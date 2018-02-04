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February 4, 2018 / 11:05 PM / 更新于 20 hours ago

重温稿-《全球汇市》美国就业数据强劲提振美元上涨，但投资者质疑涨势持久性

3 分钟阅读

 (.)
    * 就业数据发布后美元上涨，但晚些时候缩减涨幅
    * 欧元兑美元下跌
    * 日圆与美债收益率出现反向走势

    路透纽约2月2日 - 美元兑包括日圆和欧元在内的一揽子货币周五上涨，此前发布的美国就业数据强劲，
但晚些时候美元缩减涨幅，投资者不确信美元在今日后仍能保持升势。
    
    1月美国新增就业岗位急升，薪资进一步上涨，录得逾八年半以来最大同比涨幅。
    
    劳动部称，1月非农就业岗位增加20万个，12月增加16万个。
    
    数据增添了通胀上升和即将升息的人气，U.S. Bank Wealth
Management地区投资董事Jeff Kravetz称。
    
    结果导致美债和美股周五遭抛售，他表示。
    
    “这种情况下，美元的确是安全的押注，”他称，“但随着不断调整，人们习惯了利率升高，我们可能看
见美元恢复到温和疲态，这是由于海外的经济状况改善。”
    
    1955 GMT，美元指数      升0.58%，报89.185，美元录得10月26日以来最佳单日表现。
    
    美元兑日圆升至1月23日以来最高，最新升0.79%，报110.25日圆。
    
    日圆与美债收益率出现反向走势，10年期美债收益率触及四年高位，最新报2.8506%，30年期美债收益率
升至3.0961%。
    
    就业数据发布后，欧元兑美元下挫，日内虽缩减跌幅但仍走低，最新下跌0.46%，报1.2451美元。
    
    但投资者对欧元的整体表现抱有信心。
    
    “欧元有很大的上行空间，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard
Scalone称。
    
    欧元区经济复苏，货币政策收紧的预期，令欧元对投资者更有吸引力，全球经济强劲增长鼓励投资者将现
金从美元中移出。
    
    周四的一份调查显示，上月欧元区制造业仍景气，支撑了欧洲央行在货币政策正常化轨道上的观点。
    
    英镑      全日跌0.95%，报1.4128美元。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.2460   1.2508   -0.38   +3.87   1.1996
    美元/日圆                   110.09   109.39   +0.64   -2.29   112.67
    欧元/日圆                   137.23   136.81   +0.31   +1.52   135.18
    美元/瑞郎                   0.9310   0.9262   +0.52   -4.44   0.9743
    英镑/美元                   1.4120   1.4264   -1.01   +4.50   1.3512
    美元/加元                   1.2424   1.2266   +1.29   -1.22   1.2577
    美元/离岸人民币             6.3121   6.2905   +0.34   -3.08   6.5125
    澳元/美元                   0.7920   0.8038   -1.47   +1.53   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1600   1.1585   +0.13   -0.76   1.1689
    欧元/英镑                   0.8820   0.8765   +0.63   -0.71   0.8883
    新西兰元/美元               0.7302   0.7396   -1.27   +3.05   0.7086
    美元/挪威克朗               7.7311   7.6413   +1.18   -5.80   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6324   9.5586   +0.77   -2.20   9.8486
    美元/瑞典克朗               7.9033   7.8387   +0.82   -3.64   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8456   9.8097   +0.37   +0.07   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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