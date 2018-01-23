更新版 1-《全球汇市》美元指数跌至三年新低，兑主要货币普跌

* 欧元区消费者信心指数增幅超预期 * 美元兑日圆走软，之前日本央行举行会议 (新增文末报价表格) 路透纽约1月23日 - 美元兑一篮子主要货币周二延续近期的疲软走势，触及三年新低； 之前欧元急升，受助于欧元区消费者信心数据显示，区内经济动能强劲。 美元指数 跌0.32%，报90.115，盘中触及2014年12月以来最低90.063。 欧元兑美元 上扬0.29%，报1.2295美元。 欧盟执委会公布的数据显示，1月欧元区消费者信心指数增幅超预期。 “数据告诉我们，欧元区经济增长正在加速。因此我们看到对欧元有大量买盘。”Thin k Markets的首席市场分析师Naeem Aslam说。 分析师称，投资者还关注周四举行的欧洲央行会议，从中寻找货币政策前景的线索。 “目前，市场对欧洲央行未来行动的预期很乐观，”XE的首席市场策略师Lennon Sweet ing说。 欧元今年上扬，因市场越发乐观地认为，经济不断增强，将促使欧洲央行暗示，将以较 之前预期更快的步伐，结束持续了数年的经济刺激政策。 日本央行宣布保持货币政策不变后，美元兑日圆未能守住稍早的涨幅。 美元盘中下跌约0.5%，触及上周三以来最低110.31美元。 Sweeting说，“日本央行的政策声明中，没有任何可以作为目前推高日圆的真正理由的 暗示。尽管有一些基于基本面或央行预期的布仓操作，但日圆继续受避险情绪支撑表现良好 。” Sweeting表示，美国总统特朗普周二签署行政令，对进口洗衣机和太阳能板征收高额关 税的消息给美元空头撑腰，中国和韩国对此予以谴责。 英镑兑美元 升穿1.40美元，触及2016年6月英国公投退欧以来最高，受助于市场 越发乐观地认为，英国可能与欧盟签署有利的退欧协议。 墨西哥披索在深跌后削减跌幅，因美国总统特朗普表示，重商北美自由贸易协定(NAFTA )的谈判进展顺利。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2297 1.2260 +0.30 +2.51 1.1996 美元/日圆 110.29 110.91 -0.56 -2.11 112.67 欧元/日圆 135.65 136.00 -0.26 +0.35 135.18 美元/瑞郎 0.9576 0.9616 -0.42 -1.71 0.9743 英镑/美元 1.3999 1.3985 +0.10 +3.60 1.3512 美元/加元 1.2414 1.2443 -0.23 -1.30 1.2577 美元/离岸人民币 6.3985 6.4024 -0.06 -1.75 6.5125 澳元/美元 0.7996 0.8017 -0.26 +2.50 0.7801 欧元/瑞郎 1.1777 1.1793 -0.14 +0.75 1.1689 欧元/英镑 0.8783 0.8765 +0.21 -1.13 0.8883 新西兰元/美元 0.7352 0.7326 +0.35 +3.75 0.7086 美元/挪威克朗 7.8212 7.8499 -0.37 -4.70 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6199 9.6309 -0.11 -2.32 9.8486 美元/瑞典克朗 8.0055 8.0188 -0.17 -2.39 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8449 9.8332 +0.12 +0.06 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军/龚芳)