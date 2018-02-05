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February 5, 2018 / 9:47 PM / 更新于 17 hours ago

《全球汇市》美元上涨，避险需求拖累美债收益率从四年高位回落

2 分钟阅读

    * 在10年期公债收益率触及四年高位后公债市场回稳
    * 美国1月服务业扩张速度创逾12年来最快--ISM
    * 欧洲央行总裁德拉吉认为外汇市场波动带来风险
    * 数据显示期货市场交易员增加看跌美元押注

    路透纽约2月5日 - 美元兑一揽子货币周一上涨，因美债在股市遭抛
售带来避险需求推动下上涨。美股道琼工业指数一度急挫逾1,500点。
    
    但分析师警告称，美元未来上涨空间有限，因其它经济体的增长速度
看似势将快于美国。美国联邦储备理事会(FED/美联储)和其它央行可能缩
减刺激政策的市场臆测可能会限制美元的反弹幅度。
    
    “美元的抛售过度，”Wells Fargo Investment Institute首席全球
市场策略师Paul Christopher称，“我们认为利率不会从现在水平上涨很
多。”
    
    周一盘初，指标美国10年期公债收益率           触及2.885%，为2
014年1月以来最高，此前发布的就业数据显示，上月薪资增长录得2009年
6月以来的最大同比增幅。这份月度就业报告燃点了对美联储可能加快升
息速度以对抗薪资增长压力的预期。
    
    10年期美债收益率尾盘报2.764%，较周一尾盘下跌8.8个基点。
    
    美国供应管理协会(ISM)称上月服务业指数触及12年半高位，也提振
美元。
    
    美元指数      涨0.33%，报89.488，上周五上涨0.6%。
    
     “(周一的表现)会改变趋势吗？”Christopher称，“我怀疑。” 
    
    尽管美债收益率仍是发达国家市场中最高的，直到最近一直在支撑美
元，但交易员更青睐于风险高的非美国资产。
    
    “美元持续下滑，积累了大量押注美元进一步下跌的头寸，”   贝
莱德全球首席投资策略师Richard Turnill在给客户的公告中写道。
    
    外汇期货市场数据显示，上周美元净空头头寸            增至175
亿美元，接近五年高位。
    
　　欧元      下跌0.39%，至1.2412美元，略低于电子交易系统中EUR=
EBS三年高位的1.2538美元。 
    
    欧元一度缩减跌幅，此前欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表了乐观
讲话。但德拉吉也表示，欧元汇率急升可能破坏价格稳定前景。
        
    根据路透数据，美元兑日圆      下跌0.56%，报109.48日圆，持于1
月26日触及的四个月低位109.76日圆之上。
    
    美国股市，道琼工业指数      收跌1,176.68点，或4.61%，标普500
指数收挫113.33点，或4.10%。(完) (编译 刘静；审校)
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