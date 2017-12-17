更新版 1-《全球汇市》美元指数走坚，节日前交投清淡

* 税改希望提振美元 * 美元短期借贷成本急升 (新增文末汇率收盘表格) 路透纽约12月15日 - 美元周五上涨，因国会共和党人为税改议案作最后的努力，年底 前该议案获得通过的预期增强。 美国众议院筹款委员会主席Kevin Brady告诉记者，参众两院税改议案协调磋商委员会 的共和党议员签署了最终版本议案，细节将于2230GMT召开众议院全体会议时公布。 此前两名共和党议员要求修改议案。 “人们仍在聚焦美国税改计划，下周完成的预期在增强，如果不行的话，将推到明年， ”道明证券外汇策略北美负责人Mark McCormick称。 税改议案的通过需要在参议院得到简单多数票数，共和党在参议院100个席位中占52个 席位，预计没有民主党议员会支持该议案。 美元指数 上涨0.49%，报93.944。 许多投资者预期税改议案可能提振美国经济成长，导致升息次数增加，美元走强。 税改议案被认为是今年的最后一项重大事件，投资者在圣诞节和新年到来前减少交易活 动。 “市场在目前水平进行整固，进入假日交易模式，”McCormick称。 银行间短期美元资金拆借成本急升至2012年以来最高，因金融机构在交易变得清淡前 纷纷拆借资金。 交叉货币基差互换“向美元移动，因人们拆借资金保障年底的需求，”Brown Brothers Harriman外汇策略全球负责人Marc Chandler称。 三个月欧元/美元交叉货币基差互换 --银行将欧元换成美元需要支付的 溢价水平报100个基点，月初时为不到负52个基点。 尽管互换成本上涨可能对美元不利，但预计不会影响美元，Chandler称。 “对欧洲人，比如金融机构来说，买入美债的成本很高...所以这阻止人们买入美债， 但鼓励美元投资者在海外投资，”Chandler称。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1752 1.1777 -0.21 +11.79 1.0513 美元/日圆 112.57 112.38 +0.17 -3.68 116.87 欧元/日圆 132.32 132.37 -0.04 +7.45 123.14 美元/瑞郎 0.9903 0.9890 +0.13 -2.70 1.0178 英镑/美元 1.3319 1.3430 -0.83 +7.97 1.2336 美元/加元 1.2860 1.2794 +0.52 -4.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.6064 6.6060 +0.00 -5.26 6.9726 澳元/美元 0.7644 0.7665 -0.27 +5.95 0.7215 欧元/瑞郎 1.1640 1.1647 -0.06 +8.61 1.0717 欧元/英镑 0.8818 0.8768 +0.57 +3.52 0.8518 新西兰元/美元 0.6989 0.6981 +0.11 +0.69 0.6941 美元/挪威克朗 8.3785 8.2991 +0.96 -2.99 8.6370 欧元/挪威克朗 9.8494 9.7681 +0.83 +8.40 9.0858 美元/瑞典克朗 8.5046 8.4374 +0.80 -6.62 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9964 9.9378 +0.59 +4.35 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)