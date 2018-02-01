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February 1, 2018 / 10:15 PM / in 18 hours

更新版 1-《全球汇市》美元再度走软，因经济乐观情绪提振欧元

3 分钟阅读

 (新增文末收盘表格)
    * 美元在美联储会议后的反弹走势仅昙花一现
    * 美元兑日圆削减涨幅
    * 欧元走强

    路透纽约2月1日 - 美元兑一篮子货币周四走低，欧元攀升，因投资者对欧元区经济的
乐观情绪不断增强。
    
    美元1月累积下跌3.25%，创2016年3月以来最大月度跌幅。美元周三跳升，之前美国联
邦储备理事会(FED/美联储)表示,今年通胀可能加快，提升了投资者对联储将继续升息的预
期。

    “除非出现任何重大消息或发展，为开始买入美元提供理由，否则我认为，短期内市场
将会继续买入欧元，或至少继续看多欧元，”道明证券驻纽约的高级汇市策略师Mazen Issa
说。
    
    在美联储发布利率声明后，美元指数      一度上涨，并在亚洲时段再度攀升。
    
     不过，美元指数稍后回落，2051 GMT，下跌0.62%，报88.583。周四触及1月26日以来
最低，当日跌至三年低位。

    “从非常短期来看，似乎美元缺乏激励因素，无法在下跌过程中得到喘息的机会，”道
明证券的Issa说。
    
    美元兑日圆上扬0.08%，报109.26日圆。上周五，美元兑日圆触及9月以来最低108.27日
圆。
    
    交易商静待美国政府周五公布月度就业报告，其中包括非农就业岗位和平均时薪。
    
    今年美元走势挣扎，因预期其它主要央行开始收紧政策，以及全球经济成长加速，鼓舞
投资者将更多资金投入其它市场，尤其是欧元区。

    欧元兑美元上扬0.76%，报1.2514美元，因周四的一项调查结果显示，欧元区制造业的
热络景气延续至2018年，1月制造业以超过20年来最快速度生产商品，意味着经济复苏动能
不坠。

    1月欧元触及1.25美元之上的三年高位，该月上扬3.54%，因预期欧洲央行今年将开始将
货币政策正常化。

    周三公布的数据显示，上月欧元区基础通胀加速攀升，巩固了货币政策正常化前景。
   
    英镑兑美元      上扬0.56%，报1.427美元。
    
    澳元兑美元      跌0.15%，报0.8042美元，近期涨势暂告一段。
    周四在卢森堡的Bitstamp交易平台，比特币跌至2017年11月以来最低，因Facebook禁止
在其网站上刊登加密货币广告，以及各国监管机构加强对这一处于萌芽状态的市场的监管，
令投资者不安。比特币最新急跌11.56%，报8,976.12美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元                   1.2508   1.2420   +0.71   +4.27   1.1996
    美元/日圆                   109.39   109.17   +0.20   -2.91   112.67
    欧元/日圆                   136.81   135.52   +0.95   +1.21   135.18
    美元/瑞郎                   0.9262   0.9312   -0.54   -4.94   0.9743
    英镑/美元                   1.4264   1.4190   +0.52   +5.57   1.3512
    美元/加元                   1.2266   1.2313   -0.38   -2.47   1.2577
    美元/离岸人民币             6.2905   6.2977   -0.11   -3.41   6.5125
    澳元/美元                   0.8038   0.8054   -0.20   +3.04   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1585   1.1559   +0.22   -0.89   1.1689
    欧元/英镑                   0.8765   0.8747   +0.21   -1.33   0.8883
    新西兰元/美元               0.7396   0.7363   +0.45   +4.37   0.7086
    美元/挪威克朗               7.6413   7.7105   -0.90   -6.89   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.5586   9.5763   -0.18   -2.94   9.8486
    美元/瑞典克朗               7.8387   7.8773   -0.49   -4.43   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8097   9.7850   +0.25   -0.30   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
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