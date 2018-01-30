更正-《全球汇市》美元受美债收益率提振上扬，市场等待美联储会议

(更正：因英文原文有误，内文第三段美元兑日圆报价改为“108.87”，非“109.87”)

* 美联储将在1月30-31日召开政策会议

* 周二稍晚将迎来特朗普国情咨文

路透新加坡1月30日 - 美元兑一篮子货币周二在近期所及的三年低点上方交投，美债收益率(殖利率)上升提供支撑。交易员等待美国联邦储备理事会(美联储/FED)政策会议，以获得新的指引。

美元指数上涨0.1%至89.392，脱离上周触及的约88.43的低点，后者为2014年12月以来的最低水平。

美元兑日圆小跌0.1%至108.87日圆，失守周一录得的部分涨幅；周一该货币对小幅上涨0.3%，并脱离周五所及9月11日以来首见的低位108.28。

周一美国10年期公债收益率(殖利率)触及2.727%高位，是2014年4月以来新高，增加了美元的收益率优势。

Oanda驻新加坡的亚太交易部门主管Stephen Innes表示，美国公债收益率上涨刺激了美元的空头回补。

“我认为这吓坏了很多持有美元空仓的(交易员)，”Innes表示。

他还称，美债收益率上行可能是因为市场担心公债发行最终将增加，另外美联储周二开始召开会议之前市场也有些许谨慎情绪。

欧元兑美元持稳在1.2375，远低于周四触及的三年高点1.2538美元。

市场参与者在周二晚些时候，还会将关注焦点转向美国总统特朗普的国情咨文演说。

特朗普周一表示，他将在演说中谈到他的移民改革提议，以及降低对美国出口品的全球贸易壁垒的举措。

特朗普还会在演说中概述备受期待的基建支出计划。

美联储将在周二召开为期两天的政策会议，市场普遍预期其将维持利率不变。但投资者将关注美联储对经济和通胀的评估，以寻求有关货币政策前景的线索。

纽约 当日 今年来 2017年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.2375 1.2381 -0.05 +3.16 1.1996

美元/日圆 108.88 108.95 -0.06 -3.36 112.67

欧元/日圆 134.75 134.91 -0.12 -0.32 135.18

美元/瑞郎 0.9373 0.9373 +0.00 -3.80 0.9743

英镑/美元 1.4057 1.4072 -0.11 +4.03 1.3512

美元/加元 1.2342 1.2336 +0.05 -1.87 1.2577

美元/离岸人民币 6.3398 6.3373 +0.04 -2.65 6.5125

澳元/美元 0.8087 0.8092 -0.06 +3.67 0.7801

新西兰元/美元 0.7325 0.7320 +0.07 +3.37 0.7086

澳元/日圆 88.080 88.200 -0.14 +0.22 87.890

新西兰元/日圆 79.760 79.780 -0.03 -0.10 79.840

英镑/日圆 153.06 153.31 -0.16 +0.62 152.11

澳元/新西兰元 1.1040 1.1047 -0.06 +0.30 1.1007

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)