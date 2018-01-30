更新版 1-《全球汇市》美元随着美联储会议开始逆转涨势，欧元和日圆走强

(新增文末收盘表格) * 美元逆转周一的涨势 * 欧元和日圆上涨 * 交易员等待美联储宣布会议结果和就业报告出炉 路透纽约1月30日 - 美元周二下跌，逆转了昨日的涨势，美国联邦储备理事会(FED/美 联储)将于次日发布货币政策决定；欧元和日圆兑美元走强。 美元指数经历了连续六周周线下跌后，本月势将下挫约3.2%，将可能是2016年3月以来 的最大月度跌幅。 交易员在本周的几个重大事件前保持谨慎，事件包括美联储的两日货币政策会议，以及 周五出炉的包括非农就业岗位和平均时薪在内的就业报告。美联储于周二开始开会。 “我们好像在做点零工，然后等待明天的美联储会议结果，”BMO Capital Markets外 汇策略全球负责人Greg Anderson称。 分析师预计美联储将在周三会议后维持利率不变，但在声明中措辞鹰派，这通常对美元 有利。 全球公债收益率攀升，10年期美债收益率升至远高于2.70%的水准，至2014年4月来最高 ，这促使一些投资人削减部分空头仓位，并在周一推高美元。 尽管收益率在隔夜市场下跌，但指标10年期公债收益率周二稍晚触及近四年最高，30年 期公债收益率攀升至去年5月来最高。 “美元在某种程度上一直在跟随美债收益率走势，”Foreign Exchange Analytics合伙 人David Gilmore表示。 “过去几周肯定不都是这样，但我认为今天是这样的。” 美元指数 全日缩减跌幅，2034 GMT，下跌0.10%，报89.219。上周该指数跌至201 4年12月以来最低的约88.43。 欧元 升0.11%，报1.2395美元，仍远离上周触及的三年高位1.2536美元。 与风险情绪高度相关的英镑一度跌穿1.4美元，为一周来首次，后回升至该水平之上， 尾盘报1.414美元。 日圆兑美元升0.11%，报108.86日圆。 周二晚，美国总统特朗普将发表国情咨文讲话。特朗普周一称，他将谈到提议的修改移 民政策，以及为美国出口降低全球贸易壁垒。 BMO的Anderson表示，预计特朗普的讲话不会影响市场。 比特币周二在Bitstamp交易所下跌至一周新低，尾盘跌10.19%，报10,025.64美元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2400 1.2381 +0.15 +3.37 1.1996 美元/日圆 108.76 108.95 -0.17 -3.47 112.67 欧元/日圆 134.89 134.91 -0.01 -0.21 135.18 美元/瑞郎 0.9341 0.9373 -0.34 -4.13 0.9743 英镑/美元 1.4145 1.4072 +0.52 +4.68 1.3512 美元/加元 1.2332 1.2336 -0.03 -1.95 1.2577 美元/离岸人民币 6.3293 6.3373 -0.13 -2.81 6.5125 澳元/美元 0.8082 0.8092 -0.12 +3.60 0.7801 欧元/瑞郎 1.1582 1.1608 -0.22 -0.92 1.1689 欧元/英镑 0.8765 0.8795 -0.34 -1.33 0.8883 新西兰元/美元 0.7329 0.7320 +0.12 +3.43 0.7086 美元/挪威克朗 7.7208 7.7090 +0.15 -5.92 8.2070 欧元/挪威克朗 9.5742 9.5508 +0.25 -2.79 9.8486 美元/瑞典克朗 7.8893 7.8904 -0.01 -3.81 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.7856 9.7746 +0.11 -0.54 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)