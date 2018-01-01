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重温稿-《全球汇市》今年美元录得2003年以来最大年线跌幅，比特币飙升
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January 1, 2018 / 11:01 PM / 更新于 18 hours ago

重温稿-《全球汇市》今年美元录得2003年以来最大年线跌幅，比特币飙升

3 分钟阅读

    * 美元指数触及逾三个月低位
    * 欧元兑美元录得14年来最佳年度表现
    * 比特币逆转近期跌势，年度升幅达1,400%
    * 下周一金融市场适逢新年假期休市

    路透纽约12月29日 - 美元兑一篮子货币周五跌至逾三个月最低，且今年录得2003年以
来最大年度跌幅，受上周税改法案签署后，市场对美国经济成长加速的持久性的疑虑打击。
    
    今年市场上最剧烈的波动是比特币          和其它加密货币令人屏息的涨势，尽管年
底回落，但许多电子货币价值今年仍飙升。
    
    分析师称，明年美元表现可能落后于其它主要货币，因投资者预计，其它主要央行将减
少刺激举措，美国联邦储备理事会(FED/美联储)已经表示明年将进一步升息。
    
    “美元将在2018年面临更大阻力，”World Markets总裁Chris Gaffney称，“在削减刺
激力度方面，美联储不会是唯一一家。” 
    
    由于欧元区通胀和企业活动出现上升迹象，对欧洲央行可能考虑明年年底前升息的预期
已经提振欧元，欧元兑美元有望录得14年来最佳年度表现。
    
    欧元      盘中触及三个月高位的1.2028美元，年度涨幅达到14.2%。尾盘升0.56%，报
1.2008美元。
    
    今年欧元劲扬拖累美元表现。跟踪美元兑欧元和其它五种主要货币的美元指数      低
见92.080，为9月22日以来最低。美元指数年线下跌 9.8%，录得2003年以来最大年度跌幅。
    
    美元兑日圆      、英镑        、加元        、瑞典克朗      和瑞士法郎      
也下跌，这五种货币也是美元指数的成分货币。
    
    年初美元指数一度升至14年高位，因寄望特朗普总统的促增长经济政策。尽管30年来最
大规模的税改立法努力上周得以成功，但特朗普总统和国会共和党人在推进立法通过的过程
中遭遇了重重困难。
    
     另外，许多机构投资者在年末的税务和业绩报告截止日期到来时结清账簿，这给美元
带来卖压，分析师表示。
    
    除传统货币以外，比特币和其它加密货币在两日下跌后反弹，监管机构加强电子货币监
管以防止过度投机，令加密货币前两日走低。
    
    Bitstamp交易平台，比特币尾盘升1.18%，报14,564.76美元，离开了12天前触及的纪录
高位近20,000美元，但仍录得约1,400%的年线升幅。
    
    全球金融市场下周一将因新年假期休市。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1996   1.1941   +0.46  +14.11   1.0513
    美元/日圆                   112.67   112.87   -0.18   -3.59   116.87
    欧元/日圆                   135.18   134.80   +0.28   +9.78   123.14
    美元/瑞郎                   0.9743   0.9784   -0.42   -4.27   1.0178
    英镑/美元                   1.3512   1.3442   +0.52   +9.53   1.2336
    美元/加元                   1.2577   1.2567   +0.08   -6.35   1.3430
    美元/离岸人民币             6.5125   6.5300   -0.27   -6.60   6.9726
    澳元/美元                   0.7801   0.7796   +0.06   +8.12   0.7215
    欧元/瑞郎                   1.1689   1.1687   +0.02   +9.07   1.0717
    欧元/英镑                   0.8883   0.8882   +0.01   +4.29   0.8518
    新西兰元/美元               0.7086   0.7087   -0.01   +2.09   0.6941
    美元/挪威克朗               8.2070   8.2489   -0.51   -4.98   8.6370
    欧元/挪威克朗               9.8486   9.8527   -0.04   +8.40   9.0858
    美元/瑞典克朗               8.2017   8.2441   -0.51   -9.95   9.1077
    欧元/瑞典克朗               9.8391   9.8450   -0.06   +2.71   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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