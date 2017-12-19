更新版 1-《全球汇市》数据带动美元兑多数货币上涨，国会表决税改议案

* 本周美国税改议案主导交易 * 美国房屋开工数据扶助美元 (新增汇率表格) 路透纽约12月19日 - 美元兑多数主要货币周二上涨，受助于美国新屋开工数据乐观； 但涨幅受限，因投资者对美国税改的整体经济影响存在疑问。 共和党控制的美国众议院周二批准了将导致政府负债大幅度增加的大规模税改立法，现 已提交参议院进行投票，参议院投票将于今晚晚些时候进行。 同样也由共和党控制的参议院几乎可以肯定会批准该议案。 但在众议院批准该议案后，美元兑日圆削减涨幅，兑欧元保持跌势。 “税改对经济的提振将会很小，议案的最终版本也没能改变这一观点，”凯投宏观(Cap ital Economics)的美国经济学家Andrew Hunter称。 全球股市本周受税改预期提振急升，但美元走势迟滞。交易员认为，下调企业税的大部 分积极影响已经被消化，而税改将激发一波美元汇回的预期也有些过度。 “能把下调企业税和经济增长联系在一起的证据很少，”Hunter说，“无论是在美国历 史上，还是在全球其它国家，都鲜有企业税下调能带来企业投资大幅可持续增加的事例。” 制定税改计划的部分初衷，是想让美国跨国公司有理由将海外分支约2.6万亿美元的利 润汇回国内。该议案削减了企业将之前累积下来的海外利润汇回国内的税率。 “我认为外汇市场受到议案的影响比较小，是否会带来投资和国际收支方面实质性的变 化还不明朗，”道明证券高级外汇策略师Mazen Issa称。 稍早，美元上涨，因数据显示，上月的新屋开工数据意外升至13个月高位，独栋屋开工 触及10年高位。 尾盘，美元兑日圆 上涨0.3%，报112.92日圆， 兑瑞郎 基本持平，兑英镑 GBP=走高，兑澳元 、加元 和新西兰元 也上涨。 美元兑欧元 走低，尾盘欧元报1.1842美元，升0.5%，得益于风险胃纳整体改善， 美债收益率日内走高。 今年迄今欧元兑美元升逾12%，有望录得2004年以来的最强年度表现。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1838 1.1781 +0.48 +12.60 1.0513 美元/日圆 112.88 112.53 +0.31 -3.41 116.87 欧元/日圆 133.64 132.58 +0.80 +8.53 123.14 美元/瑞郎 0.9846 0.9856 -0.10 -3.26 1.0178 英镑/美元 1.3383 1.3380 +0.02 +8.49 1.2336 美元/加元 1.2876 1.2860 +0.12 -4.13 1.3430 美元/离岸人民币 6.6040 6.6078 -0.06 -5.29 6.9726 澳元/美元 0.7664 0.7661 +0.04 +6.22 0.7215 欧元/瑞郎 1.1659 1.1613 +0.40 +8.79 1.0717 欧元/英镑 0.8843 0.8804 +0.44 +3.82 0.8518 新西兰元/美元 0.6972 0.6993 -0.30 +0.45 0.6941 美元/挪威克朗 8.3442 8.3573 -0.16 -3.39 8.6370 欧元/挪威克朗 9.8814 9.8465 +0.35 +8.76 9.0858 美元/瑞典克朗 8.4022 8.4349 -0.39 -7.75 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9494 9.9380 +0.11 +3.86 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)