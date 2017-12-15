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《全球汇市》美元兑日圆跌至九日低位，受美国税改议案角力拖累
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#亚洲
December 15, 2017 / 9:12 AM / a day ago

《全球汇市》美元兑日圆跌至九日低位，受美国税改议案角力拖累

3 分钟阅读

    * 美元下跌，因美国共和党参议员寻求修改税改议案
    * 新西兰元上涨，新西兰财长称对汇率总体趋势感到满意
    * 比特币接近17,000美元，CME比特币期货即将推出
    * 2017年以来全球主要货币汇率变化：tmsnrt.rs/2pokkMt

    路透伦敦12月15日 - 美元兑日圆周五下滑至九日低位，此前美国国会为修改税改议案而争执不休，令市场信心受挫，令人担心税改提案可能不会以当前状态获得通过。
    
    美元兑日圆周二一度升至一个月高位113.750，但美国联邦储备理事会(美联储/FED)如期升息，同时表达对低通胀的担忧后，美元在本周中段转为下跌。

     周四有报导称美国两位共和党参议员寻求调整税改提案后，美元进一步下滑。
    
    美元      周五跌至112.035日圆，日内下跌0.3%。
    
    “效果将取决于最终税改法案的细节，”德国商业银行外汇策略师Esther Reichelt表示。“税改法案被稀释得越多，对美元的影响就越不明显。”
    
     税改议案若要在参议院获得通过，需要得到过半数支持票。在100个参议院席位中共和党只占52席，预计民主党参议员都不会支持该议案。

    在周二的阿拉巴马州参议员补选中，民主党人琼斯(Doug Jones)击败总统特朗普支持的共和党候选人胜出，削弱共和党的微弱多数优势。
    
    “税改议案的整体进程并未告急。话虽如此，即使议案获得通过生效，对美元的利好影响可能也有限，因为市场已经大致消化了议案通过的预期，”东京巴克莱分析师Shin Kadota称。
    
    欧元兑美元      小升0.1%，至1.1792美元，周四下跌约0.4%。
    
    欧元走势迟滞，因欧洲央行周四虽调高欧元区经济成长及通胀预测，但仍坚持只要形势需要，就会一直向欧元区经济挹注资金。
 
    主要货币中涨幅最大的当属新西兰元，新西兰元兑美元        涨0.6%至0.7029美元的两个月高位。此前新西兰财政部长罗伯逊(Grant Robertson)表示，他对新西兰元的总体趋势感到满意。
    
    比特币本周涨幅料为10月来最小，Cboe期货交易所(CFE)推出比特币期货后，市场波动趋于缓和。芝加哥商业交易所(CME)周日将推出比特币期货。
    
    卢森堡Bitstamp交易所的比特币价格接近17,000美元附近的纪录高位，周一以来上涨约15%，本周料连涨第五周。
                                       
                                         纽约   当日  今年来  2016年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1786  1.1777  +0.08 +12.11  1.0513
    美元/日圆                   112.19  112.38  -0.17  -4.00  116.87
    欧元/日圆                   132.23  132.37  -0.11  +7.38  123.14
    美元/瑞郎                   0.9885  0.9890  -0.05  -2.88  1.0178
    英镑/美元                   1.3431  1.3430  +0.01  +8.88  1.2336
    美元/加元                   1.2748  1.2794  -0.36  -5.08  1.3430
    美元/离岸人民币             6.6082  6.6060  +0.03  -5.23  6.9726
    澳元/美元                   0.7680  0.7665  +0.20  +6.44  0.7215
    新西兰元/美元               0.7024  0.6981  +0.62  +1.20  0.6941
    澳元/日圆                   86.190  86.150  +0.05  +2.22  84.320
    新西兰元/日圆               78.830  78.480  +0.45  -2.88  81.170
    英镑/日圆                   150.70  150.90  -0.13  +4.64  144.02
    澳元/新西兰元               1.0933  1.0977  -0.40  +5.30  1.0383
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 刘秀红/李春喜/蔡美珍/张荻/艾茂林/于春红/高琦)

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