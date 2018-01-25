《全球汇市》特朗普称希望美元强劲后美元扭转跌势，欧元缩减涨幅

* 特朗普称希望美元强劲后美元扭转跌势

* 欧洲央行坚持异常宽松货币政策

路透纽约1月25日 - 美元周四扭转跌势，因美国总统特朗普表示，他希望看到一个“强劲的美元”。昨日美国财长努钦称，对美元走软表示欢迎，这拖累美元兑欧元大跌。

美元指数变动不大，报89.209，盘中跌至2014年12月来最低的88.438。

自4月12日特朗普对华尔街日报表示，美元“正变得过于强劲”后，美元指数已经大跌了约12%。

“如果你想了解美国政府的整体立场，那就是保护主义，以及仍不清楚总统和财长到底希望美元怎样，”法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表示。

“不过听上去仍不像他们真的希望美元强劲，因他们目标是提振出口这一事实。”

特朗普本周稍早决定对洗衣机和太阳能面板征收高额进口关税，令投资人担心贸易保护主义，拖累美元处于防守态势。

今日稍早，欧元兑美元触及三年新高，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，经济数据直指经济成长“稳健且普遍”，通胀可能在中期从低位回升。

欧元兑美元跳升约1%，至2014年12月中来最高的1.2536美元，之后缩减涨幅，纽约尾盘升0.12%。

德拉吉警告称，欧元上涨是不确定性的源头之一，并表示如果美国有关美元疲弱对美国有利的言论导致货币状况发生改变，欧洲央行可能不得不检讨其策略。

一些市场人士原本预期，德拉吉会对欧元兑美元大涨持更为强硬的立场，称欧元急升可能造成破坏性影响。

“整体而言，德拉吉有关汇率的言论温和，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。

“对近期欧元强势没有说任何狠话，”他称。

盘中稍早，英镑贸易加权指数升至2016年6月英国退欧公投后不久以来的最高水准，因对英退和经济的乐观情绪继续助燃英镑升势。

不过，纽约尾盘美元反弹拖累英镑兑美元跌0.62%，报1.4152美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)