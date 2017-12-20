更新版 1-《全球汇市》美元下跌，因预计美国税改立法影响有限

* 美元走软，预计税改议案将被签署立法 * 日圆兑美元在日本央行会议前走软 (新增汇率表格) 路透纽约12月20日 - 美元兑除日圆和瑞郎外的多数货币周三回落，考虑到投资者已经 消化了几乎可以确定特朗普总统会将全面税改议案签署成立法的因素，美元的潜在上升空间 有限。 “美元和外汇市场整体上受到税改计划的影响较小，尽管这将是1986年以来的最大规模 税改，”道明证券在研究公告中称。 “这让我们相信外汇市场已经基本上消化了新立法通过的可能性，”报告写道。 周三上午美国参议院批准了税改议案，送交众议院最终批准，因为程序上的问题，众议 院将不得不进行两日内的第二次投票。 该法案主要是为企业和富人减税，为工薪阶层个人和家庭提供了好坏不一的临时减税办 法。 但部分分析师已经对该计划将对美国经济产生的积极影响产生了质疑。 尽管增加财政刺激措施能够提振通胀，允许美国联邦储备理事会(FED/美联储)以更快速 度升息，这将支撑美元；但这也将扩大财政赤字，对刺激企业雇佣更多的工人作用不大，Co mmonwealth FX首席市场分析师Omer Esiner表示。 “这一议案能给处于当前经济周期的经济带来多大推动力仍不清楚。” 纽约尾盘，美元指数 下跌0.1%，至93.309。欧元兑美元 升0.3%，至1.1879 美元。 分析师表示，年底投资组合的调整行动和德债收益率上涨，也扶助欧元。 INTL FCStone全球宏观策略师Vincent Deluard表示，预计欧元可能在明年触及1.30美 元。他认为，欧元区银行从欧洲央行的量化宽松计划所得到的资金投资在美国公债。 “一旦金融资金流正常化，欧元应该大幅升值。”Deluard说。 美元兑英镑 、澳元 、加拿大元 和新西兰元 也下跌。 不过，美元兑日圆 升至一周高位，纽约尾盘报113.39日圆，上涨0.5%。 美元兑日圆涨幅受限，因市场静待日本央行周四公布为期两日的政策会议结果，以寻找 日本央行会否加入美联储和欧洲央行收紧刺激政策的行列。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1869 1.1838 +0.26 +12.90 1.0513 美元/日圆 113.38 112.88 +0.44 -2.99 116.87 欧元/日圆 134.60 133.64 +0.72 +9.31 123.14 美元/瑞郎 0.9869 0.9846 +0.23 -3.04 1.0178 英镑/美元 1.3373 1.3383 -0.07 +8.41 1.2336 美元/加元 1.2834 1.2876 -0.33 -4.44 1.3430 美元/离岸人民币 6.5643 6.6040 -0.60 -5.86 6.9726 澳元/美元 0.7666 0.7664 +0.03 +6.25 0.7215 欧元/瑞郎 1.1713 1.1659 +0.46 +9.29 1.0717 欧元/英镑 0.8873 0.8843 +0.34 +4.17 0.8518 新西兰元/美元 0.7010 0.6972 +0.55 +0.99 0.6941 美元/挪威克朗 8.4093 8.3442 +0.78 -2.64 8.6370 欧元/挪威克朗 9.9809 9.8814 +1.01 +9.85 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3939 8.4022 -0.10 -7.84 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9687 9.9494 +0.19 +4.06 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/利棣儿；审校 李军)