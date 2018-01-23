《全球汇市》美元接近三年低位，此前美众议院通过短期政府融资案

* 在美国达成协议以结束政府关门后，美元缩减一些跌幅 * 美元指数仍接近三年低位 * 日圆在日本央行政策会议前脱离四个月高位 * 英镑来到英国公投退欧以来最高位 路透东京1月23日 - 美元缩减一些跌幅，此前美国参议员达成协议以解除三天来美国政府关门局面，但美元指数仍陷于三年低位附近，因对其收益率优势被逐渐侵蚀的担忧挥之不去。 美国众议院周一通过短期举措，为联邦政府提供资金至2月8日，结束政府持续三天的停摆。 不过，该协议对美元带来的提振并未持续多久，部分因该举措争取到的融资只能持续两周多一点，共和党和民主党在很多问题上仍争执不下。 美元指数 报90.36，距离1月17日触及的三年低点90.104不远。 交易员经常提到的美元下跌的一个原因是，随着全球主要央行料结束刺激措施，美元的收益率相对优势面临风险。 这可能会终结过去几年的利率变化对比情况，过去几年只有美国联邦储备理事会(美联储/FED)在升息。 美元兑日圆 自本周初的约110.50日圆小幅反弹至110.90日圆，守在周三所及四个月低点110.19日圆之上。 日圆本月稍早上扬，因日本央行削减长期公债购买规模，引发了对该央行最终将从大规模刺激中退出的揣测。 不过，鉴于日本通胀率距离其2%的目标水平甚远，许多市场人士预期，日本央行将等待数月甚至更长时间后才会收紧政策。 “我觉得市场正在试图寻找一些不存在东西，”State Street Bank and Trust的东京分行经理Bart Wakabayashi称。 欧元兑美元 报1.2263美元，巩固1月17日触及三年高点1.2323后的涨势。 本月稍早对欧洲央行或撤出刺激政策的预期增强，其最新的会议记录显示今年初欧洲央行可能会改变其政策沟通信号。 但消息人士对路透称，周四的欧洲央行会议不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估经济和欧元的前景。 英镑兑美元 触及退欧公投后的高点1.3992美元，得益于对英国将与欧盟达成一个更为有利的退欧协议的预期。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2265 1.2260 +0.04 +2.24 1.1996 美元/日圆 110.91 110.91 +0.00 -1.56 112.67 欧元/日圆 136.05 136.00 +0.04 +0.64 135.18 美元/瑞郎 0.9614 0.9616 -0.02 -1.32 0.9743 英镑/美元 1.3985 1.3985 +0.00 +3.50 1.3512 美元/加元 1.2446 1.2443 +0.02 -1.04 1.2577 美元/离岸人民币 6.3938 6.4024 -0.13 -1.82 6.5125 澳元/美元 0.8016 0.8017 -0.01 +2.76 0.7801 新西兰元/美元 0.7333 0.7326 +0.10 +3.49 0.7086 澳元/日圆 88.920 88.930 -0.01 +1.17 87.890 新西兰元/日圆 81.340 81.280 +0.07 +1.88 79.840 英镑/日圆 155.10 155.12 -0.01 +1.97 152.11 澳元/新西兰元 1.0930 1.0940 -0.09 -0.70 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 戴素萍/汪红英/侯雪苹/张荻； 审校 王丽鑫/徐文焰/许娜/陈宗琦)