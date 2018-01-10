更新版 1-《全球汇市》美元兑日圆下跌，因报导称中国可能暂停购买美债

* 美元指数下跌0.23% * 美元兑日圆下跌逾1% (新增收盘表格) 路透纽约1月10日 - 美元兑日圆周三跌至逾六周低位，兑一篮子主要货币下跌，此前有 报导称，中国准备放慢或者暂停购买美债。 彭博周三援引知情人士报导，负责中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国 公债。 美元兑日圆下跌1.13%，报111.37日圆，盘中触及11月底以来最低的111.29日圆。 “如果报导变成事实，中国不再将美国公债看做是有吸引力的选择，后果可能很严重， 因中国是美国公债的最大持有国家，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam称。 美元指数 下跌0.23%。 “就在美国联邦储备理事会(FED/美联储)将要放弃作为最后的买家之际，中国给美债市 场施压压力，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。 “美元在今日之前已经明显疲弱，尽管美国数据仍强劲和收益率继续上涨，”他称。 美元急挫，因日本央行减少购买日本长债的举措本周震撼了外汇市场。周二，美元兑日 圆下跌0.39%。 美元兑加元 和墨西哥披索 上涨，此前路透报导称，加拿大越发确信美国总 统特朗普将在美墨加1月底第六轮磋商时宣布有意退出北美自由贸易协定(NAFTA)。 美元兑加元升0.65%，兑墨西哥披索涨0.47%。 英镑兑美元下跌，因投资人在英镑上涨后锁定获利，在看见新的重大诱因前不愿进一步 推高英镑。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1945 1.1935 +0.08 -0.43 1.1996 美元/日圆 111.42 112.64 -1.08 -1.11 112.67 欧元/日圆 133.14 134.45 -0.97 -1.51 135.18 美元/瑞郎 0.9781 0.9832 -0.52 +0.39 0.9743 英镑/美元 1.3505 1.3539 -0.25 -0.05 1.3512 美元/加元 1.2545 1.2462 +0.67 -0.25 1.2577 美元/离岸人民币 6.5224 6.5340 -0.18 +0.15 6.5125 澳元/美元 0.7842 0.7823 +0.24 +0.53 0.7801 欧元/瑞郎 1.1688 1.1736 -0.41 -0.01 1.1689 欧元/英镑 0.8847 0.8813 +0.39 -0.41 0.8883 新西兰元/美元 0.7196 0.7159 +0.52 +1.55 0.7086 美元/挪威克朗 8.0707 8.1002 -0.36 -1.66 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6448 9.6681 -0.24 -2.07 9.8486 美元/瑞典克朗 8.1994 8.2286 -0.35 -0.03 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.7989 9.8248 -0.26 -0.41 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)