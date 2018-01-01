重温稿-《全球汇市》今年美元录得2003年以来最大年线跌幅，比特币飙升

* 美元指数触及逾三个月低位 * 欧元兑美元录得14年来最佳年度表现 * 比特币逆转近期跌势，年度升幅达1,400% * 下周一金融市场适逢新年假期休市 路透纽约12月29日 - 美元兑一篮子货币周五跌至逾三个月最低，且今年录得2003年以 来最大年度跌幅，受上周税改法案签署后，市场对美国经济成长加速的持久性的疑虑打击。 今年市场上最剧烈的波动是比特币 和其它加密货币令人屏息的涨势，尽管年 底回落，但许多电子货币价值今年仍飙升。 分析师称，明年美元表现可能落后于其它主要货币，因投资者预计，其它主要央行将减 少刺激举措，美国联邦储备理事会(FED/美联储)已经表示明年将进一步升息。 “美元将在2018年面临更大阻力，”World Markets总裁Chris Gaffney称，“在削减刺 激力度方面，美联储不会是唯一一家。” 由于欧元区通胀和企业活动出现上升迹象，对欧洲央行可能考虑明年年底前升息的预期 已经提振欧元，欧元兑美元有望录得14年来最佳年度表现。 欧元 盘中触及三个月高位的1.2028美元，年度涨幅达到14.2%。尾盘升0.56%，报 1.2008美元。 今年欧元劲扬拖累美元表现。跟踪美元兑欧元和其它五种主要货币的美元指数 低 见92.080，为9月22日以来最低。美元指数年线下跌 9.8%，录得2003年以来最大年度跌幅。 美元兑日圆 、英镑 、加元 、瑞典克朗 和瑞士法郎 也下跌，这五种货币也是美元指数的成分货币。 年初美元指数一度升至14年高位，因寄望特朗普总统的促增长经济政策。尽管30年来最 大规模的税改立法努力上周得以成功，但特朗普总统和国会共和党人在推进立法通过的过程 中遭遇了重重困难。 另外，许多机构投资者在年末的税务和业绩报告截止日期到来时结清账簿，这给美元 带来卖压，分析师表示。 除传统货币以外，比特币和其它加密货币在两日下跌后反弹，监管机构加强电子货币监 管以防止过度投机，令加密货币前两日走低。 Bitstamp交易平台，比特币尾盘升1.18%，报14,564.76美元，离开了12天前触及的纪录 高位近20,000美元，但仍录得约1,400%的年线升幅。 全球金融市场下周一将因新年假期休市。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1996 1.1941 +0.46 +14.11 1.0513 美元/日圆 112.67 112.87 -0.18 -3.59 116.87 欧元/日圆 135.18 134.80 +0.28 +9.78 123.14 美元/瑞郎 0.9743 0.9784 -0.42 -4.27 1.0178 英镑/美元 1.3512 1.3442 +0.52 +9.53 1.2336 美元/加元 1.2577 1.2567 +0.08 -6.35 1.3430 美元/离岸人民币 6.5125 6.5300 -0.27 -6.60 6.9726 澳元/美元 0.7801 0.7796 +0.06 +8.12 0.7215 欧元/瑞郎 1.1689 1.1687 +0.02 +9.07 1.0717 欧元/英镑 0.8883 0.8882 +0.01 +4.29 0.8518 新西兰元/美元 0.7086 0.7087 -0.01 +2.09 0.6941 美元/挪威克朗 8.2070 8.2489 -0.51 -4.98 8.6370 欧元/挪威克朗 9.8486 9.8527 -0.04 +8.40 9.0858 美元/瑞典克朗 8.2017 8.2441 -0.51 -9.95 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.8391 9.8450 -0.06 +2.71 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)