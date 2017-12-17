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更新版 1-《全球汇市》美元指数走坚，节日前交投清淡
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December 17, 2017 / 4:24 AM / 2 days ago

更新版 1-《全球汇市》美元指数走坚，节日前交投清淡

3 分钟阅读

    * 税改希望提振美元
    * 美元短期借贷成本急升

 (新增文末汇率收盘表格)
    路透纽约12月15日 - 美元周五上涨，因国会共和党人为税改议案作最后的努力，年底
前该议案获得通过的预期增强。
    
    美国众议院筹款委员会主席Kevin Brady告诉记者，参众两院税改议案协调磋商委员会
的共和党议员签署了最终版本议案，细节将于2230GMT召开众议院全体会议时公布。
    
    此前两名共和党议员要求修改议案。
    
    “人们仍在聚焦美国税改计划，下周完成的预期在增强，如果不行的话，将推到明年，
”道明证券外汇策略北美负责人Mark McCormick称。
    
    税改议案的通过需要在参议院得到简单多数票数，共和党在参议院100个席位中占52个
席位，预计没有民主党议员会支持该议案。
    
    美元指数      上涨0.49%，报93.944。
    
    许多投资者预期税改议案可能提振美国经济成长，导致升息次数增加，美元走强。
    
    税改议案被认为是今年的最后一项重大事件，投资者在圣诞节和新年到来前减少交易活
动。
    
    “市场在目前水平进行整固，进入假日交易模式，”McCormick称。
    
     银行间短期美元资金拆借成本急升至2012年以来最高，因金融机构在交易变得清淡前
纷纷拆借资金。
    
    交叉货币基差互换“向美元移动，因人们拆借资金保障年底的需求，”Brown Brothers
 Harriman外汇策略全球负责人Marc Chandler称。
    
    三个月欧元/美元交叉货币基差互换               --银行将欧元换成美元需要支付的
溢价水平报100个基点，月初时为不到负52个基点。
    
    尽管互换成本上涨可能对美元不利，但预计不会影响美元，Chandler称。    
    
    “对欧洲人，比如金融机构来说，买入美债的成本很高...所以这阻止人们买入美债，
但鼓励美元投资者在海外投资，”Chandler称。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1752   1.1777   -0.21  +11.79   1.0513
    美元/日圆                   112.57   112.38   +0.17   -3.68   116.87
    欧元/日圆                   132.32   132.37   -0.04   +7.45   123.14
    美元/瑞郎                   0.9903   0.9890   +0.13   -2.70   1.0178
    英镑/美元                   1.3319   1.3430   -0.83   +7.97   1.2336
    美元/加元                   1.2860   1.2794   +0.52   -4.24   1.3430
    美元/离岸人民币             6.6064   6.6060   +0.00   -5.26   6.9726
    澳元/美元                   0.7644   0.7665   -0.27   +5.95   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1640   1.1647   -0.06   +8.61   1.0717
    欧元/英镑                   0.8818   0.8768   +0.57   +3.52   0.8518
    新西兰元/美元               0.6989   0.6981   +0.11   +0.69   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3785   8.2991   +0.96   -2.99   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.8494   9.7681   +0.83   +8.40   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.5046   8.4374   +0.80   -6.62   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9964   9.9378   +0.59   +4.35   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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