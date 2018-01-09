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更正-《全球汇市》日本央行减少购债推动日圆跃升，欧元升势后继乏力
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#亚洲
January 9, 2018 / 3:42 AM / a day ago

更正-《全球汇市》日本央行减少购债推动日圆跃升，欧元升势后继乏力

3 分钟阅读

 (更正：译文第三段有误，改为“不过我猜测有大量的新年资金流”，非“不过我对于新年
资金流较多持怀疑态度”。)
    * 日圆上涨0.4%，此前日本央行减少长期公债购买
    * 欧元因获利了结跌破1.20美元，此前多仓创纪录高位
    * 美元仍因对美联储升息前景的质疑而受抑

    路透东京1月9日 - 周二日圆跃升，此前日本央行削减在市场操作中购买的长期公债规
模，帮助引燃对未来撤回大规模刺激政策的预期。
    
    日圆兑美元      上涨约0.4%至112.62，进一步从周一触及的两周低点113.40回升。

    “日本央行的操作是日圆上涨的触发因素，不过我猜测有大量的新年资金流，毕竟对很
多人来说，今天才是首个工作日，”美银美林首席日本外汇/股市策略师Shusuke Yamada称
。
    
    “我认为，日本央行现在澄清退出当前政策的立场还为时过早，”他表示。
    
    日本央行周二将剩余期限为10-25年以及25-40年公债的购买规模较前次操作均削减100
亿日圆(8,839万美元)。            
    
    自从2016年采取收益率曲线控制政策以来，日本央行偶尔会调整债券购买规模。央行官
员解释称，任何变动都旨在维持债券收益率与政策目标一致，而非就未来政策发出暗示。

    虽然周二的行动被视为技术性质居多，但仍令一些市场人士感到意外。
    
    欧元周二走势迟滞，已经脱离上周高点，因在连涨数月后投资者态度谨慎。美元兑日圆
走坚，但缺乏刺激动能的因素。
    
    欧元兑美元      报1.1971美元，亚洲盘内几无变动，周一下跌0.5%，为去年10月末以
来的最大单日降幅。
    
    分析师指出，受欧元区经济加速增长的迹象提振，欧元过去几个月上涨，升至接近2017
年高位1.2092后，回调在所难免。

    商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，上周投机客的欧元/美元期货净多仓触及纪
录高位。这表明可能会出现获利回吐。
    
    “欧元在升至1.2上方的高位后正在盘整。周五公布的欧元区通胀数据也略低于预期，
”巴克莱的资深外汇和利率策略师Shinichiro Kadota说。
    
    “展望未来，市场前景更多取决于美国因素，例如美联储是否会升息三次或更多次，以
及税改的影响，”他说。
    
    虽然许多美联储官员表示他们预期今年会升息三次，但由于通胀依然低迷，市场对此并
不完全确信，尽管就业市场状况非常紧俏。

    商品期货交易委员会(CFTC)周五数据显示，上周投机客的欧元/美元期货净多仓触及纪
录高位。这表明可能会出现获利回吐。
    
    “欧元在升至1.2上方的高位后正在盘整。周五公布的欧元区通胀数据也略低于预期，
”巴克莱的资深外汇和利率策略师Shinichiro Kadota说。
    
    “展望未来，市场前景更多取决于美国因素，例如美联储是否会升息三次或更多次，以
及税改的影响，”他说。
    
    虽然许多美联储官员表示他们预期今年会升息三次，但由于通胀依然低迷，市场对此并
不完全确信，尽管就业市场状况非常紧俏。


    美国亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克周一表示，鉴于物价压力疲弱，且公众对美联
储实现其2%通胀目标的信心可能流失，美联储2018年可能只需升息两次。            

    美元指数      因这样的疑虑在过去数月受抑，徘徊在2015年以来的最低位附近。
    
    该指数最新报92.239，上周曾跌至91.751，距离去年9月触及的2.75年低点91.011不是
很远，远低于2017年高点102.26。
    
    当下市场焦点放在朝鲜(北韩)及韩国周二举行的两年多以来首次正式会谈，观察朝鲜半
岛紧绷情势是否有纾缓迹象。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1967  1.1965  +0.02  -0.24  1.1996
    美元/日圆                   112.64  113.08  -0.39  -0.03  112.67
    欧元/日圆                   134.82  135.33  -0.38  -0.27  135.18
    美元/瑞郎                   0.9771  0.9769  +0.02  +0.29  0.9743
    英镑/美元                   1.3576  1.3566  +0.07  +0.47  1.3512
    美元/加元                   1.2412  1.2419  -0.06  -1.31  1.2577
    美元/离岸人民币             6.4998  6.4963  +0.05  -0.20  6.5125
    澳元/美元                   0.7857  0.7840  +0.22  +0.72  0.7801
    新西兰元/美元               0.7174  0.7174  +0.00  +1.24  0.7086
    澳元/日圆                   88.550  88.650  -0.11  +0.75  87.890
    新西兰元/日圆               80.830  81.130  -0.37  +1.24  79.840
    英镑/日圆                   152.93  153.44  -0.33  +0.54  152.11
    澳元/新西兰元               1.0949  1.0919  +0.27  -0.53  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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