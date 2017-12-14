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《全球汇市》美元回吐涨幅，因对税改议案能否通过存疑
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December 14, 2017 / 10:51 PM / 更新于 14 hours ago

《全球汇市》美元回吐涨幅，因对税改议案能否通过存疑

3 分钟阅读

    * 两位美国参议员希望调整税改议案
    * 欧洲央行上调经济成长预估，承诺将继续保持宽松立场

    路透纽约12月14日 - 美元周四回吐稍早涨幅，之前有报导称，两位美国参议员要求修改税改议案，以决
定是否支持该议案。
    
    美国共和党参议员Mike Lee的助理周四表示，他尚未决定是否支持共和党税改议案，他希望对儿童税收减
免规定作出修改。
    
    Lee的沟通主管Conn Carroll说，Lee和另一位共和党参议员Marco Rubio希望提高低收入家庭儿童抵税额
。他还表示，Lee尚未决定是否支持目前版本的税改议案。
    
    很多投资者押注，税改将有助刺激经济，提振成长。

    “市场希望看到税改得以实施，”Rafiki Capital Management的研究和策略部主管Steven Englander说
。
    
    周二民主党参议员Doug Jones在亚拉巴马州参议员补选中获胜，进一步减少了共和党在参议院中的优势，
如果磋商推迟到明年，这可能加大税改议案通过的难度。

    税改议案只需在参议院获得简单多数就能通过，目前在参议院100个席位中，共和党占据52个，预计没有
民主党议员会支持这份议案。

    美元指数      日内持平在93.431，稍早升至93.759。

    美元兑欧元稍早走强，之前欧洲央行上调欧元区经济成长和通胀预期，但坚持其之前作出的承诺，即只要
经济需要，就会提供支撑。
    
    澳洲西太平洋银行的高级汇市策略师Richard Franulovich表示，欧洲央行总裁德拉吉一方面表示，经济
已取得的进展和预计将取得的进展，取决于继续保持宽松政策，这让市场感到沮丧。
    
    “另一方面，他对经济复苏范围正逐步扩大，可持续性不断增强越发有信心，且他对央行能实现通胀预期
也越发有信心。因此，欧元有足够的理由陷于目前的区间内，”Franulovich补充说。
    
    自11月中以来，欧元兑美元陷于1.196-1.172美元的区间内。    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1777   1.1825   -0.41  +12.02   1.0513
    美元/日圆                   112.38   112.53   -0.13   -3.84   116.87
    欧元/日圆                   132.37   133.08   -0.53   +7.50   123.14
    美元/瑞郎                   0.9890   0.9854   +0.37   -2.83   1.0178
    英镑/美元                   1.3430   1.3418   +0.09   +8.87   1.2336
    美元/加元                   1.2794   1.2813   -0.15   -4.74   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6060   6.6126   -0.10   -5.26   6.9726
    澳元/美元                   0.7665   0.7636   +0.38   +6.24   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1647   1.1651   -0.03   +8.68   1.0717
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    欧元/挪威克朗               9.7681   9.8441   -0.77   +7.51   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.4374   8.4118   +0.30   -7.36   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9378   9.9489   -0.11   +3.74   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 母红; 审校 李婷仪)

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