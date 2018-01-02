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《全球汇市》美元在2018年首个交易日跌至逾三个月低位
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January 2, 2018 / 9:22 PM / 更新于 12 hours ago

《全球汇市》美元在2018年首个交易日跌至逾三个月低位

1 分钟阅读

    * 对美联储升息前景的疑虑打压美元
    * 欧元上涨，因预计欧洲央行将实施货币政策正常化
    * 日圆兑美元上涨

    路透纽约1月2日 - 美元周二在今年的首个交易日跌至逾三个月以来
最低，受压于美国温和的通胀前景使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)
可能放缓升息步伐的预期。
    
    美元延续了2017年的颓势，去年录得14年来最差年度表现。
    
    “投资者仍对今年升息三次的前景感到质疑，特别是考虑到非常温和
的美国通胀背景，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Ome
r Esiner称。
    
    美元的向上走势受到抑制，因英国央行和欧洲央行等全球主要央行正
走向货币政策正常化。
    
    美元指数      触及91.751的三个半月低位，尾盘下跌0.3%，报91.8
87。美元指数去年下滑逾9.8%，为2003年以来最差年度表现。
    
    但欧元却一路飞奔，特别是自去年下半年以来，受欧元区经济前景越
来越光明的乐观情绪驱动。
    
    去年，欧元兑美元录得2003年来最佳年度表现，因欧洲经济增强，以
及欧洲央行将缩减货币刺激政策的预期不断加强。
    
    欧元      今年开局上涨，攀升至近四个月高位1.2082美元，尾盘升
0.3%，报1.2049美元。
    
    周二公布的一项调查显示，欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年
划上句点，而需求的不断上升又预示着，新一年会有较高的起点。
    
    欧洲央行执委科尔在周末的讲话也提振欧元。他表示，欧洲央行的购
债计划9月到期后“有可能”不会再度延长。
    
    美元兑日圆      下跌0.4%，报112.32日圆。日圆继续受益于上周发
布的日本央行会议记录。
    
    该会议记录显示，如果经济继续改善，部分委员考虑收紧货币政策，
这将是日本央行在策略上的重大转变，日本央行被认为将是最后一个撤走
宽松货币政策的央行。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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