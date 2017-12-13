更新版 1-《全球汇市》美元走软，因美联储维持利率前景不变

* 美联储升息，维持利率前景不变 * 核心消费者通胀放缓 (新增文末表格) 路透纽约12月13日 - 美元下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如市场普遍 预期加息，但维持未来几年利率前景不变。 美联储在最新的预估中承认，经济在今年已经提速，并上调了未来几年经济成长预估， 下调了失业率预估。 美联储预计明后两年都各再加息三次，达到长期水准2.8%，这同9月所作的上一轮预估 一致。 “美元下跌的走势很有趣，此次会议声明中仅有的鸽派因素就是有两位不同意见委员。 ”富国汇市策略师Erik Nelson表示，“可能市场原本预计只有一位。” 根据美联储周三发布的货币政策声明，芝加哥联储总裁埃文斯和明尼亚波利斯联储总裁 卡什卡利反对加息。 “如果你看看声明和预估的其他内容，他们看来要么没改变，要么转为略更偏鹰派方向 。这对我来说暗示的是市场可能原本预计会有更偏鹰派的内容。”Nelson还表示。 美元指数 低见93.596，为12月7日来最低，之后回升至93.683，当日跌0.44%。 美元周三稍早下滑，因之前公布的核心消费者物价数据显示通胀放缓，令市场担心美联 储明年实施多次加息的可能性下降。 扣除波动性较大的食品和能源，11月核心消费者物价小升0.1%，按年升幅由10月的1.8% 下降至1.7%。 “焦点在核心通胀数据，这弱于市场预期，”法国农业信贷外汇策略师Vassili Serebr iakov表示，“这也支持了我们的观点，即美联储明年的升息将非常缓慢。” 美国债券市场消化明年仅有两次加息。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1825 1.1740 +0.72 +12.48 1.0513 美元/日圆 112.53 113.53 -0.88 -3.71 116.87 欧元/日圆 133.08 133.32 -0.18 +8.07 123.14 美元/瑞郎 0.9854 0.9915 -0.62 -3.18 1.0178 英镑/美元 1.3418 1.3315 +0.77 +8.77 1.2336 美元/加元 1.2813 1.2860 -0.37 -4.59 1.3430 美元/离岸人民币 6.6126 6.6267 -0.21 -5.16 6.9726 澳元/美元 0.7636 0.7557 +1.05 +5.84 0.7215 欧元/瑞郎 1.1651 1.1641 +0.09 +8.72 1.0717 欧元/英镑 0.8811 0.8816 -0.06 +3.44 0.8518 新西兰元/美元 0.7021 0.6932 +1.28 +1.15 0.6941 美元/挪威克朗 8.3235 8.3442 -0.25 -3.63 8.6370 欧元/挪威克朗 9.8441 9.7992 +0.46 +8.35 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4118 8.4189 -0.08 -7.64 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9489 9.8846 +0.65 +3.85 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/戴素萍；审校 刘静/龚芳)