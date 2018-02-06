更新版 1-《全球汇市》美元缩减涨幅，因全球股市脱离低位

* 美元指数全日缩减涨幅 * 美元未理会美国贸易赤字扩大 * 日圆和瑞郎兑美元缩减跌幅，因美股摆脱低点 (新增文末收盘表格) 路透纽约2月6日 - 美元指数周二逆转走势，抹去盘中稍早录得的大部分涨幅，因美股 在震荡交投中脱离低位，此前道琼工业指数和标普500指数录得2011年8月以来最大单日跌幅 。 美元指数稍早升至逾一周最高水平，此前两日曾连续上涨，因全球股市急挫后交易员纷 纷买入美元。 2001 GMT，美元指数 升0.04%。 周一，美股指数大幅下挫，促使交易员买入美元，尽管股市抛售也导致投资者缓和了对 美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息的预期。 周二，MSCI明晟全球股指 下跌0.78%。 美国股市标普500指数 最新升1.07%，报2,677.25点。 “外汇的走势跟随股市的走势而动，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien称 。 “整体上说，股市回升，波动率指数回落导致美元回落，因投资者停止涌向避险交易， 不再出脱部份风险资产头寸。” 日圆和瑞郎等传统避险货币兑美元缩减部份跌幅，因股市离开低点。 美元兑日圆升0.24%，至109.35日圆；兑瑞郎升0.5%，至0.9361瑞郎。 分析师称，澳元和新兴市场货币等与商品相关的高收益率货币，在全球股市急挫时面临 风险，这些货币在风险胃纳下降时通常会走低。 澳元尾盘升0.11%，报0.79美元，墨西哥披索下跌0.9%，报18.61披索。 数据显示，12月美国贸易赤字扩大至九年来最高水平，但市场未理会此数据，因投资者 聚焦股市波动。 今日 上日 当日 今年以来 2017年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.2376 1.2367 +0.07 +3.17 1.1996 美元/日圆 109.55 109.09 +0.42 -2.77 112.67 欧元/日圆 135.58 134.92 +0.49 +0.30 135.18 美元/瑞郎 0.9358 0.9314 +0.47 -3.95 0.9743 英镑/美元 1.3947 1.3957 -0.07 +3.22 1.3512 美元/加元 1.2491 1.2537 -0.37 -0.68 1.2577 美元/离岸人民币 6.2809 6.3111 -0.48 -3.56 6.5125 澳元/美元 0.7905 0.7877 +0.36 +1.33 0.7801 欧元/瑞郎 1.1584 1.1518 +0.57 -0.90 1.1689 欧元/英镑 0.8871 0.8858 +0.15 -0.14 0.8883 新西兰元/美元 0.7340 0.7263 +1.06 +3.58 0.7086 美元/挪威克朗 7.8133 7.8346 -0.27 -4.80 8.2070 欧元/挪威克朗 9.6707 9.6884 -0.18 -1.81 9.8486 美元/瑞典克朗 7.9491 7.9793 -0.38 -3.08 8.2017 欧元/瑞典克朗 9.8421 9.8704 -0.29 +0.03 9.8391 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) (编译 刘静/龚芳；审校 利棣儿/徐文焰)