，因新西兰工党领导的新执政联盟的政策令人担忧。
    
    澳元兑美元        触及八日高点，最新上涨0.5%至0.7715美元，得益于国内一系列强劲的数据。
    
    周四公布的数据显示，澳洲9月贸易顺差翻倍，并连续第11个月录得顺差，持续时间创下1970年代初以来最长。
    
    此外，澳洲9月建筑许可也攀升至七个月高点。
    
                                          纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1654  1.1617  +0.32 +10.85  1.0513
    美元/日圆                   113.92  114.15  -0.20  -2.52  116.87
    欧元/日圆                   132.77  132.67  +0.08  +7.82  123.14
    美元/瑞郎                   0.9993  1.0031  -0.38  -1.82  1.0178
    英镑/美元                   1.3280  1.3244  +0.27  +7.65  1.2336
    美元/加元                   1.2835  1.2865  -0.23  -4.43  1.3430
    美元/离岸人民币             6.5991  6.6075  -0.13  -5.36  6.9726
    澳元/美元                   0.7712  0.7675  +0.48  +6.89  0.7215
    新西兰元/美元               0.6922  0.6883  +0.57  -0.27  0.6941
    澳元/日圆                   87.880  87.630  +0.29  +4.22  84.320
    新西兰元/日圆               78.870  78.580  +0.37  -2.83  81.170
    英镑/日圆                   151.30  151.21  +0.06  +5.05  144.02
    澳元/新西兰元               1.1140  1.1146  -0.05  +7.29  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 许娜/王颖/王洋/王兴亚/李春喜/张若琪/孙茉莉)

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