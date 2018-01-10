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#亚洲
January 10, 2018 / 5:14 AM / a day ago

《全球汇市》美元兑日圆续跌，日本央行缩减购债举动支撑日圆

2 分钟阅读

    * 美债收益率上升，为美元提供一些支撑
    * 10年期美国公债收益率触及3月以来高点
    * 日圆仍受日本央行削减购债的支撑

    路透东京1月10日 - 美元兑日圆周三续跌，昨日日本央行削减日债购买规模，引发对该央行可能开始退出大规模超宽松货币刺激举措的臆测。

    尽管美国公债收益率上涨，但美元兑日圆      仍下滑0.3%至112.31。美元周二下跌0.5%，当天日本央行小幅下调常规操作中的购债数量。

    虽然此举是根据央行最新政策进行的技术性调整，但却引发了一波猜测，即日本央行可能准备退出其大规模超宽松货币刺激措施            。 
    
    美元稍早低见112.17日圆，为1月2日以来最低。
    
    “有人可能认为由于美债收益率处于这样高的水准，美元将会更强，但投资人正在调整仓位，静待新的因素出现，”Sony Financial Holdings外汇分析师Kumiko Ishikawa称。
    
    10年期美国公债收益率达到10个月高点，部分系受到了日本央行举措的提振。

    10年期美国公债收益率           亚洲盘报在2.553%，高于美国周二收盘的2.546%。今日盘中曾升至2.555%，追平隔夜高点，该水准也是3月以来最高。

   “日本央行的举动提醒交易商们一项事实，即主要国家央行有意让货币政策正常化，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出。

  “我认为日圆不为人所乐见的走强，将使得日本央行未来在他们希望迈向政策正常化时更加戒慎，”他称。
    
    美元指数      微跌0.1%至92.473。

    欧元兑美元      日内持稳，报1.1937美元，远低于上周四所及近四个月高位1.2089美元。
    
    英镑兑美元      小跌至1.3534美元，但仍受到英国退欧谈判将有正面结果的预期所支撑。
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.1936  1.1935  +0.01  -0.50  1.1996
    美元/日圆                   112.27  112.64  -0.33  -0.36  112.67
    欧元/日圆                   134.02  134.45  -0.32  -0.86  135.18
    美元/瑞郎                   0.9831  0.9832  -0.01  +0.90  0.9743
    英镑/美元                   1.3532  1.3539  -0.05  +0.15  1.3512
    美元/加元                   1.2463  1.2462  +0.01  -0.91  1.2577
    美元/离岸人民币             6.5271  6.5340  -0.11  +0.22  6.5125
    澳元/美元                   0.7827  0.7823  +0.05  +0.33  0.7801
    新西兰元/美元               0.7170  0.7159  +0.15  +1.19  0.7086
    澳元/日圆                   87.890  88.130  -0.27  +0.00  87.890
    新西兰元/日圆               80.530  80.650  -0.15  +0.86  79.840
    英镑/日圆                   151.95  152.49  -0.35  -0.11  152.11
    澳元/新西兰元               1.0913  1.0923  -0.09  -0.85  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译/审校 张涛/张若琪/汪红英/许娜/王颖)

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