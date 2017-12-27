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December 27, 2017 / 10:22 PM / 更新于 8 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元指数触及三周半低位，比特币反弹势头减弱

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 欧元兑美元触及三周半高位
    * 比特币未能进一步上涨，上周遭大幅抛售
    * 商品价格上涨支撑加元和澳元

    路透纽约12月27日 - 美元兑一篮子货币周三跌至三周半低位，因交易员押注随着全球
经济加速成长，将有更多央行在2018年开始减少货币刺激政策。
    
    加密货币市场，比特币经历2013年以来最糟糕一周后的反弹势头消退，连续第二日未能
站在16,000美元之上。
    
    “2017年，美元兑主要货币受到的冲击较大，”Silicon Valley Bank资深外汇交易员M
inh　Trang称。
    
    节日期间交投清淡，美元指数      下跌逾0.2%，报93.027，盘中跌至12月1日以来最
低的92.956。
    
    美元指数今年下跌9%，势将录得2003年以来的最大年度跌幅，该年美元指数挫14.7%。
    
    相反地，欧元兑美元录得2003年以来最佳年度表现。根据路透数据，周三，欧元      
兑美元触及三周半高位1.1904。
    
    美元兑日圆      连续第二年走低；当日持稳于113.26日圆。
    
    大华银行外汇策略师Peter Chia称，交易员将注意力从上周通过的美国30年来最大规模
税改计划，转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)以外的央行，以及他们是否会减少购债，
或者明年开始升息。
    
    比特币          在卢森堡的Bitstamp交易平台下跌4.31%，报15,055.13美元，继上周
遭受大幅抛售后难以进一步上涨，并一度跌穿15,000美元。
    
    油价周二急升至两年半高位，受助于利比亚原油管道爆炸的消息，以及石油输出国组织
牵头减少供应。铜价周三升至四年高位。
    
    这提振了对商品出口国家货币的需求，加元兑美元        创三周最高，报1.2627加元
。
    
    澳元兑美元        涨0.6%，报0.7773美元，达到两个月来的最高水平。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1886   1.1858   +0.24  +13.06   1.0513
    美元/日圆                   113.34   113.22   +0.11   -3.02   116.87
    欧元/日圆                   134.74   134.27   +0.35   +9.42   123.14
    美元/瑞郎                   0.9861   0.9889   -0.28   -3.11   1.0178
    英镑/美元                   1.3395   1.3372   +0.17   +8.58   1.2336
    美元/加元                   1.2653   1.2688   -0.28   -5.79   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5531   6.5402   +0.20   -6.02   6.9726
    澳元/美元                   0.7767   0.7727   +0.52   +7.65   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1725   1.1731   -0.05   +9.41   1.0717
    欧元/英镑                   0.8869   0.8863   +0.07   +4.12   0.8518
    新西兰元/美元               0.7059   0.7037   +0.31   +1.70   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2685   8.3089   -0.49   -4.27   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.8305   9.8548   -0.25   +8.20   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2747   8.3469   -0.86   -9.15   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8381   9.8972   -0.60   +2.70   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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