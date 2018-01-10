《全球汇市》美元兑日圆续跌，日本央行缩减购债举动支撑日圆

* 美债收益率上升，为美元提供一些支撑 * 10年期美国公债收益率触及3月以来高点 * 日圆仍受日本央行削减购债的支撑 路透东京1月10日 - 美元兑日圆周三续跌，昨日日本央行削减日债购买规模，引发对该央行可能开始退出大规模超宽松货币刺激举措的臆测。 尽管美国公债收益率上涨，但美元兑日圆 仍下滑0.3%至112.31。美元周二下跌0.5%，当天日本央行小幅下调常规操作中的购债数量。 虽然此举是根据央行最新政策进行的技术性调整，但却引发了一波猜测，即日本央行可能准备退出其大规模超宽松货币刺激措施 。 美元稍早低见112.17日圆，为1月2日以来最低。 “有人可能认为由于美债收益率处于这样高的水准，美元将会更强，但投资人正在调整仓位，静待新的因素出现，”Sony Financial Holdings外汇分析师Kumiko Ishikawa称。 10年期美国公债收益率达到10个月高点，部分系受到了日本央行举措的提振。 10年期美国公债收益率 亚洲盘报在2.553%，高于美国周二收盘的2.546%。今日盘中曾升至2.555%，追平隔夜高点，该水准也是3月以来最高。 “日本央行的举动提醒交易商们一项事实，即主要国家央行有意让货币政策正常化，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文指出。 “我认为日圆不为人所乐见的走强，将使得日本央行未来在他们希望迈向政策正常化时更加戒慎，”他称。 美元指数 微跌0.1%至92.473。 欧元兑美元 日内持稳，报1.1937美元，远低于上周四所及近四个月高位1.2089美元。 英镑兑美元 小跌至1.3534美元，但仍受到英国退欧谈判将有正面结果的预期所支撑。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1936 1.1935 +0.01 -0.50 1.1996 美元/日圆 112.27 112.64 -0.33 -0.36 112.67 欧元/日圆 134.02 134.45 -0.32 -0.86 135.18 美元/瑞郎 0.9831 0.9832 -0.01 +0.90 0.9743 英镑/美元 1.3532 1.3539 -0.05 +0.15 1.3512 美元/加元 1.2463 1.2462 +0.01 -0.91 1.2577 美元/离岸人民币 6.5271 6.5340 -0.11 +0.22 6.5125 澳元/美元 0.7827 0.7823 +0.05 +0.33 0.7801 新西兰元/美元 0.7170 0.7159 +0.15 +1.19 0.7086 澳元/日圆 87.890 88.130 -0.27 +0.00 87.890 新西兰元/日圆 80.530 80.650 -0.15 +0.86 79.840 英镑/日圆 151.95 152.49 -0.35 -0.11 152.11 澳元/新西兰元 1.0913 1.0923 -0.09 -0.85 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 张涛/张若琪/汪红英/许娜/王颖)