更新版 1-《全球汇市》美元兑多数货币回落，欧元逼近三年高位

* 美元兑一篮子货币下跌，此前温和回升 * 美国ADP就业报告强劲，给美元提供短暂支撑 * 美元兑日圆上涨，因风险资产走强 * 比特币下跌0.8% (新增文末报价表格) 路透纽约1月4日 - 美元周四下跌，未能守住前日受乐观经济数据提振录得的升幅，因 欧元恢复升势，逼近三年来最高水平。 美国民间就业报告强于预期，一度扶助美元兑欧元缩减跌幅，扩大兑日圆涨幅，但走势 维持的时间不长。 “美元的此轮小涨很快消退，过去几周的颓势卷土重来，”瑞穗实业银行外汇策略师Si reen Harajli称。 她还称，尽管ADP民间就业数据好于预期，可能使投资者对周五将出炉的非农就业报告 抱有很高的预期，但看似市场并不像推高美元。 民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万 ，为3月以来最大月度增幅，远高于经济学家预估的新增19万个工作岗位。 投资者现在聚焦周五的非农就业报告，预计12月新增就业岗位19万个。 美元兑日圆 上涨0.2%，报112.78日圆，因市场的风险意愿强劲。 欧元兑美元 稍早低见1.2005美元，随后反弹至1.2089美元，尾盘升0.5%，报1.20 68美元。 比特币在Bitstamp交易平台 尾盘缩减跌幅，仅下跌0.8%，报15,007美元。比 特币在12月中创纪录高位后已跌去逾四分之一的价值。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2067 1.2012 +0.46 +0.59 1.1996 美元/日圆 112.74 112.49 +0.22 +0.06 112.67 欧元/日圆 136.06 135.15 +0.67 +0.65 135.18 美元/瑞郎 0.9744 0.9769 -0.26 +0.01 0.9743 英镑/美元 1.3551 1.3514 +0.27 +0.29 1.3512 美元/加元 1.2485 1.2531 -0.37 -0.73 1.2577 美元/离岸人民币 6.4914 6.4954 -0.06 -0.32 6.5125 澳元/美元 0.7863 0.7835 +0.36 +0.79 0.7801 欧元/瑞郎 1.1760 1.1737 +0.20 +0.61 1.1689 欧元/英镑 0.8905 0.8890 +0.17 +0.25 0.8883 新西兰元/美元 0.7153 0.7090 +0.89 +0.95 0.7086 美元/挪威克朗 8.0634 8.1023 -0.48 -1.75 8.2070 欧元/挪威克朗 9.7363 9.7363 +0.00 -1.14 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1360 8.1764 -0.49 -0.80 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8190 9.8248 -0.06 -0.20 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/杜明霞；审校 母红/徐文焰)