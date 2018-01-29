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January 29, 2018 / 10:31 PM / in 19 hours

更新版 1-《全球汇市》美元上涨但本月势将大跌，欧元下滑

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美元上涨，但本月势将下挫3%
    * 欧元和英镑走软
    * 关注本周稍晚美联储会议和就业报告

    路透纽约1月29日 - 美元周一兑一篮子货币上涨，受助于公债收益率(殖利率)走高，交
易商静待本周稍晚美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议和美国就业报告。欧元和
英镑今日走软。
    
    2041 GMT，美元指数      升0.28%，报89.319。
    
    在连跌六周后，美元本月势将下挫3%。
    
    周一，欧元兑美元跌至日低1.2335美元，之后缩减跌幅，纽约尾盘跌0.27%，报1.2386
美元。英镑兑美元尾盘跌0.67%。
    
    “终于有了将有很多事情发生的一周，开局缓慢，整固是汇市资金流动的主要原因。”
BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称。
    
    在本周美联储会议前，交易商感到有一些不确定性，Chapdelaine Foreign Exchange外
汇部门董事总经理和主管Douglas Borthwick表示。
    
    “美联储新主席上任，现在有鲍威尔掌管，市场担心是否将如预期的那样以目前的速度
继续加息，还是会加快一些。”他表示。
    
    路透数据显示，市场预期今年美联储再加息三次，从3月开始，但包括高盛和摩根大通
资产管理等机构的一些分析师预计美联储将加息四次。
    
    交易商还在等待美国劳工部周五将发布的1月非农就业报告，包括非农就业岗位、平均
时薪和失业率数据。BK的Lien表示，她预计薪资增长可能放缓。
    
    周一，美国商务部公布，美国12月消费者支出稳健增长，但储蓄降至十年最低。数据发
布后，美元小涨。
    
    上周五数据显示，美国去年经济增长加快至2.3%，2016年为1.5%，但12月当季经济增长
放缓，且低于市场预期。

    美国公债收益率周一升至逾三年高位，此前欧洲央行官员发表讲话，使得市场愈发认为
随着经济前景改善，全球各国央行将缩减刺激。10年期公债收益率升至2014年初来最高的2.
6955%。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2381   1.2419   -0.31   +3.21   1.1996
    美元/日圆                   108.95   108.70   +0.23   -3.30   112.67
    欧元/日圆                   134.91   135.02   -0.08   -0.20   135.18
    美元/瑞郎                   0.9373   0.9335   +0.41   -3.80   0.9743
    英镑/美元                   1.4072   1.4168   -0.68   +4.14   1.3512
    美元/加元                   1.2336   1.2309   +0.22   -1.92   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3373   6.3250   +0.19   -2.69   6.5125
    澳元/美元                   0.8092   0.8109   -0.21   +3.73   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1608   1.1597   +0.09   -0.69   1.1689
    欧元/英镑                   0.8795   0.8778   +0.19   -0.99   0.8883
    新西兰元/美元               0.7320   0.7353   -0.45   +3.30   0.7086
    美元/挪威克朗               7.7090   7.6881   +0.27   -6.07   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.5508   9.5569   -0.06   -3.02   9.8486
    美元/瑞典克朗               7.8904   7.8737   +0.21   -3.80   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.7746   9.7879   -0.14   -0.66   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
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