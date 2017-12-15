《全球汇市》美元兑日圆跌至九日低位，受美国税改议案角力拖累

* 美元下跌，因美国共和党参议员寻求修改税改议案 * 新西兰元上涨，新西兰财长称对汇率总体趋势感到满意 * 比特币接近17,000美元，CME比特币期货即将推出 * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt 路透伦敦12月15日 - 美元兑日圆周五下滑至九日低位，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心受挫，令人担心税改提案可能不会以当前状态获得通过。 美元兑日圆周二一度升至一个月高位113.750，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)如期升息，同时表达对低通胀的担忧后，美元在本周中段转为下跌。 周四有报导称美国两位共和党参议员寻求调整税改提案后，美元进一步下滑。 美元 周五跌至112.035日圆，日内下跌0.3%。 “效果将取决于最终税改法案的细节，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示。“税改法案被稀释得越多，对美元的影响就越不明显。” 税改议案若要在参议院获得通过，需要得到过半数支持票。在100个参议院席位中共和党只占52席，预计民主党参议员都不会支持该议案。 在周二的阿拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Doug Jones)击败总统特朗普支持的共和党候选人胜出，削弱共和党的微弱多数优势。 “税改议案的整体进程并未告急。话虽如此，即使议案获得通过生效，对美元的利好影响可能也有限，因为市场已经大致消化了议案通过的预期，”东京巴克莱分析师Shin Kadota称。 欧元兑美元 小升0.1%，至1.1792美元，周四下跌约0.4%。 欧元走势迟滞，因欧洲央行周四虽调高欧元区经济成长及通胀预测，但仍坚持只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金。 主要货币中涨幅最大的当属新西兰元，新西兰元兑美元 涨0.6%至0.7029美元的两个月高位。此前新西兰财政部长罗伯逊(Grant Robertson)表示，他对新西兰元的总体趋势感到满意。 比特币本周涨幅料为10月来最小，Cboe期货交易所(CFE)推出比特币期货后，市场波动趋于缓和。芝加哥商业交易所(CME)周日将推出比特币期货。 卢森堡Bitstamp交易所的比特币价格接近17,000美元附近的纪录高位，周一以来上涨约15%，本周料连涨第五周。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1786 1.1777 +0.08 +12.11 1.0513 美元/日圆 112.19 112.38 -0.17 -4.00 116.87 欧元/日圆 132.23 132.37 -0.11 +7.38 123.14 美元/瑞郎 0.9885 0.9890 -0.05 -2.88 1.0178 英镑/美元 1.3431 1.3430 +0.01 +8.88 1.2336 美元/加元 1.2748 1.2794 -0.36 -5.08 1.3430 美元/离岸人民币 6.6082 6.6060 +0.03 -5.23 6.9726 澳元/美元 0.7680 0.7665 +0.20 +6.44 0.7215 新西兰元/美元 0.7024 0.6981 +0.62 +1.20 0.6941 澳元/日圆 86.190 86.150 +0.05 +2.22 84.320 新西兰元/日圆 78.830 78.480 +0.45 -2.88 81.170 英镑/日圆 150.70 150.90 -0.13 +4.64 144.02 澳元/新西兰元 1.0933 1.0977 -0.40 +5.30 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/李春喜/蔡美珍/张荻/艾茂林/于春红/高琦)