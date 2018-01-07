重温稿-《全球汇市》美元受升息预期推动上涨，未受就业报告影响

* 美国就业数据弱于预期 * 薪资增长是劳动力市场的积极迹象 * 市场仍预计美联储今年升息 路透纽约1月5日 - 美元周五上涨，曾一度短暂下跌，因投资者认为弱于预期的12月就 业报告不会使美国联邦储备理事会(FED/美联储)脱离今年多次升息的轨道。 上月新增非农就业岗位14.8万个，分析师预计新增19万个，10月和11月数据被下修，比 之前报告的数据少9,000个岗位。 不及预期的数据发布后美元一度下滑，但之后重获动能。 根据CME的Fedwatch，联邦基金利率期货消化的3月升息可能性超过60%。 “我们认为，这份报告中没有任何细节会影响3月升息的一致观点，”纽约梅隆银行的 高级全球市场策略师Marvin Loh称。 分析师称，报告中的一个亮点是薪资增长。 12月平均时薪增长0.09美元，或0.3%，前月增长了0.1%。薪资年增长率从11月2.4%提高 到2.5%。 尾盘，美元兑日圆 上涨0.3%，报113.14日圆，欧元兑美元 下跌 0.2%，报1 .2042美元。 美元指数今日上涨0.1%。 一些分析师预计，美元走疲将是今年汇市的主题，因欧洲央行、加拿大央行等其它央行 也处于收紧政策的轨道上，提振了这些国家和地区货币的吸引力。 同时，周五发布的其它数据显示，美国12月服务业活动也略微降温，但未给汇市带来影 响。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2028 1.2067 -0.32 +0.27 1.1996 美元/日圆 113.06 112.74 +0.28 +0.35 112.67 欧元/日圆 136.01 136.06 -0.04 +0.61 135.18 美元/瑞郎 0.9750 0.9744 +0.06 +0.07 0.9743 英镑/美元 1.3568 1.3551 +0.13 +0.41 1.3512 美元/加元 1.2407 1.2485 -0.62 -1.35 1.2577 美元/离岸人民币 6.4802 6.4914 -0.17 -0.50 6.5125 澳元/美元 0.7862 0.7863 -0.01 +0.78 0.7801 欧元/瑞郎 1.1738 1.1760 -0.19 +0.42 1.1689 欧元/英镑 0.8865 0.8905 -0.45 -0.20 0.8883 新西兰元/美元 0.7167 0.7153 +0.20 +1.14 0.7086 美元/挪威克朗 8.0465 8.0634 -0.21 -1.96 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6804 9.7363 -0.57 -1.71 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1425 8.1360 +0.08 -0.72 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8073 9.8190 -0.12 -0.32 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 母红)