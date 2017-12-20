《全球汇市》美元下跌，因预计美国税改立法影响有限

* 美元走软，预计税改议案将被签署立法 * 日圆兑美元在日本央行会议前走软 路透纽约12月20日 - 美元兑除日圆和瑞郎外的多数货币周三回落， 考虑到投资者已经消化了几乎可以确定特朗普总统会将全面税改议案签署 成立法的因素，美元的潜在上升空间有限。 “美元和外汇市场整体上受到税改计划的影响较小，尽管这将是1986 年以来的最大规模税改，”道明证券在研究公告中称。 “这让我们相信外汇市场已经基本上消化了新立法通过的可能性，” 报告写道。 周三上午美国参议院批准了税改议案，送交众议院最终批准，因为程 序上的问题，众议院将不得不进行两日内的第二次投票。 该法案主要是为企业和富人减税，为工薪阶层个人和家庭提供了好坏 不一的临时减税办法。 但部分分析师已经对该计划将对美国经济产生的积极影响产生了质疑 。 尽管增加财政刺激措施能够提振通胀，允许美国联邦储备理事会(FED /美联储)以更快速度升息，这将支撑美元；但这也将扩大财政赤字，对刺 激企业雇佣更多的工人作用不大，Commonwealth FX首席市场分析师Omer Esiner表示。 “这一议案能给处于当前经济周期的经济带来多大推动力仍不清楚。 ” 纽约尾盘，美元指数 下跌0.1%，至93.309。欧元兑美元 升0.3%，至1.1879美元。 分析师表示，年底投资组合的调整行动和德债收益率上涨，也扶助欧 元。 INTL FCStone全球宏观策略师Vincent Deluard表示，预计欧元可能 在明年触及1.30美元。他认为，欧元区银行从欧洲央行的量化宽松计划所 得到的资金投资在美国公债。 “一旦金融资金流正常化，欧元应该大幅升值。”Deluard说。 美元兑英镑 、澳元 、加拿大元 和新西兰元 也下跌。 不过，美元兑日圆 升至一周高位，纽约尾盘报113.39日圆，上 涨0.5%。 美元兑日圆涨幅受限，因市场静待日本央行周四公布为期两日的政策 会议结果，以寻找日本央行会否加入美联储和欧洲央行收紧刺激政策的行 列。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 李军)