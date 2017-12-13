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December 13, 2017 / 10:19 PM / a day ago

更新版 1-《全球汇市》美元走软，因美联储维持利率前景不变

2 分钟阅读

    * 美联储升息，维持利率前景不变
    * 核心消费者通胀放缓

 (新增文末表格)
    路透纽约12月13日 - 美元下滑，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)一如市场普遍
预期加息，但维持未来几年利率前景不变。
    
    美联储在最新的预估中承认，经济在今年已经提速，并上调了未来几年经济成长预估，
下调了失业率预估。
    
    美联储预计明后两年都各再加息三次，达到长期水准2.8%，这同9月所作的上一轮预估
一致。
    
    “美元下跌的走势很有趣，此次会议声明中仅有的鸽派因素就是有两位不同意见委员。
”富国汇市策略师Erik Nelson表示，“可能市场原本预计只有一位。”
    
    根据美联储周三发布的货币政策声明，芝加哥联储总裁埃文斯和明尼亚波利斯联储总裁
卡什卡利反对加息。
    
    “如果你看看声明和预估的其他内容，他们看来要么没改变，要么转为略更偏鹰派方向
。这对我来说暗示的是市场可能原本预计会有更偏鹰派的内容。”Nelson还表示。
    
    美元指数      低见93.596，为12月7日来最低，之后回升至93.683，当日跌0.44%。
    
    美元周三稍早下滑，因之前公布的核心消费者物价数据显示通胀放缓，令市场担心美联
储明年实施多次加息的可能性下降。
    
    扣除波动性较大的食品和能源，11月核心消费者物价小升0.1%，按年升幅由10月的1.8%
下降至1.7%。
    
    “焦点在核心通胀数据，这弱于市场预期，”法国农业信贷外汇策略师Vassili Serebr
iakov表示，“这也支持了我们的观点，即美联储明年的升息将非常缓慢。”
    
    美国债券市场消化明年仅有两次加息。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.1825   1.1740   +0.72  +12.48   1.0513
    美元/日圆                   112.53   113.53   -0.88   -3.71   116.87
    欧元/日圆                   133.08   133.32   -0.18   +8.07   123.14
    美元/瑞郎                   0.9854   0.9915   -0.62   -3.18   1.0178
    英镑/美元                   1.3418   1.3315   +0.77   +8.77   1.2336
    美元/加元                   1.2813   1.2860   -0.37   -4.59   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6126   6.6267   -0.21   -5.16   6.9726
    澳元/美元                   0.7636   0.7557   +1.05   +5.84   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1651   1.1641   +0.09   +8.72   1.0717
    欧元/英镑                   0.8811   0.8816   -0.06   +3.44   0.8518
    新西兰元/美元               0.7021   0.6932   +1.28   +1.15   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3235   8.3442   -0.25   -3.63   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.8441   9.7992   +0.46   +8.35   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4118   8.4189   -0.08   -7.64   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9489   9.8846   +0.65   +3.85   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军/戴素萍；审校 刘静/龚芳)

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