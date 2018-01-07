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更新版 1-《全球汇市》美元受升息预期推动上涨，未受就业报告影响
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#市场报道
January 7, 2018 / 1:34 AM / 2 days ago

更新版 1-《全球汇市》美元受升息预期推动上涨，未受就业报告影响

2 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美国就业数据弱于预期
    * 薪资增长是劳动力市场的积极迹象
    * 市场仍预计美联储今年升息

    路透纽约1月5日 - 美元周五上涨，曾一度短暂下跌，因投资者认为弱于预期的12月就
业报告不会使美国联邦储备理事会(FED/美联储)脱离今年多次升息的轨道。
    
    上月新增非农就业岗位14.8万个，分析师预计新增19万个，10月和11月数据被下修，比
之前报告的数据少9,000个岗位。
    
    不及预期的数据发布后美元一度下滑，但之后重获动能。
    
    根据CME的Fedwatch，联邦基金利率期货消化的3月升息可能性超过60%。
    
    “我们认为，这份报告中没有任何细节会影响3月升息的一致观点，”纽约梅隆银行的
高级全球市场策略师Marvin Loh称。
    
    分析师称，报告中的一个亮点是薪资增长。
    
    12月平均时薪增长0.09美元，或0.3%，前月增长了0.1%。薪资年增长率从11月2.4%提高
到2.5%。
   
    尾盘，美元兑日圆      上涨0.3%，报113.14日圆，欧元兑美元      下跌 0.2%，报1
.2042美元。 
    
    美元指数今日上涨0.1%。
    
    一些分析师预计，美元走疲将是今年汇市的主题，因欧洲央行、加拿大央行等其它央行
也处于收紧政策的轨道上，提振了这些国家和地区货币的吸引力。
    
    同时，周五发布的其它数据显示，美国12月服务业活动也略微降温，但未给汇市带来影
响。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2028   1.2067   -0.32   +0.27   1.1996
    美元/日圆                   113.06   112.74   +0.28   +0.35   112.67
    欧元/日圆                   136.01   136.06   -0.04   +0.61   135.18
    美元/瑞郎                   0.9750   0.9744   +0.06   +0.07   0.9743
    英镑/美元                   1.3568   1.3551   +0.13   +0.41   1.3512
    美元/加元                   1.2407   1.2485   -0.62   -1.35   1.2577
    美元/离岸人民币             6.4802   6.4914   -0.17   -0.50   6.5125
    澳元/美元                   0.7862   0.7863   -0.01   +0.78   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1738   1.1760   -0.19   +0.42   1.1689
    欧元/英镑                   0.8865   0.8905   -0.45   -0.20   0.8883
    新西兰元/美元               0.7167   0.7153   +0.20   +1.14   0.7086
    美元/挪威克朗               8.0465   8.0634   -0.21   -1.96   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6804   9.7363   -0.57   -1.71   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.1425   8.1360   +0.08   -0.72   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8073   9.8190   -0.12   -0.32   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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