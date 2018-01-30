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January 30, 2018 / 10:22 PM / 更新于 17 hours ago

更新版 1-《全球汇市》美元随着美联储会议开始逆转涨势，欧元和日圆走强

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美元逆转周一的涨势
    * 欧元和日圆上涨
    * 交易员等待美联储宣布会议结果和就业报告出炉

    路透纽约1月30日 - 美元周二下跌，逆转了昨日的涨势，美国联邦储备理事会(FED/美
联储)将于次日发布货币政策决定；欧元和日圆兑美元走强。
    
    美元指数经历了连续六周周线下跌后，本月势将下挫约3.2%，将可能是2016年3月以来
的最大月度跌幅。
    
    交易员在本周的几个重大事件前保持谨慎，事件包括美联储的两日货币政策会议，以及
周五出炉的包括非农就业岗位和平均时薪在内的就业报告。美联储于周二开始开会。
    
    “我们好像在做点零工，然后等待明天的美联储会议结果，”BMO Capital Markets外
汇策略全球负责人Greg Anderson称。
    
    分析师预计美联储将在周三会议后维持利率不变，但在声明中措辞鹰派，这通常对美元
有利。
    
    全球公债收益率攀升，10年期美债收益率升至远高于2.70%的水准，至2014年4月来最高
，这促使一些投资人削减部分空头仓位，并在周一推高美元。
    
    尽管收益率在隔夜市场下跌，但指标10年期公债收益率周二稍晚触及近四年最高，30年
期公债收益率攀升至去年5月来最高。
    
    “美元在某种程度上一直在跟随美债收益率走势，”Foreign Exchange Analytics合伙
人David Gilmore表示。
    
    “过去几周肯定不都是这样，但我认为今天是这样的。”
    
    美元指数      全日缩减跌幅，2034 GMT，下跌0.10%，报89.219。上周该指数跌至201
4年12月以来最低的约88.43。
    
    欧元      升0.11%，报1.2395美元，仍远离上周触及的三年高位1.2536美元。
    
    与风险情绪高度相关的英镑一度跌穿1.4美元，为一周来首次，后回升至该水平之上，
尾盘报1.414美元。
    
    日圆兑美元升0.11%，报108.86日圆。
    
    周二晚，美国总统特朗普将发表国情咨文讲话。特朗普周一称，他将谈到提议的修改移
民政策，以及为美国出口降低全球贸易壁垒。
    
    BMO的Anderson表示，预计特朗普的讲话不会影响市场。
    
    比特币周二在Bitstamp交易所下跌至一周新低，尾盘跌10.19%，报10,025.64美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2400   1.2381   +0.15   +3.37   1.1996
    美元/日圆                   108.76   108.95   -0.17   -3.47   112.67
    欧元/日圆                   134.89   134.91   -0.01   -0.21   135.18
    美元/瑞郎                   0.9341   0.9373   -0.34   -4.13   0.9743
    英镑/美元                   1.4145   1.4072   +0.52   +4.68   1.3512
    美元/加元                   1.2332   1.2336   -0.03   -1.95   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3293   6.3373   -0.13   -2.81   6.5125
    澳元/美元                   0.8082   0.8092   -0.12   +3.60   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1582   1.1608   -0.22   -0.92   1.1689
    欧元/英镑                   0.8765   0.8795   -0.34   -1.33   0.8883
    新西兰元/美元               0.7329   0.7320   +0.12   +3.43   0.7086
    美元/挪威克朗               7.7208   7.7090   +0.15   -5.92   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.5742   9.5508   +0.25   -2.79   9.8486
    美元/瑞典克朗               7.8893   7.8904   -0.01   -3.81   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.7856   9.7746   +0.11   -0.54   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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