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February 6, 2018 / 10:14 PM / 更新于 an hour ago

更新版 1-《全球汇市》美元缩减涨幅，因全球股市脱离低位

3 分钟阅读

    * 美元指数全日缩减涨幅
    * 美元未理会美国贸易赤字扩大
    * 日圆和瑞郎兑美元缩减跌幅，因美股摆脱低点

 (新增文末收盘表格)
    路透纽约2月6日 - 美元指数周二逆转走势，抹去盘中稍早录得的大部分涨幅，因美股
在震荡交投中脱离低位，此前道琼工业指数和标普500指数录得2011年8月以来最大单日跌幅
。
    
    美元指数稍早升至逾一周最高水平，此前两日曾连续上涨，因全球股市急挫后交易员纷
纷买入美元。
    
    2001 GMT，美元指数      升0.04%。
    
    周一，美股指数大幅下挫，促使交易员买入美元，尽管股市抛售也导致投资者缓和了对
美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期。
    
    周二，MSCI明晟全球股指               下跌0.78%。
    
    美国股市标普500指数      最新升1.07%，报2,677.25点。
      
    “外汇的走势跟随股市的走势而动，”BK Asset　Management董事总经理Kathy Lien称
。
    
    “整体上说，股市回升，波动率指数回落导致美元回落，因投资者停止涌向避险交易，
不再出脱部份风险资产头寸。”
    
    日圆和瑞郎等传统避险货币兑美元缩减部份跌幅，因股市离开低点。
    
    美元兑日圆升0.24%，至109.35日圆；兑瑞郎升0.5%，至0.9361瑞郎。
    
    分析师称，澳元和新兴市场货币等与商品相关的高收益率货币，在全球股市急挫时面临
风险，这些货币在风险胃纳下降时通常会走低。
    
    澳元尾盘升0.11%，报0.79美元，墨西哥披索下跌0.9%，报18.61披索。
    
    数据显示，12月美国贸易赤字扩大至九年来最高水平，但市场未理会此数据，因投资者
聚焦股市波动。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2017年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元                   1.2376   1.2367   +0.07   +3.17   1.1996
    美元/日圆                   109.55   109.09   +0.42   -2.77   112.67
    欧元/日圆                   135.58   134.92   +0.49   +0.30   135.18
    美元/瑞郎                   0.9358   0.9314   +0.47   -3.95   0.9743
    英镑/美元                   1.3947   1.3957   -0.07   +3.22   1.3512
    美元/加元                   1.2491   1.2537   -0.37   -0.68   1.2577
    美元/离岸人民币             6.2809   6.3111   -0.48   -3.56   6.5125
    澳元/美元                   0.7905   0.7877   +0.36   +1.33   0.7801
    欧元/瑞郎                   1.1584   1.1518   +0.57   -0.90   1.1689
    欧元/英镑                   0.8871   0.8858   +0.15   -0.14   0.8883
    新西兰元/美元               0.7340   0.7263   +1.06   +3.58   0.7086
    美元/挪威克朗               7.8133   7.8346   -0.27   -4.80   8.2070
    欧元/挪威克朗               9.6707   9.6884   -0.18   -1.81   9.8486
    美元/瑞典克朗               7.9491   7.9793   -0.38   -3.08   8.2017
    欧元/瑞典克朗               9.8421   9.8704   -0.29   +0.03   9.8391
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 利棣儿/徐文焰)
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