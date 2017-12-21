更新版 1-《全球汇市》美元连续第三日小跌，节前交投清淡

* 美国经济报告带来短暂提振 * 美国税改计划可能不会创造更多就业－分析师 * 日本央行一如预期维持政策不变 (新增汇率表格) 路透纽约12月21日 - 美元周四在淡静交投中连续第三日下滑，投资人在节日前不愿大 举押注。市场人士消化了美国税改计划，该计划迄今对美元的影响有限。 年终将至，美元势将创14年来表现最差的一年。但美元中期前景已经变得较华尔街许多 人士消化的更为积极。这是因为预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将加息，且美国 税改计划或多或少能带来一些益处。 本周共和党控制的美国国会通过了全面减税方案，被认为是美国30年来最大规模税改。 美国总统特朗普预计很快将签署立法。 “特朗普竞选时的一大承诺--减税迄今对美元的冲击较许多投资人年内稍早预期的要小 。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。 Esiner相信税改最终对提振美国就业的作用不大。 不过周四公布的美国经济数据稍早给美元带来了短暂支撑。但随着节日前交易人员开始 离场，美元收在接近交投区间的低端。 数据显示，美国经济第三季成长3.2%，为逾两年最快，受强劲的企业支出提振。 费城联储12月制造业指数也稳健，高于预期，达到26.2。 纽约尾盘，美元指数 小跌至93.264。 欧元兑美元 小涨至1.1873美元，本周迄今升约1%，受德债收益率上升带动。 美元兑日圆触及逾一周高位，此前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化如下预期，即日本 央行不会急于撤出超宽松货币政策。 一些投资者原本预期，黑田东彦会暗示宽松政策或即将结束，且央行对日本公债设定的 收益率目标或许会上调。此前黑田东彦于近期的一次讲话中，曾提到了超宽松货币政策的负 面效果。 美元兑日圆 纽约尾盘报113.32日圆，当日小跌。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1873 1.1869 +0.03 +12.94 1.0513 美元/日圆 113.32 113.38 -0.05 -3.04 116.87 欧元/日圆 134.54 134.60 -0.04 +9.26 123.14 美元/瑞郎 0.9883 0.9869 +0.14 -2.90 1.0178 英镑/美元 1.3384 1.3373 +0.08 +8.50 1.2336 美元/加元 1.2738 1.2834 -0.75 -5.15 1.3430 美元/离岸人民币 6.5651 6.5643 +0.01 -5.84 6.9726 澳元/美元 0.7700 0.7666 +0.44 +6.72 0.7215 欧元/瑞郎 1.1736 1.1713 +0.20 +9.51 1.0717 欧元/英镑 0.8869 0.8873 -0.05 +4.12 0.8518 新西兰元/美元 0.7016 0.7010 +0.09 +1.08 0.6941 美元/挪威克朗 8.3524 8.4093 -0.68 -3.30 8.6370 欧元/挪威克朗 9.9199 9.9809 -0.61 +9.18 9.0858 美元/瑞典克朗 8.3786 8.3939 -0.18 -8.01 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.9489 9.9687 -0.20 +3.85 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 刘静)