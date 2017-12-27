更正-《全球汇市》美元指数触及三周半低位，比特币反弹势头减弱

(更正：因译文有误，内文第七段美元兑日圆走势应为连续“第二年”走 低，非“第二日”) * 欧元兑美元触及三周半高位 * 比特币未能进一步上涨，上周遭大幅抛售 * 商品价格上涨支撑加元和澳元 路透纽约12月27日 - 美元兑一篮子货币周三跌至三周半低位，因交 易员押注随着全球经济加速成长，将有更多央行在2018年开始减少货币刺 激政策。 加密货币市场，比特币经历2013年以来最糟糕一周后的反弹势头消退 ，连续第二日未能站在16,000美元之上。 “2017年，美元兑主要货币受到的冲击较大，”Silicon Valley Ban k资深外汇交易员Minh Trang称。 节日期间交投清淡，美元指数 下跌逾0.2%，报93.027，盘中跌 至12月1日以来最低的92.956。 美元指数今年下跌9%，势将录得2003年以来的最大年度跌幅，该年美 元指数挫14.7%。 相反地，欧元兑美元录得2003年以来最佳年度表现。根据路透数据， 周三，欧元 兑美元触及三周半高位的1.1904。 美元兑日圆 连续第二年走低，全日持稳于113.26日圆。 大华银行外汇策略师Peter Chia称，交易员将注意力从上周通过的美 国30年来最大规模税改计划，转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)以外 的央行，以及他们是否会减少购债，或者明年开始升息。 比特币 在卢森堡的Bitstamp交易平台下跌4.31%，报15,05 5.13美元，继上周遭受大幅抛售后难以进一步上涨，并一度跌穿15,000美 元。 油价周二急升至两年半高位，受助于利比亚原油管道爆炸的消息，以 及石油输出国组织牵头减少供应。铜价周三升至四年高位。 这提振了对商品出口国家货币的需求，加元兑美元 创三周最 高，报1.2627加元。 澳元兑美元 涨0.6%，报0.7773美元，达到两个月来的最高水 平。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)