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January 24, 2018 / 10:33 PM / 更新于 an hour ago

更新版 1-《全球汇市》美国财长努钦支持美元走软的讲话助燃了美元跌势

3 分钟阅读

    * 美国财长努钦称美元疲弱对美国贸易有利
    * 美元指数触及三年新低

 (新增文末报价表格)
    路透纽约1月24日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至三年低位，此前美国财长努钦称，对美元走软表示欢
迎，且市场担心美国总统特朗普在本周稍后的讲话中宣布保护主义政策。
    
    努钦在美国总统特朗普抵达瑞士达沃斯前夕发表讲话时称，美元走软对美国贸易有利。
    
    “这是一颗重磅炸弹，因为这是很长时间以来，第一次美国财长发表讲话，反对强势美元，”瑞穗汇市策
略师Sireen Harajli表示。
    
    努钦的讲话触发新一轮美元抛盘，并令投资人质疑是否美元走软会给经济提供长期的刺激。
    
    分析师表示，特朗普签署行政令，对洗衣机和太阳能面板实施高额进口关税的作法也给美元空头壮胆。中
国和韩国对特朗普此举予以谴责。
    
    “每次出现这样的贸易摩擦，都会增加对美元的负面情绪。”矽谷银行高级汇市交易员Minh Trang表示。
    
    美元指数      跌0.99%，报89.235，2014年12月来首次跌穿90。美元兑日圆      下挫约1%。
    
    白宫周三表示，美元非常稳定，特朗普相信自由浮动汇率。
    
    近几个月美元已然承压，因市场认为美联储不再是唯一可能收紧政策的央行，其他地区的经济增长提速，
尤其是欧洲经济。
    
    欧元兑美元      升0.84%，周三公布的调查显示，欧元区企业2018年开局表现远远好于路透调查中的全
部预估，企业活动增速为2006年中段以来最快。            
    
    投资者在等待欧洲央行周四会议，以寻找决策者开始担心近期欧元升势的迹象。
    
    “我预计有关汇率影响的评论会相当谨慎，”U.S Bank Wealth Management高级副总裁Bill Northey称。
    
    Northey称，欧元走强对出口能力、经济成长以及欧洲央行希望达到的通胀目标都有影响。
    
    英镑      升穿1.42美元，因英国就业数据强劲以及美元普跌促使投资人增加英镑多头仓位。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2406   1.2297   +0.89   +3.42   1.1996
    美元/日圆                   109.21   110.29   -0.98   -3.07   112.67
    欧元/日圆                   135.50   135.65   -0.11   +0.24   135.18
    美元/瑞郎                   0.9451   0.9576   -1.31   -3.00   0.9743
    英镑/美元                   1.4241   1.3999   +1.73   +5.40   1.3512
    美元/加元                   1.2347   1.2414   -0.54   -1.83   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3487   6.3985   -0.78   -2.52   6.5125
    澳元/美元                   0.8061   0.7996   +0.81   +3.33   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1728   1.1777   -0.42   +0.33   1.1689
    欧元/英镑                   0.8710   0.8783   -0.83   -1.95   0.8883
    新西兰元/美元               0.7335   0.7352   -0.23   +3.51   0.7086
    美元/挪威克朗               7.7506   7.8212   -0.90   -5.56   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6109   9.6199   -0.09   -2.41   9.8486
    美元/瑞典克朗               7.9255   8.0055   -1.00   -3.37   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8354   9.8449   -0.10   -0.04   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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