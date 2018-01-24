更新版 1-《全球汇市》美国财长努钦支持美元走软的讲话助燃了美元跌势

* 美国财长努钦称美元疲弱对美国贸易有利 * 美元指数触及三年新低 (新增文末报价表格) 路透纽约1月24日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至三年低位，此前美国财长努钦称，对美元走软表示欢 迎，且市场担心美国总统特朗普在本周稍后的讲话中宣布保护主义政策。 努钦在美国总统特朗普抵达瑞士达沃斯前夕发表讲话时称，美元走软对美国贸易有利。 “这是一颗重磅炸弹，因为这是很长时间以来，第一次美国财长发表讲话，反对强势美元，”瑞穗汇市策 略师Sireen Harajli表示。 努钦的讲话触发新一轮美元抛盘，并令投资人质疑是否美元走软会给经济提供长期的刺激。 分析师表示，特朗普签署行政令，对洗衣机和太阳能面板实施高额进口关税的作法也给美元空头壮胆。中 国和韩国对特朗普此举予以谴责。 “每次出现这样的贸易摩擦，都会增加对美元的负面情绪。”矽谷银行高级汇市交易员Minh Trang表示。 美元指数 跌0.99%，报89.235，2014年12月来首次跌穿90。美元兑日圆 下挫约1%。 白宫周三表示，美元非常稳定，特朗普相信自由浮动汇率。 近几个月美元已然承压，因市场认为美联储不再是唯一可能收紧政策的央行，其他地区的经济增长提速， 尤其是欧洲经济。 欧元兑美元 升0.84%，周三公布的调查显示，欧元区企业2018年开局表现远远好于路透调查中的全 部预估，企业活动增速为2006年中段以来最快。 投资者在等待欧洲央行周四会议，以寻找决策者开始担心近期欧元升势的迹象。 “我预计有关汇率影响的评论会相当谨慎，”U.S Bank Wealth Management高级副总裁Bill Northey称。 Northey称，欧元走强对出口能力、经济成长以及欧洲央行希望达到的通胀目标都有影响。 英镑 升穿1.42美元，因英国就业数据强劲以及美元普跌促使投资人增加英镑多头仓位。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2406 1.2297 +0.89 +3.42 1.1996 美元/日圆 109.21 110.29 -0.98 -3.07 112.67 欧元/日圆 135.50 135.65 -0.11 +0.24 135.18 美元/瑞郎 0.9451 0.9576 -1.31 -3.00 0.9743 英镑/美元 1.4241 1.3999 +1.73 +5.40 1.3512 美元/加元 1.2347 1.2414 -0.54 -1.83 1.2577 美元/离岸人民币 6.3487 6.3985 -0.78 -2.52 6.5125 澳元/美元 0.8061 0.7996 +0.81 +3.33 0.7801 欧元/瑞郎 1.1728 1.1777 -0.42 +0.33 1.1689 欧元/英镑 0.8710 0.8783 -0.83 -1.95 0.8883 新西兰元/美元 0.7335 0.7352 -0.23 +3.51 0.7086 美元/挪威克朗 7.7506 7.8212 -0.90 -5.56 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6109 9.6199 -0.09 -2.41 9.8486 美元/瑞典克朗 7.9255 8.0055 -1.00 -3.37 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8354 9.8449 -0.10 -0.04 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李军; 审校 母红)