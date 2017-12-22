《全球汇市》欧元因加泰罗尼亚大选显示分离派胜出而挫跌，比特币急挫

* 加泰罗尼亚议会选举结果显示分离派胜出，对马德里当局造成打击 * 美国政府暂时避免停摆 * 比特币急挫，一度跌穿12,000美元 路透纽约12月22日 - 欧元周五兑美元下挫，因此前加泰罗尼亚大选 结果显示分离派胜出，令投资人担心这一欧元区第四大经济体可能分裂。 西班牙政府希望可藉此次选举除去独立派政党对加泰罗尼亚议会的掌 控，并结束其独立运动。加泰罗尼亚议会选举计票完成96%后的数据显示 ，分离主义政党在135个议会席位中总共获得70席。 “欧元因加泰罗尼亚选举结果下跌，但事态会向哪个方向发展尚不明 朗，欧元跌势中寻获良好支撑。”加拿大丰业银行首席汇市策略师Shaun Osborne表示。 欧元兑美元D 下跌0.1%至1.1858美元，但欧元今年迄今仍大涨 近13%，势将录得14年最佳年度表现。 分析师表示，在圣诞节前交投清淡，导致市场出现一些波动。 周五比特币再度成为市场焦点，而这一次是因为大跌。在12月17日一 度逼近20,000美元大关后，今日比特币 一度暴跌近30%，曾跌 穿12,000美元，自周日以来市值跌去三分之一。 美元指数 持平在93.316，今年迄今跌约8.5%。 “未来几个月，美元可能保持在整体盘整的态势内，我们预计明年晚 些时候美元会重拾跌势，因全球货币政策趋势再度成为影响汇市的关键因 素。”富国在研究报告中指出。 富国预计全球其他主要央行将恢复逐步转向减少宽松货币政策，缩小 同目前处于升息周期内的美国联邦储备理事会(FED/美联储)的政策差异。 分析师表示，这会带动欧元和英镑等货币兑美元走强。 美国众议院周四批准一项临时性拨款法案，将避免联邦政府机构在周 五午夜的截止期限过后关门。这消除了美元多头眼下面临的一个威胁。 美国国会通过30年来最大规模减税议案，也对美元构成支持。减税议 案料将至少在短期内提振经济成长。 美元兑日圆 日内持稳于113.30。(完) (编译 李军; 审校 刘静)