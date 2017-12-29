《全球汇市》今年美元录得2003年以来最大年线跌幅，比特币飙升

* 美元指数触及逾三个月低位 * 欧元兑美元录得14年来最佳年度表现 * 比特币逆转近期跌势，年度升幅达1,400% * 下周一金融市场适逢新年假期休市 路透纽约12月29日 - 美元兑一篮子货币周五跌至逾三个月最低，且 今年录得2003年以来最大年度跌幅，受上周税改法案签署后，市场对美国 经济成长加速的持久性的疑虑打击。 今年市场上最剧烈的波动是比特币 和其它加密货币令人屏 息的涨势，尽管年底回落，但许多电子货币价值今年仍飙升。 分析师称，明年美元表现可能落后于其它主要货币，因投资者预计， 其它主要央行将减少刺激举措，美国联邦储备理事会(FED/美联储)已经表 示明年将进一步升息。 “美元将在2018年面临更大阻力，”World Markets总裁Chris Gaffn ey称，“在削减刺激力度方面，美联储不会是唯一一家。” 由于欧元区通胀和企业活动出现上升迹象，对欧洲央行可能考虑明年 年底前升息的预期已经提振欧元，欧元兑美元有望录得14年来最佳年度表 现。 欧元 盘中触及三个月高位的1.2028美元，年度涨幅达到14.2% 。尾盘升0.56%，报1.2008美元。 今年欧元劲扬拖累美元表现。跟踪美元兑欧元和其它五种主要货币的 美元指数 低见92.080，为9月22日以来最低。美元指数年线下跌 9. 8%，录得2003年以来最大年度跌幅。 美元兑日圆 、英镑 、加元 、瑞典克朗 和瑞士法郎 也下跌，这五种货币也是美元指数的成分货币。 年初美元指数一度升至14年高位，因寄望特朗普总统的促增长经济政 策。尽管30年来最大规模的税改立法努力上周得以成功，但特朗普总统和 国会共和党人在推进立法通过的过程中遭遇了重重困难。 另外，许多机构投资者在年末的税务和业绩报告截止日期到来时结 清账簿，这给美元带来卖压，分析师表示。 除传统货币以外，比特币和其它加密货币在两日下跌后反弹，监管机 构加强电子货币监管以防止过度投机，令加密货币前两日走低。 Bitstamp交易平台，比特币尾盘升1.18%，报14,564.76美元，离开了 12天前触及的纪录高位近20,000美元，但仍录得约1,400%的年线升幅。 全球金融市场下周一将因新年假期休市。(完) (编译 刘静；审校 母红)