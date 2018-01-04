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更新版 1-《全球汇市》美元兑多数货币回落，欧元逼近三年高位
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#亚洲
January 4, 2018 / 10:45 PM / 更新于 an hour ago

更新版 1-《全球汇市》美元兑多数货币回落，欧元逼近三年高位

2 分钟阅读

    * 美元兑一篮子货币下跌，此前温和回升
    * 美国ADP就业报告强劲，给美元提供短暂支撑
    * 美元兑日圆上涨，因风险资产走强
    * 比特币下跌0.8%

 (新增文末报价表格)
    路透纽约1月4日 - 美元周四下跌，未能守住前日受乐观经济数据提振录得的升幅，因
欧元恢复升势，逼近三年来最高水平。
    
    美国民间就业报告强于预期，一度扶助美元兑欧元缩减跌幅，扩大兑日圆涨幅，但走势
维持的时间不长。
    
    “美元的此轮小涨很快消退，过去几周的颓势卷土重来，”瑞穗实业银行外汇策略师Si
reen Harajli称。
    
    她还称，尽管ADP民间就业数据好于预期，可能使投资者对周五将出炉的非农就业报告
抱有很高的预期，但看似市场并不像推高美元。
    
    民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万
，为3月以来最大月度增幅，远高于经济学家预估的新增19万个工作岗位。
    
    投资者现在聚焦周五的非农就业报告，预计12月新增就业岗位19万个。
        
    美元兑日圆      上涨0.2%，报112.78日圆，因市场的风险意愿强劲。
    
    欧元兑美元      稍早低见1.2005美元，随后反弹至1.2089美元，尾盘升0.5%，报1.20
68美元。
    
    比特币在Bitstamp交易平台          尾盘缩减跌幅，仅下跌0.8%，报15,007美元。比
特币在12月中创纪录高位后已跌去逾四分之一的价值。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2067   1.2012   +0.46   +0.59   1.1996
    美元/日圆                   112.74   112.49   +0.22   +0.06   112.67
    欧元/日圆                   136.06   135.15   +0.67   +0.65   135.18
    美元/瑞郎                   0.9744   0.9769   -0.26   +0.01   0.9743
    英镑/美元                   1.3551   1.3514   +0.27   +0.29   1.3512
    美元/加元                   1.2485   1.2531   -0.37   -0.73   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4914   6.4954   -0.06   -0.32   6.5125
    澳元/美元                   0.7863   0.7835   +0.36   +0.79   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1760   1.1737   +0.20   +0.61   1.1689
    欧元/英镑                   0.8905   0.8890   +0.17   +0.25   0.8883
    新西兰元/美元               0.7153   0.7090   +0.89   +0.95   0.7086
    美元/挪威克朗               8.0634   8.1023   -0.48   -1.75   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.7363   9.7363   +0.00   -1.14   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.1360   8.1764   -0.49   -0.80   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8190   9.8248   -0.06   -0.20   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/杜明霞；审校 母红/徐文焰)

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