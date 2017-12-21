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《全球汇市》美元连续第三日小跌，节日前交投清淡
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December 21, 2017 / 9:27 PM / 4 days ago

《全球汇市》美元连续第三日小跌，节日前交投清淡

1 分钟阅读

    * 美国经济报告带来短暂提振
    * 美国税改计划可能不会创造更多就业－分析师
    * 日本央行一如预期维持政策不变

    路透纽约12月21日 - 美元周四在淡静交投中连续第三日下滑，投资
人在节日前不愿大举押注，市场人士消化了美国税改计划，迄今对美元的
影响有限。
    
    年终将至，美元势将创14年来表现最差的一年。但美元中期前景已经
变得较华尔街许多人士消化的更为积极。这是因为预期美国联邦储备理事
会(FED/美联储)明年将加息，且美国税改计划或多或少能带来一些益处。
    
    本周共和党控制的美国国会通过了全面减税方案，被认为是美国30年
来最大规模税改。美国总统特朗普预计很快将签署立法。
    
    “特朗普竞选时的一大承诺--减税迄今对美元的冲击较许多投资人年
内稍早预期的要小。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师O
mer Esiner表示。
    
    Esiner相信税改最终对提振美国就业的作用不大。
    
    不过周四公布的美国经济数据稍早给美元带来了短暂支撑。但随着节
日前交易人员开始离场，美元收在接近交投区间的低端。
    
    数据显示，美国经济第三季成长3.2%，为逾两年最快，受强劲的企业
支出提振。
    
    费城联储12月制造业指数也稳健，高于预期，达到26.2。
    
    纽约尾盘，美元指数      小跌至93.264。
    
    欧元兑美元      小涨至1.1873美元，本周迄今升约1%，受德债收益
率上升带动。
    
    美元兑日圆触及逾一周高位，此前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化
如下预期，即日本央行不会急于撤出超宽松货币政策。
    
    一些投资者原本预期，黑田东彦会暗示宽松政策或即将结束，且央行
对日本公债设定的收益率目标或许会上调。此前黑田东彦于近期的一次讲
话中，曾提到了超宽松货币政策的负面效果。
        
    美元兑日圆      纽约尾盘报113.32日圆，当日小跌。(完) (编译 李军; 审校　刘静)

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