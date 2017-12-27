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更正-《全球汇市》美元指数触及三周半低位，比特币反弹势头减弱
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December 27, 2017 / 8:32 PM / 更新于 8 hours ago

更正-《全球汇市》美元指数触及三周半低位，比特币反弹势头减弱

1 分钟阅读

 (更正：因译文有误，内文第七段美元兑日圆走势应为连续“第二年”走
低，非“第二日”)
    * 欧元兑美元触及三周半高位
    * 比特币未能进一步上涨，上周遭大幅抛售
    * 商品价格上涨支撑加元和澳元

    路透纽约12月27日 - 美元兑一篮子货币周三跌至三周半低位，因交
易员押注随着全球经济加速成长，将有更多央行在2018年开始减少货币刺
激政策。
    
    加密货币市场，比特币经历2013年以来最糟糕一周后的反弹势头消退
，连续第二日未能站在16,000美元之上。
    
    “2017年，美元兑主要货币受到的冲击较大，”Silicon Valley Ban
k资深外汇交易员Minh　Trang称。
    
    节日期间交投清淡，美元指数      下跌逾0.2%，报93.027，盘中跌
至12月1日以来最低的92.956。
    
    美元指数今年下跌9%，势将录得2003年以来的最大年度跌幅，该年美
元指数挫14.7%。
    
    相反地，欧元兑美元录得2003年以来最佳年度表现。根据路透数据，
周三，欧元      兑美元触及三周半高位的1.1904。
    
    美元兑日圆      连续第二年走低，全日持稳于113.26日圆。
    
    大华银行外汇策略师Peter Chia称，交易员将注意力从上周通过的美
国30年来最大规模税改计划，转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)以外
的央行，以及他们是否会减少购债，或者明年开始升息。
    
    比特币          在卢森堡的Bitstamp交易平台下跌4.31%，报15,05
5.13美元，继上周遭受大幅抛售后难以进一步上涨，并一度跌穿15,000美
元。
    
    油价周二急升至两年半高位，受助于利比亚原油管道爆炸的消息，以
及石油输出国组织牵头减少供应。铜价周三升至四年高位。
    
    这提振了对商品出口国家货币的需求，加元兑美元        创三周最
高，报1.2627加元。
    
    澳元兑美元        涨0.6%，报0.7773美元，达到两个月来的最高水
平。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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