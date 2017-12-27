更新版 1-《全球汇市》美元指数触及三周半低位，比特币反弹势头减弱

(新增文末收盘表格) * 欧元兑美元触及三周半高位 * 比特币未能进一步上涨，上周遭大幅抛售 * 商品价格上涨支撑加元和澳元 路透纽约12月27日 - 美元兑一篮子货币周三跌至三周半低位，因交易员押注随着全球 经济加速成长，将有更多央行在2018年开始减少货币刺激政策。 加密货币市场，比特币经历2013年以来最糟糕一周后的反弹势头消退，连续第二日未能 站在16,000美元之上。 “2017年，美元兑主要货币受到的冲击较大，”Silicon Valley Bank资深外汇交易员M inh Trang称。 节日期间交投清淡，美元指数 下跌逾0.2%，报93.027，盘中跌至12月1日以来最 低的92.956。 美元指数今年下跌9%，势将录得2003年以来的最大年度跌幅，该年美元指数挫14.7%。 相反地，欧元兑美元录得2003年以来最佳年度表现。根据路透数据，周三，欧元 兑美元触及三周半高位1.1904。 美元兑日圆 连续第二年走低；当日持稳于113.26日圆。 大华银行外汇策略师Peter Chia称，交易员将注意力从上周通过的美国30年来最大规模 税改计划，转向美国联邦储备理事会(FED/美联储)以外的央行，以及他们是否会减少购债， 或者明年开始升息。 比特币 在卢森堡的Bitstamp交易平台下跌4.31%，报15,055.13美元，继上周 遭受大幅抛售后难以进一步上涨，并一度跌穿15,000美元。 油价周二急升至两年半高位，受助于利比亚原油管道爆炸的消息，以及石油输出国组织 牵头减少供应。铜价周三升至四年高位。 这提振了对商品出口国家货币的需求，加元兑美元 创三周最高，报1.2627加元 。 澳元兑美元 涨0.6%，报0.7773美元，达到两个月来的最高水平。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1886 1.1858 +0.24 +13.06 1.0513 美元/日圆 113.34 113.22 +0.11 -3.02 116.87 欧元/日圆 134.74 134.27 +0.35 +9.42 123.14 美元/瑞郎 0.9861 0.9889 -0.28 -3.11 1.0178 英镑/美元 1.3395 1.3372 +0.17 +8.58 1.2336 美元/加元 1.2653 1.2688 -0.28 -5.79 1.3430 美元/离岸人民币 6.5531 6.5402 +0.20 -6.02 6.9726 澳元/美元 0.7767 0.7727 +0.52 +7.65 0.7215 欧元/瑞郎 1.1725 1.1731 -0.05 +9.41 1.0717 欧元/英镑 0.8869 0.8863 +0.07 +4.12 0.8518 新西兰元/美元 0.7059 0.7037 +0.31 +1.70 0.6941 美元/挪威克朗 8.2685 8.3089 -0.49 -4.27 8.6370 欧元/挪威克朗 9.8305 9.8548 -0.25 +8.20 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2747 8.3469 -0.86 -9.15 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8381 9.8972 -0.60 +2.70 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)