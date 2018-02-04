更新版 1-《全球汇市》美国就业数据强劲提振美元上涨，但投资者质疑涨势持久性

* 就业数据发布后美元上涨，但晚些时候缩减涨幅 * 欧元兑美元下跌 * 日圆与美债收益率出现反向走势 路透纽约2月2日 - 美元兑包括日圆和欧元在内的一揽子货币周五上涨，此前发布的美国就业数据强劲， 但晚些时候美元缩减涨幅，投资者不确信美元在今日后仍能保持升势。 1月美国新增就业岗位急升，薪资进一步上涨，录得逾八年半以来最大同比涨幅。 劳动部称，1月非农就业岗位增加20万个，12月增加16万个。 数据增添了通胀上升和即将升息的人气，U.S. Bank Wealth Management地区投资董事Jeff Kravetz称。 结果导致美债和美股周五遭抛售，他表示。 “这种情况下，美元的确是安全的押注，”他称，“但随着不断调整，人们习惯了利率升高，我们可能看 见美元恢复到温和疲态，这是由于海外的经济状况改善。” 1955 GMT，美元指数 升0.58%，报89.185，美元录得10月26日以来最佳单日表现。 美元兑日圆升至1月23日以来最高，最新升0.79%，报110.25日圆。 日圆与美债收益率出现反向走势，10年期美债收益率触及四年高位，最新报2.8506%，30年期美债收益率 升至3.0961%。 就业数据发布后，欧元兑美元下挫，日内虽缩减跌幅但仍走低，最新下跌0.46%，报1.2451美元。 但投资者对欧元的整体表现抱有信心。 “欧元有很大的上行空间，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称。 欧元区经济复苏，货币政策收紧的预期，令欧元对投资者更有吸引力，全球经济强劲增长鼓励投资者将现 金从美元中移出。 周四的一份调查显示，上月欧元区制造业仍景气，支撑了欧洲央行在货币政策正常化轨道上的观点。 英镑 全日跌0.95%，报1.4128美元。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2460 1.2508 -0.38 +3.87 1.1996 美元/日圆 110.09 109.39 +0.64 -2.29 112.67 欧元/日圆 137.23 136.81 +0.31 +1.52 135.18 美元/瑞郎 0.9310 0.9262 +0.52 -4.44 0.9743 英镑/美元 1.4120 1.4264 -1.01 +4.50 1.3512 美元/加元 1.2424 1.2266 +1.29 -1.22 1.2577 美元/离岸人民币 6.3121 6.2905 +0.34 -3.08 6.5125 澳元/美元 0.7920 0.8038 -1.47 +1.53 0.7801 欧元/瑞郎 1.1600 1.1585 +0.13 -0.76 1.1689 欧元/英镑 0.8820 0.8765 +0.63 -0.71 0.8883 新西兰元/美元 0.7302 0.7396 -1.27 +3.05 0.7086 美元/挪威克朗 7.7311 7.6413 +1.18 -5.80 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6324 9.5586 +0.77 -2.20 9.8486 美元/瑞典克朗 7.9033 7.8387 +0.82 -3.64 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8456 9.8097 +0.37 +0.07 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)