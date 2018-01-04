《全球汇市》美元兑多数货币回落，欧元逼近三年高位

* 美元兑一篮子货币下跌，此前温和回升

* 美国ADP就业报告强劲，给美元提供短暂支撑

* 美元兑日圆上涨，因风险资产走强

* 比特币下跌0.8%

路透纽约1月4日 - 美元周四下跌，未能守住前日受乐观经济数据提振录得的升幅，因欧元恢复升势，逼近三年来最高水平。

美国民间就业报告强于预期，一度扶助美元兑欧元缩减跌幅，扩大兑日圆涨幅，但走势维持的时间不长。

“美元的此轮小涨很快消退，过去几周的颓势卷土重来，”瑞穗实业银行外汇策略师Sireen Harajli称。

她还称，尽管ADP民间就业数据好于预期，可能使投资者对周五将出炉的非农就业报告抱有很高的预期，但看似市场并不像推高美元。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅，远高于经济学家预估的新增19万个工作岗位。

投资者现在聚焦周五的非农就业报告，预计12月新增就业岗位19万个。

美元兑日圆上涨0.2%，报112.78日圆，因市场的风险意愿强劲。

欧元兑美元稍早低见1.2005美元，随后反弹至1.2089美元，尾盘升0.5%，报1.2068美元。

比特币在Bitstamp交易平台尾盘缩减跌幅，仅下跌0.8%，报15,007美元。比特币在12月中创纪录高位后已跌去逾四分之一的价值。(完) (编译 刘静；审校 母红)