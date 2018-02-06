《全球汇市》美元缩减涨幅，因全球股市脱离低位

* 美元指数全日缩减涨幅 * 美元未理会美国贸易赤字扩大 * 日圆和瑞郎兑美元缩减跌幅，因美股摆脱低点 路透纽约2月6日 - 美元指数周二逆转走势，抹去盘中稍早录得的大 部分涨幅，因美股在震荡交投中脱离低位，此前道琼工业指数和标普500 指数录得2011年8月以来最大单日跌幅。 美元指数稍早升至逾一周最高水平，此前两日曾连续上涨，因全球股 市急挫后交易员纷纷买入美元。 2001 GMT，美元指数 升0.04%。 周一，美股指数大幅下挫，促使交易员买入美元，尽管股市抛售也导 致投资者缓和了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期。 周二，MSCI明晟全球股指 下跌0.78%。 美国股市标普500指数 最新升1.07%，报2,677.25点。 “外汇的走势跟随股市的走势而动，”BK Asset Management董事总 经理Kathy Lien称。 “整体上说，股市回升，波动率指数回落导致美元回落，因投资者停 止涌向避险交易，不再出脱部份风险资产头寸。” 日圆和瑞郎等传统避险货币兑美元缩减部份跌幅，因股市离开低点。 美元兑日圆升0.24%，至109.35日圆，兑瑞郎升0.5%，至0.9361瑞郎 。 分析师称，澳元和新兴市场货币等与商品相关的高收益率货币，在全 球股市急挫时面临风险，这些货币在风险胃纳下降时通常会走低。 尾盘澳元升0.11%，报0.79美元，墨西哥披索下跌0.9%，报18.61披索 。 数据显示，12月美国贸易赤字扩大至九年来最高水平，但市场未理会 此数据，因投资者聚焦股市波动。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)