《全球汇市》油价上涨支撑加元，美元指数下跌

* 加元触及三周高点，之前油价上涨 * 澳元触及两个月高点 * 美元兑一篮子货币下跌 路透新加坡12月27日 - 美元兑一篮子货币周三下跌；油价本周反弹，支撑了加元等商品货币。 油价周二升至两年半高点，因有消息称利比亚一条输油管线发生爆炸，而且也受到石油输出国组织(OPEC)牵头的减产行动支撑。 这帮助支撑大宗商品出口国的货币，加元兑美元 一度涨至12月6日以来最高位1.2678加元。 类似的是，澳元兑美元 升0.2%至0.7746美元，触及两个月来最高位。 美元指数 跌0.1%至93.188。 主要货币走势温和，欧元兑美元 涨0.2%至1.1876美元，美元兑日圆 持稳于113.19日圆。 新加坡大华银行外汇策略师Peter Chia称，货币政策趋同明年可能将打压美元，目前除美联储之外的其他央行要么脱离货币刺激措施，要么开始升息。 Chia说，在这种背景下，日本决策者可能至少开始更加暗示最终收紧日本央行货币政策，他并称美元兑日圆到3月底时可能跌至108日圆。 “我认为日本决策者希望提早让市场为政策变化做好准备...明年发出的信号可能更为密集，”他并称日本央行可能会在2019年才会真正收紧政策。 日本央行总裁黑田东彦11月的讲话激发了日本央行可能比预期更早撤回危机模式下的刺激举措的猜测，当时黑田东彦提到了“逆转利率”--即对经济弊大于利的低利率水平。 但黑田东彦上周在日本央行维持政策不变后表示，光是经济改善不会引发撤回刺激，加强了日本央行不急于撤回超宽松货币政策的预期。 比特币 在卢森堡Bitstamp交易所上涨3.2%至16,270美元。比特币上周下滑25%、录得2013年来最大周线跌幅后，本周以来已经累计上升约14%，收复部分失地。 纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1878 1.1858 +0.17 +12.98 1.0513 美元/日圆 113.17 113.22 -0.04 -3.17 116.87 欧元/日圆 134.45 134.27 +0.13 +9.18 123.14 美元/瑞郎 0.9887 0.9889 -0.02 -2.86 1.0178 英镑/美元 1.3377 1.3372 +0.04 +8.44 1.2336 美元/加元 1.2675 1.2688 -0.10 -5.62 1.3430 美元/离岸人民币 6.5508 6.5402 +0.16 -6.05 6.9726 澳元/美元 0.7743 0.7727 +0.21 +7.32 0.7215 新西兰元/美元 0.7050 0.7037 +0.18 +1.57 0.6941 澳元/日圆 87.660 87.510 +0.17 +3.96 84.320 新西兰元/日圆 79.790 79.690 +0.13 -1.70 81.170 英镑/日圆 151.42 151.43 -0.01 +5.14 144.02 澳元/新西兰元 1.0983 1.0975 +0.07 +5.78 1.0383 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 汪红英/于春红/杜明霞；审校 王兴亚/刘秀红/蔡美珍/于春红)