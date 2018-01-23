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January 23, 2018 / 10:21 PM / 更新于 16 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元指数跌至三年新低，兑主要货币普跌

3 分钟阅读

    * 欧元区消费者信心指数增幅超预期
    * 美元兑日圆走软，之前日本央行举行会议

 (新增文末报价表格)
    路透纽约1月23日 - 美元兑一篮子主要货币周二延续近期的疲软走势，触及三年新低；
之前欧元急升，受助于欧元区消费者信心数据显示，区内经济动能强劲。

    美元指数      跌0.32%，报90.115，盘中触及2014年12月以来最低90.063。
    
    欧元兑美元      上扬0.29%，报1.2295美元。 
    
    欧盟执委会公布的数据显示，1月欧元区消费者信心指数增幅超预期。
    
    “数据告诉我们，欧元区经济增长正在加速。因此我们看到对欧元有大量买盘。”Thin
k Markets的首席市场分析师Naeem Aslam说。
    
    分析师称，投资者还关注周四举行的欧洲央行会议，从中寻找货币政策前景的线索。

    “目前，市场对欧洲央行未来行动的预期很乐观，”XE的首席市场策略师Lennon Sweet
ing说。

    欧元今年上扬，因市场越发乐观地认为，经济不断增强，将促使欧洲央行暗示，将以较
之前预期更快的步伐，结束持续了数年的经济刺激政策。

    日本央行宣布保持货币政策不变后，美元兑日圆未能守住稍早的涨幅。
     
    美元盘中下跌约0.5%，触及上周三以来最低110.31美元。
    
    Sweeting说，“日本央行的政策声明中，没有任何可以作为目前推高日圆的真正理由的
暗示。尽管有一些基于基本面或央行预期的布仓操作，但日圆继续受避险情绪支撑表现良好
。”
    
    Sweeting表示，美国总统特朗普周二签署行政令，对进口洗衣机和太阳能板征收高额关
税的消息给美元空头撑腰，中国和韩国对此予以谴责。
    
    英镑兑美元      升穿1.40美元，触及2016年6月英国公投退欧以来最高，受助于市场
越发乐观地认为，英国可能与欧盟签署有利的退欧协议。 
    
    墨西哥披索在深跌后削减跌幅，因美国总统特朗普表示，重商北美自由贸易协定(NAFTA
)的谈判进展顺利。
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.2297   1.2260   +0.30   +2.51   1.1996
    美元/日圆                   110.29   110.91   -0.56   -2.11   112.67
    欧元/日圆                   135.65   136.00   -0.26   +0.35   135.18
    美元/瑞郎                   0.9576   0.9616   -0.42   -1.71   0.9743
    英镑/美元                   1.3999   1.3985   +0.10   +3.60   1.3512
    美元/加元                   1.2414   1.2443   -0.23   -1.30   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3985   6.4024   -0.06   -1.75   6.5125
    澳元/美元                   0.7996   0.8017   -0.26   +2.50   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1777   1.1793   -0.14   +0.75   1.1689
    欧元/英镑                   0.8783   0.8765   +0.21   -1.13   0.8883
    新西兰元/美元               0.7352   0.7326   +0.35   +3.75   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8212   7.8499   -0.37   -4.70   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6199   9.6309   -0.11   -2.32   9.8486
    美元/瑞典克朗               8.0055   8.0188   -0.17   -2.39   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8449   9.8332   +0.12   +0.06   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 李军/龚芳)
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