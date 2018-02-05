更新版 1-《全球汇市》美元上涨，避险需求拖累美债收益率从四年高位回落

* 在10年期公债收益率触及四年高位后公债市场回稳 * 美国1月服务业扩张速度创逾12年来最快--ISM * 欧洲央行总裁德拉吉认为外汇市场波动带来风险 * 数据显示期货市场交易员增加看跌美元押注 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月5日 - 美元兑一揽子货币周一上涨，因美债在股市遭抛售带来避险需求推 动下上涨。美股道琼工业指数一度急挫逾1,500点。 但分析师警告称，美元未来上涨空间有限，因其它经济体的增长速度看似势将快于美国 。美国联邦储备理事会(FED/美联储)和其它央行可能缩减刺激政策的市场臆测可能会限制美 元的反弹幅度。 “美元的抛售过度，”Wells Fargo Investment Institute首席全球市场策略师Paul C hristopher称，“我们认为利率不会从现在水平上涨很多。” 周一盘初，指标美国10年期公债收益率 触及2.885%，为2014年1月以来最高 ，此前发布的就业数据显示，上月薪资增长录得2009年6月以来的最大同比增幅。这份月度 就业报告燃点了对美联储可能加快升息速度以对抗薪资增长压力的预期。 10年期美债收益率尾盘报2.764%，较周一尾盘下跌8.8个基点。 美国供应管理协会(ISM)称上月服务业指数触及12年半高位，也提振美元。 美元指数 涨0.33%，报89.488，上周五上涨0.6%。 “(周一的表现)会改变趋势吗？”Christopher称，“我怀疑。” 尽管美债收益率仍是发达国家市场中最高的，直到最近一直在支撑美元，但交易员更青 睐于风险高的非美国资产。 “美元持续下滑，积累了大量押注美元进一步下跌的头寸，” 贝莱德全球首席投资 策略师Richard Turnill在给客户的公告中写道。 外汇期货市场数据显示，上周美元净空头头寸 增至175亿美元，接近五年 高位。 欧元 下跌0.39%，至1.2412美元，略低于电子交易系统中 三年高位的1. 2538美元。 欧元一度缩减跌幅，此前欧洲央行总裁德拉吉在欧洲议会发表了乐观讲话。但德拉吉也 表示，欧元汇率急升可能破坏价格稳定前景。 根据路透数据，美元兑日圆 下跌0.56%，报109.48日圆，持于1月26日触及的四个 月低位109.76日圆之上。 美股道琼工业指数 收跌1,176.68点，或4.61%，标普500指数收挫113.33点，或4. 10%。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2367 1.2460 -0.75 +3.09 1.1996 美元/日圆 109.09 110.09 -0.91 -3.18 112.67 欧元/日圆 134.92 137.23 -1.68 -0.19 135.18 美元/瑞郎 0.9314 0.9310 +0.04 -4.40 0.9743 英镑/美元 1.3957 1.4120 -1.15 +3.29 1.3512 美元/加元 1.2537 1.2424 +0.91 -0.32 1.2577 美元/离岸人民币 6.3111 6.3121 -0.02 -3.09 6.5125 澳元/美元 0.7877 0.7920 -0.54 +0.97 0.7801 欧元/瑞郎 1.1518 1.1600 -0.71 -1.46 1.1689 欧元/英镑 0.8858 0.8820 +0.43 -0.28 0.8883 新西兰元/美元 0.7263 0.7302 -0.53 +2.50 0.7086 美元/挪威克朗 7.8346 7.7311 +1.34 -4.54 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6884 9.6324 +0.58 -1.63 9.8486 美元/瑞典克朗 7.9793 7.9033 +0.96 -2.71 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8704 9.8456 +0.25 +0.32 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 李军/徐文焰)