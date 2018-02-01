《全球汇市》美元再度走软，因经济乐观情绪提振欧元

* 美元在美联储会议后的反弹走势仅昙花一现

* 美元兑日圆削减涨幅

* 欧元走强

路透纽约2月1日 - 美元兑一篮子货币周四走低，欧元攀升，因投资者对欧元区经济的乐观情绪不断增强。

美元1月累积下跌3.25%，创2016年3月以来最大月度跌幅。美元周三跳升，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)表示,今年通胀可能加快，提升了投资者对联储将继续升息的预期。

“除非出现任何重大消息或发展，为开始买入美元提供理由，否则我认为，短期内市场将会继续买入欧元，或至少继续看多欧元，”道明证券驻纽约的高级汇市策略师Mazen Issa说。

在美联储发布利率声明后，美元指数一度上涨，并在亚洲时段再度攀升。

不过，美元指数稍后回落，2051 GMT，下跌0.62%，报88.583。周四触及1月26日以来最低，当日跌至三年低位。

“从非常短期来看，似乎美元缺乏激励因素，无法在下跌过程中得到喘息的机会，”道明证券的Issa说。

美元兑日圆上扬0.08%，报109.26日圆。上周五，美元兑日圆触及9月后以来最低108.27日圆。

交易商静待美国政府周五公布月度就业报告，其中包括非农就业数据和平均时薪。

今年美元走势挣扎，因预期其它主要央行开始收紧政策，以及全球经济成长加速，鼓舞投资者将更多资金投入其它市场，尤其是欧元区。

欧元兑美元上扬0.76%，报1.2514美元，因周四的一项调查结果显示，欧元区制造业的热络景气延续至2018年，1月制造业以超过20年来最快速度生产商品，意味着经济复苏动能不坠。

1月欧元触及1.25美元之上的三年高位，该月上扬3.54%，因预期欧洲央行今年将开始将货币政策正常化。

周三公布的数据显示，上月欧元区基础通胀加速攀升，巩固了货币政策正常化前景。

英镑兑美元上扬0.56%，报1.427美元。

澳元兑美元跌0.15%，报0.8042美元，近期涨势暂告一段。

周四在卢森堡的Bitstamp交易平台，比特币跌至2017年11月以来最低，因Facebook禁止在其网站上刊登加密货币广告，以及各国监管机构加强对这一处于萌芽状态的市场的监管，令投资者不安。比特币最新急跌11.56%，报8,976.12美元。(完) (编译 母红; 审校 刘静)