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更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆下跌，因报导称中国可能暂停购买美债
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January 10, 2018 / 10:25 PM / 更新于 12 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆下跌，因报导称中国可能暂停购买美债

2 分钟阅读

    * 美元指数下跌0.23%
    * 美元兑日圆下跌逾1%

 (新增收盘表格)
    路透纽约1月10日 - 美元兑日圆周三跌至逾六周低位，兑一篮子主要货币下跌，此前有
报导称，中国准备放慢或者暂停购买美债。
    
    彭博周三援引知情人士报导，负责中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国
公债。            
    
    美元兑日圆下跌1.13%，报111.37日圆，盘中触及11月底以来最低的111.29日圆。
    
    “如果报导变成事实，中国不再将美国公债看做是有吸引力的选择，后果可能很严重，
因中国是美国公债的最大持有国家，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam称。
    
    美元指数      下跌0.23%。
    
    “就在美国联邦储备理事会(FED/美联储)将要放弃作为最后的买家之际，中国给美债市
场施压压力，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。
    
    “美元在今日之前已经明显疲弱，尽管美国数据仍强劲和收益率继续上涨，”他称。
    
    美元急挫，因日本央行减少购买日本长债的举措本周震撼了外汇市场。周二，美元兑日
圆下跌0.39%。
    
    美元兑加元      和墨西哥披索      上涨，此前路透报导称，加拿大越发确信美国总
统特朗普将在美墨加1月底第六轮磋商时宣布有意退出北美自由贸易协定(NAFTA)。
    
    美元兑加元升0.65%，兑墨西哥披索涨0.47%。
    
    英镑兑美元下跌，因投资人在英镑上涨后锁定获利，在看见新的重大诱因前不愿进一步
推高英镑。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.1945   1.1935   +0.08   -0.43   1.1996
    美元/日圆                   111.42   112.64   -1.08   -1.11   112.67
    欧元/日圆                   133.14   134.45   -0.97   -1.51   135.18
    美元/瑞郎                   0.9781   0.9832   -0.52   +0.39   0.9743
    英镑/美元                   1.3505   1.3539   -0.25   -0.05   1.3512
    美元/加元                   1.2545   1.2462   +0.67   -0.25   1.2577
    美元/离岸人民币             6.5224   6.5340   -0.18   +0.15   6.5125
    澳元/美元                   0.7842   0.7823   +0.24   +0.53   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1688   1.1736   -0.41   -0.01   1.1689
    欧元/英镑                   0.8847   0.8813   +0.39   -0.41   0.8883
    新西兰元/美元               0.7196   0.7159   +0.52   +1.55   0.7086
    美元/挪威克朗               8.0707   8.1002   -0.36   -1.66   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6448   9.6681   -0.24   -2.07   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.1994   8.2286   -0.35   -0.03   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.7989   9.8248   -0.26   -0.41   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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