更新版 1-《全球汇市》美元下滑，投资人担心美国税改对经济的影响有限

* 美国参众两院共和党对税改议案进行最终润色 * 美元静待税改议案通过以获得更多方向 * 比特币周末再创新高 (新增汇率表格) 路透纽约12月18日 - 美元兑一篮子主要货币周一下滑，因对美国税改计划是否能对经 济成长构成重大影响的担忧加重，该议案周末距离最终批准又前进了一步。 参众两院税改议案协商委员会的共和党议员上周五对议案作了最终润色，其中涉及大幅 调降企业税。之后美元小涨。 但美元周一小跌，因议案是否能真的通过存在一些不确定性，另外税制改革刺激成长效 果的疑问也浮上台面。 “即便年底前税改议案得以通过，对美元的影响可能也有限，因投资人对该议案对经济 是否能有持续的积极影响愈发怀疑。”Commonwealth FX首席市场分析师Omer Esiner表示。 近几个交易日，年底对美元的需求扶助推高美元兑欧元，法国兴业银行策略师Alvin Ta n表示，但这一走势在周一放缓。 尽管美元今日下跌，但一些分析师相信美元有进一步上涨的空间。 经济预估人士预计，下调企业税将令明年美国经济成长增加约0.5个百分点，可能令升 息的步幅由目前市场消化的两次向美国联邦储备理事会(FED/美联储)决策者预计的三次靠拢 ，Cambridge Global Payments全球产品和市场策略主管Karl Schamotta表示。 美元指数 小跌0.2%至93.702。欧元 受惠于美元疲势，上涨0.3%至1.1781美 元。 美国重量级共和党议员周日表示，他们预计国会将在本周通过税改议案。参议院最早将 于周二举行投票表决，总统特朗普希望在周末前签署。 美元兑日圆 跌0.1%，报112.54日圆，上周五上涨0.2%。 美元周一也未能从美国公债收益率上涨中获得支撑，指标10年期美债收益率在过去一周 陷于2.34-2.42%的区间内。 Bitstamp交易所比特币 跌1.1%至18,755美元。周日曾升至19,666美元的纪录 高点，芝商所(CME Group) 今天推出了比特币期货合约。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1781 1.1752 +0.25 +12.06 1.0513 美元/日圆 112.53 112.57 -0.04 -3.71 116.87 欧元/日圆 132.58 132.32 +0.20 +7.67 123.14 美元/瑞郎 0.9856 0.9903 -0.47 -3.16 1.0178 英镑/美元 1.3380 1.3319 +0.46 +8.46 1.2336 美元/加元 1.2860 1.2860 +0.00 -4.24 1.3430 美元/离岸人民币 6.6078 6.6061 +0.03 -5.23 6.9726 澳元/美元 0.7661 0.7644 +0.22 +6.18 0.7215 欧元/瑞郎 1.1613 1.1640 -0.23 +8.36 1.0717 欧元/英镑 0.8804 0.8818 -0.16 +3.36 0.8518 新西兰元/美元 0.6993 0.6989 +0.06 +0.75 0.6941 美元/挪威克朗 8.3573 8.3785 -0.25 -3.24 8.6370 欧元/挪威克朗 9.8465 9.8494 -0.03 +8.37 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4349 8.5046 -0.82 -7.39 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9380 9.9964 -0.58 +3.74 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 母红)