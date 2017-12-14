《全球汇市》美元回吐涨幅，因对税改议案能否通过存疑

* 两位美国参议员希望调整税改议案 * 欧洲央行上调经济成长预估，承诺将继续保持宽松立场 路透纽约12月14日 - 美元周四回吐稍早涨幅，之前有报导称，两位美国参议员要求修改税改议案，以决 定是否支持该议案。 美国共和党参议员Mike Lee的助理周四表示，他尚未决定是否支持共和党税改议案，他希望对儿童税收减 免规定作出修改。 Lee的沟通主管Conn Carroll说，Lee和另一位共和党参议员Marco Rubio希望提高低收入家庭儿童抵税额 。他还表示，Lee尚未决定是否支持目前版本的税改议案。 很多投资者押注，税改将有助刺激经济，提振成长。 “市场希望看到税改得以实施，”Rafiki Capital Management的研究和策略部主管Steven Englander说 。 周二民主党参议员Doug Jones在亚拉巴马州参议员补选中获胜，进一步减少了共和党在参议院中的优势， 如果磋商推迟到明年，这可能加大税改议案通过的难度。 税改议案只需在参议院获得简单多数就能通过，目前在参议院100个席位中，共和党占据52个，预计没有 民主党议员会支持这份议案。 美元指数 日内持平在93.431，稍早升至93.759。 美元兑欧元稍早走强，之前欧洲央行上调欧元区经济成长和通胀预期，但坚持其之前作出的承诺，即只要 经济需要，就会提供支撑。 澳洲西太平洋银行的高级汇市策略师Richard Franulovich表示，欧洲央行总裁德拉吉一方面表示，经济 已取得的进展和预计将取得的进展，取决于继续保持宽松政策，这让市场感到沮丧。 “另一方面，他对经济复苏范围正逐步扩大，可持续性不断增强越发有信心，且他对央行能实现通胀预期 也越发有信心。因此，欧元有足够的理由陷于目前的区间内，”Franulovich补充说。 自11月中以来，欧元兑美元陷于1.196-1.172美元的区间内。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1777 1.1825 -0.41 +12.02 1.0513 美元/日圆 112.38 112.53 -0.13 -3.84 116.87 欧元/日圆 132.37 133.08 -0.53 +7.50 123.14 美元/瑞郎 0.9890 0.9854 +0.37 -2.83 1.0178 英镑/美元 1.3430 1.3418 +0.09 +8.87 1.2336 美元/加元 1.2794 1.2813 -0.15 -4.74 1.3430 美元/离岸人民币 6.6060 6.6126 -0.10 -5.26 6.9726 澳元/美元 0.7665 0.7636 +0.38 +6.24 0.7215 欧元/瑞郎 1.1647 1.1651 -0.03 +8.68 1.0717 欧元/英镑 0.8768 0.8811 -0.49 +2.93 0.8518 新西兰元/美元 0.6981 0.7021 -0.57 +0.58 0.6941 美元/挪威克朗 8.2991 8.3235 -0.29 -3.91 8.6370 欧元/挪威克朗 9.7681 9.8441 -0.77 +7.51 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4374 8.4118 +0.30 -7.36 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9378 9.9489 -0.11 +3.74 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 母红; 审校 李婷仪)