更新版 1-《全球汇市》美元在2018年首个交易日跌至逾三个月低位

* 对美联储升息前景的疑虑打压美元 * 欧元上涨，因预计欧洲央行将实施货币政策正常化 * 日圆兑美元上涨 (新增文末报价表格) 路透纽约1月2日 - 美元周二在今年的首个交易日跌至逾三个月以来最低，受压于美国 温和的通胀前景使得美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能放缓升息步伐的预期。 美元延续了2017年的颓势，去年录得14年来最差年度表现。 “投资者仍对今年升息三次的前景感到质疑，特别是考虑到非常温和的美国通胀背景， ”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。 美元的向上走势受到抑制，因英国央行和欧洲央行等全球主要央行正走向货币政策正常 化。 美元指数 触及91.751的三个半月低位，尾盘下跌0.3%，报91.887。美元指数去年 下滑逾9.8%，为2003年以来最差年度表现。 但欧元却一路飞奔，特别是自去年下半年以来，受欧元区经济前景越来越光明的乐观情 绪驱动。 去年，欧元兑美元录得2003年来最佳年度表现，因欧洲经济增强，以及欧洲央行将缩减 货币刺激政策的预期不断加强。 欧元 今年开局上涨，攀升至近四个月高位1.2082美元，尾盘升0.3%，报1.2049美 元。 周二公布的一项调查显示，欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年划上句点，而需求 的不断上升又预示着，新一年会有较高的起点。 欧洲央行执委科尔在周末的讲话也提振欧元。他表示，欧洲央行的购债计划9月到期后 “有可能”不会再度延长。 美元兑日圆 下跌0.4%，报112.32日圆。日圆继续受益于上周发布的日本央行会议 记录。 该会议记录显示，如果经济继续改善，部分委员考虑收紧货币政策，这将是日本央行在 策略上的重大转变，日本央行被认为将是最后一个撤走宽松货币政策的央行。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2057 1.2008 +0.41 +0.51 1.1996 美元/日圆 112.28 112.64 -0.32 -0.35 112.67 欧元/日圆 135.38 135.20 +0.13 +0.15 135.18 美元/瑞郎 0.9714 0.9743 -0.30 -0.30 0.9743 英镑/美元 1.3586 1.3501 +0.63 +0.55 1.3512 美元/加元 1.2510 1.2542 -0.26 -0.53 1.2577 美元/离岸人民币 6.4999 6.5125 -0.19 -0.19 6.5125 澳元/美元 0.7829 0.7803 +0.33 +0.36 0.7801 欧元/瑞郎 1.1714 1.1704 +0.09 +0.21 1.1689 欧元/英镑 0.8874 0.8876 -0.02 -0.10 0.8883 新西兰元/美元 0.7103 0.7104 -0.01 +0.24 0.7086 美元/挪威克朗 8.1263 8.1964 -0.86 -0.98 8.2070 欧元/挪威克朗 9.8014 9.8399 -0.39 -0.48 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1665 8.2012 -0.42 -0.43 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8495 9.8386 +0.11 +0.11 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)