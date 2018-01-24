《全球汇市》美元指数跌至三年低位，兑主要货币全线走软

* 欧元触及三年高位；英镑升至英退公投以来最高 * 美元/日圆触及9月中以来低点 * 对日本央行终将退出刺激的臆测，支撑日圆 路透新加坡1月24日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至三年低位，随着全球主要央行迈向削减刺激措施之路，对美元收益率优势将开始减弱的疑虑令美元承压。 美元指数 跌破90.00大关，为2014年12月以来首见，最新下跌0.2%，报89.935。 美元全面下跌，欧元兑美元触及三年新高，而英镑则升至2016年6月英国退欧公投以来最高。 美元兑日圆 跌破110关口，为四个月来首次。 日圆最近几周上扬，日本央行本月初在市场操作中削减较长期公债购买规模，激发对其终将退出大幅刺激举措的臆测。 分析师表示，这种猜测继续支撑日圆，尽管日本央行总裁黑田东彦周二强调，“重要的是日本央行有耐心地持续推动强力货币宽松”。 “日本央行的难题是，如何降低投资者的预期？”Oanda亚太交易主管Stephen Innes称。 “这是目前美元普遍偏空趋势之外存在的一个问题，”Innes表示。 美元兑日圆一度跌至109.80日圆，为9月15日以来最低，最新报109.92日圆，日内跌0.3%。 美元兑日圆本月以来已经下滑近2.5%，或将录得2017年1月以来的最大月线跌幅。 “日本央行方面，他们几乎只是重申了我们和市场已经知道的事情，也就是他们会继续维持激进且有力的宽松立场，”野村驻新加坡10国集团(G10)外汇策略师Peter Dragicevich称。 Dragicevich还称，市场已经消化这样的立场，市场参与者等着看日本央行下一步可能的举动。 “他们正在考虑接下来可能采取的递增步骤，无论这些步骤何时推出，”他补充道。 欧元兑美元 一度涨至1.2335美元，为2014年12月以来最高；现涨0.2%至1.2318。 欧盟执委会周二公布的数据显示，欧元区1月消费者信心指数升幅远超预期，这协助支持欧元。 投资者亦聚焦于欧洲央行周四会议，以获得货币政策前景的线索。 欧元今年上涨，因益发看好经济走强将促使欧洲央行暗示会比先前预测更快地结束数年来的刺激经济举措 。 英镑兑美元 上涨0.2%至1.4023美元，稍早曾触及1.4049。有关英国可能达成有利的退欧协议的乐 观情绪不断增强，支撑英镑近期走高。 纽约 当日 今年来 2017年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2324 1.2297 +0.22 +2.73 1.1996 美元/日圆 109.92 110.29 -0.34 -2.44 112.67 欧元/日圆 135.46 135.65 -0.14 +0.21 135.18 美元/瑞郎 0.9549 0.9576 -0.28 -1.99 0.9743 英镑/美元 1.4029 1.3999 +0.21 +3.83 1.3512 美元/加元 1.2407 1.2414 -0.06 -1.35 1.2577 美元/离岸人民币 6.3915 6.3985 -0.11 -1.86 6.5125 澳元/美元 0.8014 0.7996 +0.23 +2.73 0.7801 新西兰元/美元 0.7364 0.7352 +0.16 +3.92 0.7086 澳元/日圆 88.110 88.240 -0.15 +0.25 87.890 新西兰元/日圆 80.970 81.100 -0.16 +1.42 79.840 英镑/日圆 154.22 154.40 -0.12 +1.39 152.11 澳元/新西兰元 1.0881 1.0876 +0.05 -1.14 1.1007 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译/审校 张若琪/张涛/汪红英/许娜/王兴亚/于春红/艾茂林)