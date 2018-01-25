更新版 1-《全球汇市》特朗普称希望美元强劲后美元扭转跌势，欧元缩减涨幅

* 特朗普称希望美元强劲后美元扭转跌势 * 欧洲央行坚持异常宽松货币政策 (新增文末报价表格) 路透纽约1月25日 - 美元周四扭转跌势，因美国总统特朗普表示，他希望看到一个“强劲的美元”。昨日 美国财长努钦称，对美元走软表示欢迎，这拖累美元兑欧元大跌。 美元指数 变动不大，报89.209，盘中跌至2014年12月来最低的88.438。 自4月12日特朗普对华尔街日报表示，美元“正变得过于强劲”后，美元指数已经大跌了约12%。 “如果你想了解美国政府的整体立场，那就是保护主义，以及仍不清楚总统和财长到底希望美元怎样，” 法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表示。 “不过听上去仍不像他们真的希望美元强劲，因他们目标是提振出口这一事实。” 特朗普本周稍早决定对洗衣机和太阳能面板征收高额进口关税，令投资人担心贸易保护主义，拖累美元处 于防守态势。 今日稍早，欧元兑美元触及三年新高，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，经济数据直指经济成长“稳健且普 遍”，通胀可能在中期从低位回升。 欧元兑美元 跳升约1%，至2014年12月中来最高的1.2536美元，之后缩减涨幅，纽约尾盘升0.12%。 德拉吉警告称，欧元上涨是不确定性的源头之一，并表示如果美国有关美元疲弱对美国有利的言论导致货 币状况发生改变，欧洲央行可能不得不检讨其策略。 一些市场人士原本预期，德拉吉会对欧元兑美元大涨持更为强硬的立场，称欧元急升可能造成破坏性影响 。 “整体而言，德拉吉有关汇率的言论温和，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。 “对近期欧元强势没有说任何狠话，”他称。 盘中稍早，英镑贸易加权指数升至2016年6月英国退欧公投后不久以来的最高水准，因对英退和经济的乐 观情绪继续助燃英镑升势。 不过，纽约尾盘美元反弹拖累英镑兑美元跌0.62%，报1.4152美元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2395 1.2406 -0.09 +3.33 1.1996 美元/日圆 109.39 109.21 +0.16 -2.91 112.67 欧元/日圆 135.61 135.50 +0.08 +0.32 135.18 美元/瑞郎 0.9409 0.9451 -0.44 -3.43 0.9743 英镑/美元 1.4145 1.4241 -0.67 +4.68 1.3512 美元/加元 1.2379 1.2347 +0.26 -1.57 1.2577 美元/离岸人民币 6.3285 6.3487 -0.32 -2.83 6.5125 澳元/美元 0.8028 0.8061 -0.41 +2.91 0.7801 欧元/瑞郎 1.1666 1.1728 -0.53 -0.20 1.1689 欧元/英镑 0.8764 0.8710 +0.62 -1.34 0.8883 新西兰元/美元 0.7324 0.7335 -0.15 +3.36 0.7086 美元/挪威克朗 7.7420 7.7506 -0.11 -5.67 8.2070 欧元/挪威克朗 9.5972 9.6109 -0.14 -2.55 9.8486 美元/瑞典克朗 7.9202 7.9255 -0.07 -3.43 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8202 9.8354 -0.15 -0.19 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 李军; 审校 母红)