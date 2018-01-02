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更新版 1-《全球汇市》美元在2018年首个交易日跌至逾三个月低位
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January 2, 2018 / 10:47 PM / 更新于 10 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元在2018年首个交易日跌至逾三个月低位

3 分钟阅读

    * 对美联储升息前景的疑虑打压美元
    * 欧元上涨，因预计欧洲央行将实施货币政策正常化
    * 日圆兑美元上涨

 (新增文末报价表格)
    路透纽约1月2日 - 美元周二在今年的首个交易日跌至逾三个月以来最低，受压于美国
温和的通胀前景使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能放缓升息步伐的预期。
    
    美元延续了2017年的颓势，去年录得14年来最差年度表现。
    
    “投资者仍对今年升息三次的前景感到质疑，特别是考虑到非常温和的美国通胀背景，
”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。
    
    美元的向上走势受到抑制，因英国央行和欧洲央行等全球主要央行正走向货币政策正常
化。
    
    美元指数      触及91.751的三个半月低位，尾盘下跌0.3%，报91.887。美元指数去年
下滑逾9.8%，为2003年以来最差年度表现。
    
    但欧元却一路飞奔，特别是自去年下半年以来，受欧元区经济前景越来越光明的乐观情
绪驱动。
    
    去年，欧元兑美元录得2003年来最佳年度表现，因欧洲经济增强，以及欧洲央行将缩减
货币刺激政策的预期不断加强。
    
    欧元      今年开局上涨，攀升至近四个月高位1.2082美元，尾盘升0.3%，报1.2049美
元。
    
    周二公布的一项调查显示，欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年划上句点，而需求
的不断上升又预示着，新一年会有较高的起点。
    
    欧洲央行执委科尔在周末的讲话也提振欧元。他表示，欧洲央行的购债计划9月到期后
“有可能”不会再度延长。
    
    美元兑日圆      下跌0.4%，报112.32日圆。日圆继续受益于上周发布的日本央行会议
记录。
    
    该会议记录显示，如果经济继续改善，部分委员考虑收紧货币政策，这将是日本央行在
策略上的重大转变，日本央行被认为将是最后一个撤走宽松货币政策的央行。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2057   1.2008   +0.41   +0.51   1.1996
    美元/日圆                   112.28   112.64   -0.32   -0.35   112.67
    欧元/日圆                   135.38   135.20   +0.13   +0.15   135.18
    美元/瑞郎                   0.9714   0.9743   -0.30   -0.30   0.9743
    英镑/美元                   1.3586   1.3501   +0.63   +0.55   1.3512
    美元/加元                   1.2510   1.2542   -0.26   -0.53   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4999   6.5125   -0.19   -0.19   6.5125
    澳元/美元                   0.7829   0.7803   +0.33   +0.36   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1714   1.1704   +0.09   +0.21   1.1689
    欧元/英镑                   0.8874   0.8876   -0.02   -0.10   0.8883
    新西兰元/美元               0.7103   0.7104   -0.01   +0.24   0.7086
    美元/挪威克朗               8.1263   8.1964   -0.86   -0.98   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.8014   9.8399   -0.39   -0.48   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.1665   8.2012   -0.42   -0.43   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8495   9.8386   +0.11   +0.11   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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