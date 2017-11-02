《全球汇市》美国税改案公布前美元回落，升息预期支撑英镑持坚

* 美国税改案公布之前美元下滑 * 汇市也在等待美联储主席提名人选消息 * 英镑持坚，英国央行料将自2007年7月以来首次升息 * 乐观国内数据提振澳元升至八日高位 * 新西兰元延续上日涨势，脱离五个月低点 路透东京11月2日 - 美元兑日圆周四从三个半月高位回落，兑欧元也下跌，在美国公布税改案之前下滑。税改案公布时间推迟了一天。 美元兑日圆 下跌0.25%至113.920。 美元兑日圆隔夜上涨约0.5%，逼近周五所及7月11日以来最高的114.450，受益于乐观的美国数据、以及美联储12月升息预期升温。 美联储周三维持利率不变，称美国经济成长稳健，就业市场不断增强，与此同时，联储淡化近期侵袭美国的飓风给经济造成的影响，暗示联储12月再度升息在望。 周四公布的ADP民间就业报告延续了近期一系列经济指标的强劲表现，均支持美联储将货币政策正常化。 不过，美元涨势受到遏制，因与美国财政和货币政策相关的其他因素受到关注。 “美元受到美联储声明的提振，但影响有限，因为美联储的政策决定和声明并不令人意外，”巴克莱驻东京资深策略师Shin Kadota表示。 “美联储理事鲍威尔被提名为下任联储主席的可能性正在限制美元。推迟宣布税改议案也可能是内部存在争议的信号。” 熟知内情的消息人士周三表示，美国总统特朗普计划提名现任美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔为下一任美联储主席。这项宣布料于周四公布。 原定于周三公布的税改议案被推迟一天后，议员们已经制定了计划，寻求在10年内减税至多6万亿美元，但他们可能不会说明如何弥补由此造成的税收损失。 巴克莱的Kadota表示，美元自9月起就受到税改憧憬的支撑，如果税改议案显示议员们意见存在分歧，那么曾经提振美元的“税改交易”就可能有所消退。 欧元兑美元 上升0.35%至1.1658。 **英镑等待英国央行会议结果** 英镑兑美元 小升0.25%至1.3282，今日1230 GMT英国央行将公布政策决定。 外界普遍预期英国央行将宣布2007年7月以来的首度升息，投资人将关注决策官员立场的一致程度，以研判进一步升息的可能性。 英镑兑欧元 报0.8774英镑，隔夜上涨至0.8733，为6月中以来最强水准。 “一些英国央行决策官员最近对升息表达出谨慎态度，如果升息决议是正反票数极为接近的表决结果，那么英镑走势将很脆弱，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文说。 一些市场参与者认为，鉴于英国经济的放缓迹象，英国央行将确保周四即使升息，央行在此后一段时间内也将不再升息。 美元指数 下滑0.3%至94.520，回吐上日涨幅。 新西兰元则延续周三涨势，上日新西兰元受到该国失业率降至九年低位激励而大涨。 新西兰元兑美元 上涨0.7%至0.6931美元，为九日高点；上周五曾跌至0.6818美元，为5月以来最低，因新西兰工党领导的新执政联盟的政策令人担忧。 澳元兑美元 触及八日高点，最新上涨0.5%至0.7715美元，得益于国内一系列强劲的数据。 周四公布的数据显示，澳洲9月贸易顺差翻倍，并连续第11个月录得顺差，持续时间创下1970年代初以来最长。 此外，澳洲9月建筑许可也攀升至七个月高点。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1654 1.1617 +0.32 +10.85 1.0513 美元/日圆 113.92 114.15 -0.20 -2.52 116.87 欧元/日圆 132.77 132.67 +0.08 +7.82 123.14 美元/瑞郎 0.9993 1.0031 -0.38 -1.82 1.0178 英镑/美元 1.3280 1.3244 +0.27 +7.65 1.2336 美元/加元 1.2835 1.2865 -0.23 -4.43 1.3430 美元/离岸人民币 6.5991 6.6075 -0.13 -5.36 6.9726 澳元/美元 0.7712 0.7675 +0.48 +6.89 0.7215 新西兰元/美元 0.6922 0.6883 +0.57 -0.27 0.6941 澳元/日圆 87.880 87.630 +0.29 +4.22 84.320 新西兰元/日圆 78.870 78.580 +0.37 -2.83 81.170 英镑/日圆 151.30 151.21 +0.06 +5.05 144.02 澳元/新西兰元 1.1140 1.1146 -0.05 +7.29 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 许娜/王颖/王洋/王兴亚/李春喜/张若琪/孙茉莉)