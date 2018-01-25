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January 25, 2018 / 10:44 PM / 更新于 14 hours ago

更新版 1-《全球汇市》特朗普称希望美元强劲后美元扭转跌势，欧元缩减涨幅

3 分钟阅读

    * 特朗普称希望美元强劲后美元扭转跌势
    * 欧洲央行坚持异常宽松货币政策

 (新增文末报价表格)
    路透纽约1月25日 - 美元周四扭转跌势，因美国总统特朗普表示，他希望看到一个“强劲的美元”。昨日
美国财长努钦称，对美元走软表示欢迎，这拖累美元兑欧元大跌。
    
    美元指数      变动不大，报89.209，盘中跌至2014年12月来最低的88.438。
    
    自4月12日特朗普对华尔街日报表示，美元“正变得过于强劲”后，美元指数已经大跌了约12%。
    
    “如果你想了解美国政府的整体立场，那就是保护主义，以及仍不清楚总统和财长到底希望美元怎样，”
法国农业信贷汇市策略师Vassili Serebriakov表示。
    
    “不过听上去仍不像他们真的希望美元强劲，因他们目标是提振出口这一事实。”
    
    特朗普本周稍早决定对洗衣机和太阳能面板征收高额进口关税，令投资人担心贸易保护主义，拖累美元处
于防守态势。
    
    今日稍早，欧元兑美元触及三年新高，之前欧洲央行总裁德拉吉表示，经济数据直指经济成长“稳健且普
遍”，通胀可能在中期从低位回升。
    
    欧元兑美元      跳升约1%，至2014年12月中来最高的1.2536美元，之后缩减涨幅，纽约尾盘升0.12%。
    
    德拉吉警告称，欧元上涨是不确定性的源头之一，并表示如果美国有关美元疲弱对美国有利的言论导致货
币状况发生改变，欧洲央行可能不得不检讨其策略。
    
    一些市场人士原本预期，德拉吉会对欧元兑美元大涨持更为强硬的立场，称欧元急升可能造成破坏性影响
。
    
    “整体而言，德拉吉有关汇率的言论温和，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。
    
    “对近期欧元强势没有说任何狠话，”他称。
    
    盘中稍早，英镑贸易加权指数升至2016年6月英国退欧公投后不久以来的最高水准，因对英退和经济的乐
观情绪继续助燃英镑升势。
    
    不过，纽约尾盘美元反弹拖累英镑兑美元跌0.62%，报1.4152美元。
    
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2395   1.2406   -0.09   +3.33   1.1996
    美元/日圆                   109.39   109.21   +0.16   -2.91   112.67
    欧元/日圆                   135.61   135.50   +0.08   +0.32   135.18
    美元/瑞郎                   0.9409   0.9451   -0.44   -3.43   0.9743
    英镑/美元                   1.4145   1.4241   -0.67   +4.68   1.3512
    美元/加元                   1.2379   1.2347   +0.26   -1.57   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3285   6.3487   -0.32   -2.83   6.5125
    澳元/美元                   0.8028   0.8061   -0.41   +2.91   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1666   1.1728   -0.53   -0.20   1.1689
    欧元/英镑                   0.8764   0.8710   +0.62   -1.34   0.8883
    新西兰元/美元               0.7324   0.7335   -0.15   +3.36   0.7086
    美元/挪威克朗               7.7420   7.7506   -0.11   -5.67   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.5972   9.6109   -0.14   -2.55   9.8486
    美元/瑞典克朗               7.9202   7.9255   -0.07   -3.43   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8202   9.8354   -0.15   -0.19   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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