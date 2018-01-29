更新版 1-《全球汇市》美元上涨但本月势将大跌，欧元下滑

(新增文末收盘表格) * 美元上涨，但本月势将下挫3% * 欧元和英镑走软 * 关注本周稍晚美联储会议和就业报告 路透纽约1月29日 - 美元周一兑一篮子货币上涨，受助于公债收益率(殖利率)走高，交 易商静待本周稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议和美国就业报告。欧元和 英镑今日走软。 2041 GMT，美元指数 升0.28%，报89.319。 在连跌六周后，美元本月势将下挫3%。 周一，欧元兑美元跌至日低1.2335美元，之后缩减跌幅，纽约尾盘跌0.27%，报1.2386 美元。英镑兑美元尾盘跌0.67%。 “终于有了将有很多事情发生的一周，开局缓慢，整固是汇市资金流动的主要原因。” BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。 在本周美联储会议前，交易商感到有一些不确定性，Chapdelaine Foreign Exchange外 汇部门董事总经理和主管Douglas Borthwick表示。 “美联储新主席上任，现在有鲍威尔掌管，市场担心是否将如预期的那样以目前的速度 继续加息，还是会加快一些。”他表示。 路透数据显示，市场预期今年美联储再加息三次，从3月开始，但包括高盛和摩根大通 资产管理等机构的一些分析师预计美联储将加息四次。 交易商还在等待美国劳工部周五将发布的1月非农就业报告，包括非农就业岗位、平均 时薪和失业率数据。BK的Lien表示，她预计薪资增长可能放缓。 周一，美国商务部公布，美国12月消费者支出稳健增长，但储蓄降至十年最低。数据发 布后，美元小涨。 上周五数据显示，美国去年经济增长加快至2.3%，2016年为1.5%，但12月当季经济增长 放缓，且低于市场预期。 美国公债收益率周一升至逾三年高位，此前欧洲央行官员发表讲话，使得市场愈发认为 随着经济前景改善，全球各国央行将缩减刺激。10年期公债收益率升至2014年初来最高的2. 6955%。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2381 1.2419 -0.31 +3.21 1.1996 美元/日圆 108.95 108.70 +0.23 -3.30 112.67 欧元/日圆 134.91 135.02 -0.08 -0.20 135.18 美元/瑞郎 0.9373 0.9335 +0.41 -3.80 0.9743 英镑/美元 1.4072 1.4168 -0.68 +4.14 1.3512 美元/加元 1.2336 1.2309 +0.22 -1.92 1.2577 美元/离岸人民币 6.3373 6.3250 +0.19 -2.69 6.5125 澳元/美元 0.8092 0.8109 -0.21 +3.73 0.7801 欧元/瑞郎 1.1608 1.1597 +0.09 -0.69 1.1689 欧元/英镑 0.8795 0.8778 +0.19 -0.99 0.8883 新西兰元/美元 0.7320 0.7353 -0.45 +3.30 0.7086 美元/挪威克朗 7.7090 7.6881 +0.27 -6.07 8.2070 欧元/挪威克朗 9.5508 9.5569 -0.06 -3.02 9.8486 美元/瑞典克朗 7.8904 7.8737 +0.21 -3.80 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.7746 9.7879 -0.14 -0.66 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 刘静)