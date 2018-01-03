更新版 1-《全球汇市》美元上涨，因美国数据强劲且会议记录显示联储会继续升息

* 美国制造业和建筑数据提振美元 * 会议记录显示，美联储将继续循序渐进地升息 (新增文末报价表格) 路透纽约1月3日 - 美元周三反弹，因美国制造业和建筑数据乐观，且此前发布的美国 联邦储备理事会(FED/美联储)上次会议记录显示，联储今年升息仍可能升息数次。 美元结束了三周连跌走势，在美联储发布12月12-13日会议记录后，美元兑日圆和欧元 触及日高。美元指数录得逾两周最大单日升幅。 美联储会议记录显示，决策者认为劳动力市场稳步增强，经济活动扩张，但他们担心通 胀持续低迷。 这表明，美联储将会继续采取缓慢升息的做法，但如果通胀加速，可能会加快升息步伐 。 分析师称，美联储官员还讨论了特朗普政府的减税或者宽松金融条件引发通胀压力上升 的可能性，这带来一些美元买盘。 “美联储争论的问题和以前一样，一方面经济强劲增长，失业率处于低位，另一方面通 胀意外低迷，”Amherst Pierpont Securities首席经济学家Stephen Stanley称。 “他们的政策举措一直走的是中间路线，循序渐进地升息，逐步缩减资产负债表。他们 将沿着同样的路径走下去。” 美元稍早上涨，因数据显示，11月美国建筑支出升0.8%，达到历史新高1.257万亿美元 ，受民间住宅和非住宅项目投资急升驱动。 同时，上月美国供应管理协会(ISM)制造业指数升至59.7，超过市场预期。 但分析师仍对美元的短期前景持怀疑态度，指出升息预期已经被消化。一些人还称，美 国通胀温和，可能促使美联储放缓升息步伐。 尾盘，美元指数 反弹0.3%，报92.18，过去三周该指数下跌了2.5%。美元指数在2 017年下跌10%，为14年来的最大年度跌幅。 美元兑日圆 升0.2%，报112.51日圆。 周五将出炉的就业报告将使今年的利率前景变得更加明朗。 同时，欧元 下滑0.3%，报1.2016美元，周二触及四个月高位1.2081美元。欧元兑 美元自12月中触及低位后累积上涨了约3%。 欧元区经济前景改善，欧洲央行将在今年结束购债计划的预期，支撑了欧元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2012 1.2057 -0.37 +0.13 1.1996 美元/日圆 112.49 112.28 +0.19 -0.16 112.67 欧元/日圆 135.15 135.38 -0.17 -0.02 135.18 美元/瑞郎 0.9769 0.9714 +0.57 +0.27 0.9743 英镑/美元 1.3514 1.3586 -0.53 +0.01 1.3512 美元/加元 1.2531 1.2510 +0.17 -0.37 1.2577 美元/离岸人民币 6.4954 6.4999 -0.07 -0.26 6.5125 澳元/美元 0.7835 0.7829 +0.08 +0.44 0.7801 欧元/瑞郎 1.1737 1.1714 +0.20 +0.41 1.1689 欧元/英镑 0.8890 0.8874 +0.18 +0.08 0.8883 新西兰元/美元 0.7090 0.7103 -0.18 +0.06 0.7086 美元/挪威克朗 8.1023 8.1263 -0.30 -1.28 8.2070 欧元/挪威克朗 9.7363 9.8014 -0.66 -1.14 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1764 8.1665 +0.12 -0.31 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8248 9.8495 -0.25 -0.15 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/杜明霞；审校 母红/龚芳)