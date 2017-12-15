《全球汇市》美元指数走坚，节日前交投清淡

* 税改希望提振美元

* 美元短期借贷成本急升

路透纽约12月15日 - 美元周五上涨，因国会共和党人为税改议案作最后的努力，年底前该议案获得通过的预期增强。

美国众议院筹款委员会主席Kevin Brady告诉记者，参众两院税改议案协调磋商委员会的共和党议员签署了最终版本议案，细节将于2230GMT召开众议院全体会议时公布。

此前两名共和党议员要求修改议案。

“人们仍在聚焦美国税改计划，下周完成的预期在增强，如果不行的话，将推到明年，”道明证券外汇策略北美负责人Mark McCormick称。

税改议案的通过需要在参议院得到简单多数票数，共和党在参议院100个席位中占52个席位，预计没有民主党议员会支持该议案。

美元指数上涨0.49%，报93.944。

许多投资者预期税改议案可能提振美国经济成长，导致升息次数增加，美元走强。

税改议案被认为是今年的最后一项重大事件，投资者在圣诞节和新年到来前减少交易活动。

“市场在目前水平进行整固，进入假日交易模式，”McCormick称。

银行间短期美元资金拆借成本急升至2012年以来最高，因金融机构在交易变得清淡前纷纷拆借资金。

交叉货币基差互换“向美元移动，因人们拆借资金保障年底的需求，”Brown Brothers Harriman外汇策略全球负责人Marc Chandler称。

三个月欧元/美元交叉货币基差互换--银行将欧元换成美元需要支付的溢价水平报100个基点，月初时为不到负52个基点。

尽管互换成本上涨可能对美元不利，但预计不会影响美元，Chandler称。

“对欧洲人，比如金融机构来说，买入美债的成本很高...所以这阻止人们买入美债，但鼓励美元投资者在海外投资，”Chandler称。(完) (编译 刘静；审校 母红)