《全球汇市》美元在2018年首个交易日跌至逾三个月低位

* 对美联储升息前景的疑虑打压美元 * 欧元上涨，因预计欧洲央行将实施货币政策正常化 * 日圆兑美元上涨 路透纽约1月2日 - 美元周二在今年的首个交易日跌至逾三个月以来 最低，受压于美国温和的通胀前景使得美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能放缓升息步伐的预期。 美元延续了2017年的颓势，去年录得14年来最差年度表现。 “投资者仍对今年升息三次的前景感到质疑，特别是考虑到非常温和 的美国通胀背景，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Ome r Esiner称。 美元的向上走势受到抑制，因英国央行和欧洲央行等全球主要央行正 走向货币政策正常化。 美元指数 触及91.751的三个半月低位，尾盘下跌0.3%，报91.8 87。美元指数去年下滑逾9.8%，为2003年以来最差年度表现。 但欧元却一路飞奔，特别是自去年下半年以来，受欧元区经济前景越 来越光明的乐观情绪驱动。 去年，欧元兑美元录得2003年来最佳年度表现，因欧洲经济增强，以 及欧洲央行将缩减货币刺激政策的预期不断加强。 欧元 今年开局上涨，攀升至近四个月高位1.2082美元，尾盘升 0.3%，报1.2049美元。 周二公布的一项调查显示，欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年 划上句点，而需求的不断上升又预示着，新一年会有较高的起点。 欧洲央行执委科尔在周末的讲话也提振欧元。他表示，欧洲央行的购 债计划9月到期后“有可能”不会再度延长。 美元兑日圆 下跌0.4%，报112.32日圆。日圆继续受益于上周发 布的日本央行会议记录。 该会议记录显示，如果经济继续改善，部分委员考虑收紧货币政策， 这将是日本央行在策略上的重大转变，日本央行被认为将是最后一个撤走 宽松货币政策的央行。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)