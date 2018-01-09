更正-《全球汇市》日本央行减少购债推动日圆跃升，欧元升势后继乏力

(更正：译文第三段有误，改为“不过我猜测有大量的新年资金流”，非“不过我对于新年 资金流较多持怀疑态度”。) * 日圆上涨0.4%，此前日本央行减少长期公债购买 * 欧元因获利了结跌破1.20美元，此前多仓创纪录高位 * 美元仍因对美联储升息前景的质疑而受抑 路透东京1月9日 - 周二日圆跃升，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公债规 模，帮助引燃对未来撤回大规模刺激政策的预期。 日圆兑美元 上涨约0.4%至112.62，进一步从周一触及的两周低点113.40回升。 “日本央行的操作是日圆上涨的触发因素，不过我猜测有大量的新年资金流，毕竟对很 多人来说，今天才是首个工作日，”美银美林首席日本外汇/股市策略师Shusuke Yamada称 。 “我认为，日本央行现在澄清退出当前政策的立场还为时过早，”他表示。 日本央行周二将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较前次操作均削减100 亿日圆(8,839万美元)。 自从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整债券购买规模。央行官 员解释称，任何变动都旨在维持债券收益率与政策目标一致，而非就未来政策发出暗示。 虽然周二的行动被视为技术性质居多，但仍令一些市场人士感到意外。 欧元周二走势迟滞，已经脱离上周高点，因在连涨数月后投资者态度谨慎。美元兑日圆 走坚，但缺乏刺激动能的因素。 欧元兑美元 报1.1971美元，亚洲盘内几无变动，周一下跌0.5%，为去年10月末以 来的最大单日降幅。 分析师指出，受欧元区经济加速增长的迹象提振，欧元过去几个月上涨，升至接近2017 年高位1.2092后，回调在所难免。 商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，上周投机客的欧元/美元期货净多仓触及纪 录高位。这表明可能会出现获利回吐。 “欧元在升至1.2上方的高位后正在盘整。周五公布的欧元区通胀数据也略低于预期， ”巴克莱的资深外汇和利率策略师Shinichiro Kadota说。 “展望未来，市场前景更多取决于美国因素，例如美联储是否会升息三次或更多次，以 及税改的影响，”他说。 虽然许多美联储官员表示他们预期今年会升息三次，但由于通胀依然低迷，市场对此并 不完全确信，尽管就业市场状况非常紧俏。 商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，上周投机客的欧元/美元期货净多仓触及纪 录高位。这表明可能会出现获利回吐。 “欧元在升至1.2上方的高位后正在盘整。周五公布的欧元区通胀数据也略低于预期， ”巴克莱的资深外汇和利率策略师Shinichiro Kadota说。 “展望未来，市场前景更多取决于美国因素，例如美联储是否会升息三次或更多次，以 及税改的影响，”他说。 虽然许多美联储官员表示他们预期今年会升息三次，但由于通胀依然低迷，市场对此并 不完全确信，尽管就业市场状况非常紧俏。 美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克周一表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美联 储实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。 美元指数 因这样的疑虑在过去数月受抑，徘徊在2015年以来的最低位附近。 该指数最新报92.239，上周曾跌至91.751，距离去年9月触及的2.75年低点91.011不是 很远，远低于2017年高点102.26。 当下市场焦点放在朝鲜(北韩)及韩国周二举行的两年多以来首次正式会谈，观察朝鲜半 岛紧绷情势是否有纾缓迹象。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1967 1.1965 +0.02 -0.24 1.1996 美元/日圆 112.64 113.08 -0.39 -0.03 112.67 欧元/日圆 134.82 135.33 -0.38 -0.27 135.18 美元/瑞郎 0.9771 0.9769 +0.02 +0.29 0.9743 英镑/美元 1.3576 1.3566 +0.07 +0.47 1.3512 美元/加元 1.2412 1.2419 -0.06 -1.31 1.2577 美元/离岸人民币 6.4998 6.4963 +0.05 -0.20 6.5125 澳元/美元 0.7857 0.7840 +0.22 +0.72 0.7801 新西兰元/美元 0.7174 0.7174 +0.00 +1.24 0.7086 澳元/日圆 88.550 88.650 -0.11 +0.75 87.890 新西兰元/日圆 80.830 81.130 -0.37 +1.24 79.840 英镑/日圆 152.93 153.44 -0.33 +0.54 152.11 澳元/新西兰元 1.0949 1.0919 +0.27 -0.53 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)