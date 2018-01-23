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January 23, 2018 / 1:14 AM / 2 days ago

《全球汇市》美元接近三年低位，此前美众议院通过短期政府融资案

3 分钟阅读

    * 在美国达成协议以结束政府关门后，美元缩减一些跌幅
    * 美元指数仍接近三年低位
    * 日圆在日本央行政策会议前脱离四个月高位
    * 英镑来到英国公投退欧以来最高位

    路透东京1月23日 - 美元缩减一些跌幅，此前美国参议员达成协议以解除三天来美国政府关门局面，但美元指数仍陷于三年低位附近，因对其收益率优势被逐渐侵蚀的担忧挥之不去。
    
    美国众议院周一通过短期举措，为联邦政府提供资金至2月8日，结束政府持续三天的停摆。            

    不过，该协议对美元带来的提振并未持续多久，部分因该举措争取到的融资只能持续两周多一点，共和党和民主党在很多问题上仍争执不下。
    
    美元指数             报90.36，距离1月17日触及的三年低点90.104不远。
    
    交易员经常提到的美元下跌的一个原因是，随着全球主要央行料结束刺激措施，美元的收益率相对优势面临风险。
    
    这可能会终结过去几年的利率变化对比情况，过去几年只有美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息。

    美元兑日圆      自本周初的约110.50日圆小幅反弹至110.90日圆，守在周三所及四个月低点110.19日圆之上。
    
    日圆本月稍早上扬，因日本央行削减长期公债购买规模，引发了对该央行最终将从大规模刺激中退出的揣测。
    
    不过，鉴于日本通胀率距离其2%的目标水平甚远，许多市场人士预期，日本央行将等待数月甚至更长时间后才会收紧政策。
    
    “我觉得市场正在试图寻找一些不存在东西，”State Street Bank and Trust的东京分行经理Bart Wakabayashi称。
 
    欧元兑美元      报1.2263美元，巩固1月17日触及三年高点1.2323后的涨势。
    
    本月稍早对欧洲央行或撤出刺激政策的预期增强，其最新的会议记录显示今年初欧洲央行可能会改变其政策沟通信号。
    
    但消息人士对路透称，周四的欧洲央行会议不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估经济和欧元的前景。            
    
    英镑兑美元        触及退欧公投后的高点1.3992美元，得益于对英国将与欧盟达成一个更为有利的退欧协议的预期。
 
    
                                          纽约   当日  今年来  2017年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元                   1.2265  1.2260  +0.04  +2.24  1.1996
    美元/日圆                   110.91  110.91  +0.00  -1.56  112.67
    欧元/日圆                   136.05  136.00  +0.04  +0.64  135.18
    美元/瑞郎                   0.9614  0.9616  -0.02  -1.32  0.9743
    英镑/美元                   1.3985  1.3985  +0.00  +3.50  1.3512
    美元/加元                   1.2446  1.2443  +0.02  -1.04  1.2577
    美元/离岸人民币             6.3938  6.4024  -0.13  -1.82  6.5125
    澳元/美元                   0.8016  0.8017  -0.01  +2.76  0.7801
    新西兰元/美元               0.7333  0.7326  +0.10  +3.49  0.7086
    澳元/日圆                   88.920  88.930  -0.01  +1.17  87.890
    新西兰元/日圆               81.340  81.280  +0.07  +1.88  79.840
    英镑/日圆                   155.10  155.12  -0.01  +1.97  152.11
    澳元/新西兰元               1.0930  1.0940  -0.09  -0.70  1.1007
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/汪红英/侯雪苹/张荻； 审校 王丽鑫/徐文焰/许娜/陈宗琦)
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