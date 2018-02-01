更新版 1-《全球汇市》美元再度走软，因经济乐观情绪提振欧元

(新增文末收盘表格) * 美元在美联储会议后的反弹走势仅昙花一现 * 美元兑日圆削减涨幅 * 欧元走强 路透纽约2月1日 - 美元兑一篮子货币周四走低，欧元攀升，因投资者对欧元区经济的 乐观情绪不断增强。 美元1月累积下跌3.25%，创2016年3月以来最大月度跌幅。美元周三跳升，之前美国联 邦储备理事会(FED/美联储)表示,今年通胀可能加快，提升了投资者对联储将继续升息的预 期。 “除非出现任何重大消息或发展，为开始买入美元提供理由，否则我认为，短期内市场 将会继续买入欧元，或至少继续看多欧元，”道明证券驻纽约的高级汇市策略师Mazen Issa 说。 在美联储发布利率声明后，美元指数 一度上涨，并在亚洲时段再度攀升。 不过，美元指数稍后回落，2051 GMT，下跌0.62%，报88.583。周四触及1月26日以来 最低，当日跌至三年低位。 “从非常短期来看，似乎美元缺乏激励因素，无法在下跌过程中得到喘息的机会，”道 明证券的Issa说。 美元兑日圆上扬0.08%，报109.26日圆。上周五，美元兑日圆触及9月以来最低108.27日 圆。 交易商静待美国政府周五公布月度就业报告，其中包括非农就业岗位和平均时薪。 今年美元走势挣扎，因预期其它主要央行开始收紧政策，以及全球经济成长加速，鼓舞 投资者将更多资金投入其它市场，尤其是欧元区。 欧元兑美元上扬0.76%，报1.2514美元，因周四的一项调查结果显示，欧元区制造业的 热络景气延续至2018年，1月制造业以超过20年来最快速度生产商品，意味着经济复苏动能 不坠。 1月欧元触及1.25美元之上的三年高位，该月上扬3.54%，因预期欧洲央行今年将开始将 货币政策正常化。 周三公布的数据显示，上月欧元区基础通胀加速攀升，巩固了货币政策正常化前景。 英镑兑美元 上扬0.56%，报1.427美元。 澳元兑美元 跌0.15%，报0.8042美元，近期涨势暂告一段。 周四在卢森堡的Bitstamp交易平台，比特币跌至2017年11月以来最低，因Facebook禁止 在其网站上刊登加密货币广告，以及各国监管机构加强对这一处于萌芽状态的市场的监管， 令投资者不安。比特币最新急跌11.56%，报8,976.12美元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2508 1.2420 +0.71 +4.27 1.1996 美元/日圆 109.39 109.17 +0.20 -2.91 112.67 欧元/日圆 136.81 135.52 +0.95 +1.21 135.18 美元/瑞郎 0.9262 0.9312 -0.54 -4.94 0.9743 英镑/美元 1.4264 1.4190 +0.52 +5.57 1.3512 美元/加元 1.2266 1.2313 -0.38 -2.47 1.2577 美元/离岸人民币 6.2905 6.2977 -0.11 -3.41 6.5125 澳元/美元 0.8038 0.8054 -0.20 +3.04 0.7801 欧元/瑞郎 1.1585 1.1559 +0.22 -0.89 1.1689 欧元/英镑 0.8765 0.8747 +0.21 -1.33 0.8883 新西兰元/美元 0.7396 0.7363 +0.45 +4.37 0.7086 美元/挪威克朗 7.6413 7.7105 -0.90 -6.89 8.2070 欧元/挪威克朗 9.5586 9.5763 -0.18 -2.94 9.8486 美元/瑞典克朗 7.8387 7.8773 -0.49 -4.43 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8097 9.7850 +0.25 -0.30 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 母红; 审校 刘静)