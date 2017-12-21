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更新版 1-《全球汇市》美元连续第三日小跌，节前交投清淡
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December 21, 2017 / 10:42 PM / 4 days ago

更新版 1-《全球汇市》美元连续第三日小跌，节前交投清淡

3 分钟阅读

    * 美国经济报告带来短暂提振
    * 美国税改计划可能不会创造更多就业－分析师
    * 日本央行一如预期维持政策不变

 (新增汇率表格)
    路透纽约12月21日 - 美元周四在淡静交投中连续第三日下滑，投资人在节日前不愿大
举押注。市场人士消化了美国税改计划，该计划迄今对美元的影响有限。
    
    年终将至，美元势将创14年来表现最差的一年。但美元中期前景已经变得较华尔街许多
人士消化的更为积极。这是因为预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)明年将加息，且美国
税改计划或多或少能带来一些益处。
    
    本周共和党控制的美国国会通过了全面减税方案，被认为是美国30年来最大规模税改。
美国总统特朗普预计很快将签署立法。
    
    “特朗普竞选时的一大承诺--减税迄今对美元的冲击较许多投资人年内稍早预期的要小
。”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示。
    
    Esiner相信税改最终对提振美国就业的作用不大。
    
    不过周四公布的美国经济数据稍早给美元带来了短暂支撑。但随着节日前交易人员开始
离场，美元收在接近交投区间的低端。
    
    数据显示，美国经济第三季成长3.2%，为逾两年最快，受强劲的企业支出提振。
    
    费城联储12月制造业指数也稳健，高于预期，达到26.2。
    
    纽约尾盘，美元指数      小跌至93.264。
    
    欧元兑美元      小涨至1.1873美元，本周迄今升约1%，受德债收益率上升带动。
    
    美元兑日圆触及逾一周高位，此前日本央行总裁黑田东彦的讲话强化如下预期，即日本
央行不会急于撤出超宽松货币政策。
    
    一些投资者原本预期，黑田东彦会暗示宽松政策或即将结束，且央行对日本公债设定的
收益率目标或许会上调。此前黑田东彦于近期的一次讲话中，曾提到了超宽松货币政策的负
面效果。
        
    美元兑日圆      纽约尾盘报113.32日圆，当日小跌。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1873   1.1869   +0.03  +12.94   1.0513
    美元/日圆                   113.32   113.38   -0.05   -3.04   116.87
    欧元/日圆                   134.54   134.60   -0.04   +9.26   123.14
    美元/瑞郎                   0.9883   0.9869   +0.14   -2.90   1.0178
    英镑/美元                   1.3384   1.3373   +0.08   +8.50   1.2336
    美元/加元                   1.2738   1.2834   -0.75   -5.15   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5651   6.5643   +0.01   -5.84   6.9726
    澳元/美元                   0.7700   0.7666   +0.44   +6.72   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1736   1.1713   +0.20   +9.51   1.0717
    欧元/英镑                   0.8869   0.8873   -0.05   +4.12   0.8518
    新西兰元/美元               0.7016   0.7010   +0.09   +1.08   0.6941
    美元/挪威克朗               8.3524   8.4093   -0.68   -3.30   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.9199   9.9809   -0.61   +9.18   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.3786   8.3939   -0.18   -8.01   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.9489   9.9687   -0.20   +3.85   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校　刘静)

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