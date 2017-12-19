《全球汇市》美元持稳，市场聚焦美国税改议案进展

* 美国众议院周二将对税改议案投票表决 * 参议院可能在周二或周三投票 * 日圆微跌，但仍守在区间内 * 澳元上涨，距六周高位不远 路透东京12月19日 - 美元周二在迟滞交投中仍陷于最近的交投区间内，对美国税改议案将获得通过的乐观情绪，以及对该议案对经济最终影响的疑虑，左右美元走势。 美元指数 持稳，报93.673。 “在市场交投如此清淡之际，就像是在黑暗中掷飞镖，”道富银行驻东京的分行经理Bart Wakabayashi说。 “这种假日市况出现地相对较早，但美元需求还是有的，”他说。 美国共和党控制的国会看起来本周几乎肯定会通过全面税改议案，此前两名尚未表态的共和党参议员周一同意支持总统特朗普力推的税改案。 共和党人士称，众议院定于周二1830GMT左右首先进行表决。参议院的表决预计将安排在周二稍晚或周三。 对税改议案获得通过的憧憬不断升温，推动美国股市周一创下纪录高点。 “我们预计税改议案将会获得通过，很多市场人士也这样认为，这似乎令股市投资者开心，”Brown Brothers Harriman驻东京的汇市策略师Masashi Murata说。 “由于许多投资者已经离场度假，加上上周的美联储会议也已尘埃落定，我们预计本周及下周会暂时呈区间交投，”他补充说。 虽然美联储决策官员认为税改会为美国经济带来短期提振，但他们却预测经济增长到2020年会放缓至约2%，不会如特朗普及其政府所预测的那样增至3%左右。 美元兑日圆 小涨0.1%至112.63日圆，波动区间在周五低点112.035日圆至一周前触及的高位113.750日圆。 上周美联储升息后，华尔街大型银行预计美联储2018年将加息三次，与今年加息次数相同，并与美联储自己的预估一致。美联储决策者对经济增长和就业市场看法愈发乐观。 明尼亚波利斯联储总裁卡什卡利周一称，他上周投票反对升息是因担忧低通胀和收益率曲线趋平。 欧元兑美元 小升至1.1789美元。 Bitstamp交易所比特币 上升0.2%至18,952.51美元，低于周日触及的纪录高位19,666美元。 澳元兑美元 小升0.1%至0.7666美元，距离上周所及的六周高位不远，澳洲央行对经济前景更具信心。 澳洲央行周二公布的12月会议记录显示，一连串经济数据表现改善，令决策者受到鼓舞，不过消费者支出疲弱仍是一项“重大风险”。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1793 1.1781 +0.10 +12.18 1.0513 美元/日圆 112.60 112.53 +0.06 -3.65 116.87 欧元/日圆 132.80 132.58 +0.17 +7.84 123.14 美元/瑞郎 0.9853 0.9856 -0.03 -3.19 1.0178 英镑/美元 1.3382 1.3380 +0.01 +8.48 1.2336 美元/加元 1.2859 1.2860 -0.01 -4.25 1.3430 美元/离岸人民币 6.6123 6.6078 +0.07 -5.17 6.9726 澳元/美元 0.7669 0.7661 +0.10 +6.29 0.7215 新西兰元/美元 0.6998 0.6993 +0.07 +0.82 0.6941 澳元/日圆 86.370 86.230 +0.16 +2.43 84.320 新西兰元/日圆 78.840 78.710 +0.17 -2.87 81.170 英镑/日圆 150.68 150.58 +0.07 +4.62 144.02 澳元/新西兰元 1.0951 1.0951 +0.00 +5.47 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译/审校 张若琪/汪红英/于春红/杜明霞/王丽鑫)