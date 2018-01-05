《全球汇市》美元受升息预期推动上涨，未受就业报告影响

* 美国就业数据弱于预期

* 薪资增长是劳动力市场的积极迹象

* 市场仍预计美联储今年升息

路透纽约1月5日 - 美元周五上涨，曾一度短暂下跌，因投资者认为弱于预期的12月就业报告不会使美国联邦储备理事会(FED/美联储)脱离今年多次升息的轨道。

上月新增非农就业岗位14.8万个，分析师预计新增19万个，10月和11月数据被下修，比之前报告的数据少9,000个岗位。

不及预期的数据发布后美元一度下滑，但之后重获动能。

根据CME的Fedwatch，联邦基金利率期货消化的3月升息可能性超过60%。

“我们认为，这份报告中没有任何细节会影响3月升息的一致观点，”纽约梅隆银行的高级全球市场策略师Marvin Loh称。

分析师称，报告中的一个亮点是薪资增长。

12月平均时薪增长0.09美元，或0.3%，前月增长了0.1%。薪资年增长率从11月2.4%提高到2.5%。

尾盘，美元兑日圆上涨0.3%，报113.14日圆，欧元兑美元下跌 0.2%，报1.2042美元。

美元指数今日上涨0.1%。

一些分析师预计，美元走疲将是今年汇市的主题，因欧洲央行、加拿大央行等其它央行也处于收紧政策的轨道上，提振了这些国家和地区货币的吸引力。

同时，周五发布的其它数据显示，美国12月服务业活动也略微降温，但未给汇市带来影响。(完) (编译 刘静；审校 母红)